Nacional Política Proceso Constituyente Luis Mayol ex convencional RN: "Eso se borró, los plebiscitos no son eternos" El vicepresidente de RN defendió la postura respecto de designar un órgano de expertos para redactar la nueva Constitución, ya que la decisión ciudadana de elegir a los convencionales, no es algo que se deba mantener. Diario UChile Martes 6 de diciembre 2022 9:43 hrs.

“Eso se borró. O sea, los plebiscitos no son eternos son para marcar un hecho puntual en un momento”. Esta fue la respuesta del ex convencional y vicepresidente de la Renovación Nacional, Luis Mayol, al ser consultado sobre la decisión mayoritaria de la ciudadanía respecto de que la nueva constitución sea redactada por un órgano cien por ciento electo y no por una entidad mixta o determinada por el Congreso, como es la alternativa que defiende la oposición en el proceso de negociaciones que se lleva adelante. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Mayol indicó que en las conversaciones entre los partidos con representación parlamentaria “se ha ido avanzando hacia un proceso que nos permita llegar a lo que hemos planteado hace mucho tiempo, una buena y nueva constitución que interprete el sentir de los chilenos que nos ha manifestado democráticamente en las urnas”. Al ser consultado hasta dónde está dispuesta la derecha a ceder en sus posiciones, el ex convencional afirmó que “el 4 de septiembre la ciudadanía dijo que no estaba de acuerdo con lo que se estaba proponiendo y en el fondo, que quería una nueva constitución y un porcentaje altísimo aprobaba para reformar, porque también creía que lo que se le estaba proponiendo era malo. Entonces aquí lo que tenemos que ver es que una inmensa mayoría de los chilenos quiere algo de sentido común”. En conversación con los periodistas Diana Porras y Claudio Medrano, Mayol insistió en que al inicio de este proceso, una gran mayoría votó a favor de un órgano que fuera electo en su totalidad, incluyendo a parte del gobierno de Sebastián Piñera y de la directiva de RN. “Eso no significa que eso hay que mantenerlo en el tiempo. Fracasó lo que se propuso porque no se entendió lo que la ciudadanía quería, entonces ahora hay que ir a algo distinto que es lo que la ciudadanía nos está diciendo. Hagan una buena y nueva constitución”. Mayol agregó que las buenas constituciones la hacen los expertos. Dio como ejemplo “la Constitución de Alemania de 1948 la hicieron solo expertos, en España en el gobierno de Felipe González fueron expertos y en los países nórdicos, han sido siempre expertos”, argumentó el dirigente, quien acotó que solo en Ecuador, en Venezuela y en Bolivia ha participado la ciudadanía y “no son procesos para imitar”. “Aprendamos las lecciones para que Chile de una vez por todas tenga una Constitución que nos interprete, que sea de calidad y nos permita, para dos o tres generaciones, vivir tranquilos, en armonía, en un pacto social, de convivencia social que es lo que plantea una nueva constitución y que nos dediquemos a resolver los problemas que tenemos que le preocupan a la ciudadanía, como la delincuencia, la inflación, el desempleo, etc. Eso es lo que tenemos que buscar y para eso no podemos repetir el proceso anterior”, precisó. Mayol indicó que se está menospreciando al Parlamento que es el “que tiene el poder constituyente y tiene la representación de ciudadanía y está habilitado para elegir a un comité de expertos, porque además, la ciudadanía está aburrida de elecciones”.

