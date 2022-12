Cristina Fernández tras el fallo en su contra: “No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora”

4a4121e764

Luego de que la tarde de este martes se confirmara la condena de seis años de presidio contra la vicepresidenta y ex mandataria argentina, Cristina Fernández, surgieron diversas reacciones desde el mundo político, así como manifestaciones en las calles del país trasandino. Una de las primeras en referirse al fallo fue justamente Cristina Fernández quien, desde su despacho en el Senado argentino afirmó que “está claro que la idea era condenarme”. Asimismo, la ex mandataria aseguró que “las causas ya estaban juzgadas y sobreseídas” y que “los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no pudieron responder a los alegatos” y “solo dijeron mentiras”. Respecto de las acusaciones que se le imputan, Fernández de Kirchner negó los hechos y afirmó que “como me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores. Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores. Y el Presidente de la República tampoco administra ni ejecuta el presupuesto”. Al cierre de su alocución, la vicepresidenta de Argentina aseguró que “la condena real no es la prisión, es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”, y adelantó que no será candidata en 2023. “Voy a ser lo mismo que en diciembre de 2015. No voy a ser candidata a nada. Magneto puede pedir a sus esbirros que me metan presa”. Junto con ello, indicó que “me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo (…)Este es el poder económico y mediático que controla en una suerte de estado paralelo y que coarta permanentemente. Es un sistema disciplinador, no con los que piensan como ellos, sino fundamentalmente al peronismo, a los que tenemos compromiso con la gente”, agregó. “Este es el sistema que hoy me condena a mi. No van a tolerar jamás que alguien no haga lo que ellos quieran. Por eso me están condenando a mi. Esa es la verdad de esta sentencia”, argumentó. Cabe señalar que pese al veredicto dado a conocer durante esta tarde, los jueces disponen de un período de 40 días hábiles para dar a conocer sus argumentos, lo que podría extenderse hasta primer trimestre del año próximo, considerando el feriado judicial.

