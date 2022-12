46e5d55b44

Cultura Fotografías inéditas de Paz Errázuriz llegan a Galería Nemesio Antúnez UMCE La muestra cuenta con registros de los 80 de la destacada fotógrafa Premio Nacional de Artes Plásticas 2017. Diario UChile Lunes 5 de diciembre 2022 12:23 hrs.

Veinte fotografías, en su mayoría nunca antes exhibidas, llegan desde este 1 de diciembre a Galería Nemesio Antúnez de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), como parte de “Archivo imperfecto”, muestra de Paz Errázuriz, Premio Nacional de Artes Plásticas 2017 y una de las fotógrafas chilenas de mayor reconocimiento internacional. Imágenes de marchas, de mujeres, de rostros, de calles y de otros momentos y lugares del día a día en la década de los 80 son parte de este material inédito. “Estas fotografías no se habían mostrado antes por su carácter de registro. Conocemos las series de ensayos fotográficos de Paz, que tienen temas y espacios demarcados, pero ‘El infarto del alma’, ‘La manzana de Adán’, ‘Los nómades del mar’ no salieron de la nada. Ella ha realizado una práctica sostenida en el tiempo, de buscar, de ver, de estar, de documentar y eso es lo que esta muestra quiere relevar”, detalla Ángeles Donoso, investigadora y escritora, que trabaja con la fotógrafa en el marco de un proyecto Fondart que incluye esta exposición y la publicación de un libro. “Se trata de una reflexión visual y textual sobre la categoría ‘mujer’ no para cerrarla, sino para abrirla, interrogarla y explorarla a través de la fotografía”, agrega. Las razones de por qué estos registros son expuestos ahora tienen relación con el momento histórico del país. “Estos archivos adquieren nuevos sentidos. Hoy los feminismos nos interrogan y remueven el piso, eso está en el debate público. También se cumplen 50 años del Golpe el próximo año. Además está el contexto de la revuelta y de todo lo que ha pasado desde el plebiscito de salida y el nuevo atrincheramiento de la derecha. Volver con estas fotografías, después de tanto tiempo, es un ejercicio auto reflexivo, que permite hacer memoria y ofrecer esa posibilidad al público”, detalla la investigadora. “Inaugurar esta muestra en una universidad pública es muy importante. Las fotografías son herramientas más ricas que ninguna otra para gatillar ciertas conversaciones y debates, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la memoria de los activismos feministas, el movimiento de mujeres y el día a día las familias”, agrega sobre la muestra que continuará su itinerancia en Puerto Montt durante enero. Simón Farriol, curador de la Galería Nemesio Antúnez UMCE, destaca la importancia de tener esta muestra en nuestra Universidad. “Nos enorgullece profundamente poder contar con el trabajo fotográfico de Paz Errázuriz, quien ha mantenido una trayectoria de producción que la vuelve una de las más grandes realizadoras nacionales. Su mirada e interés a lo largo de su vida autoral ha estado centrada en el compromiso de mostrar aquello que no se devela entre la sociedad, marginado y encerrado. Dicho universo retratado por Paz hace de esta muestra un foco afín con nuestra galería y establecimiento universitario, encargándose de develar y advertir una realidad social y política que ha permeado en un Chile atravesado por una dictadura y su desigualdad social histórica”, señala. La muestra estará abierta hasta el 31 de diciembre en la Galería Nemesio Antúnez UMCE, (Av. José Pedro Alessandri 774, Ñuñoa, Santiago), de lunes a viernes desde las 10 a 17 horas. La entrada es liberada y también se pueden coordinar visitas guiadas a colegios o agrupaciones, agendando previamente al correo galerianemesioantunez@umce.cl

