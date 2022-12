“Es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo”: Presidente Boric urge a partidos y se abre a órgano mixto

1afad5b667

En el marco de la promulgación de la Ley de Presupuestos 2023, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a los partidos políticos a llegar a un acuerdo para llegar a un acuerdo constituyente antes del cierre legislativo. Ello, incluso, abriéndose a zanjar un órgano mixto para redactar la nueva Carta Fundamental. “No podemos seguir dilatando más la discusión constituyente. Nuestra patria, nuestros ciudadanos requieren certezas y la verdad es que la negociación entre los partidos está extendiéndose más de la cuenta”, dijo el mandatario. En esa línea, expresó “yo le quiero pedir un esfuerzo y me consta que lo ha habido en estos últimos días por parte de los diferentes actores, pero no podemos seguir dilatando este asunto. Por lo tanto, por sentido de responsabilidad para tener un nuevo pacto social, para todos quienes hicieron campaña pidiendo una nueva constitución, les digo no podemos seguir esperando”. Asimismo, mencionó que “desde la alianza de Gobierno hemos defendido con mucha fuerza el principio democrático y entendemos que para la actual oposición es importante el tener una Convención mixta, en donde existan expertos designados por el Congreso. No es lo que a nosotros como alianza de Gobierno nos gustaría y hemos defendido hasta el final la importancia de un órgano 100% electo; sin embargo, también como Presidente de la República tengo la convicción de que es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo”. “Por eso insto a que, para entregarle certezas a la ciudadanía, para poder enfocarnos todos en las prioridades que tiene nuestro pueblo, los partidos políticos estén a la altura de las circunstancias y seamos capaces de entregarle un mecanismo claro, concreto, con más democracia para la concreción de un nuevo pacto social a nuestro país”, emplazó Boric. “Tenemos todos que poner de nuestra parte” Posteriormente, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, salió a respaldar los dichos del mandatario, señalando que “el Presidente lo ha dicho con claridad, no podemos defraudar las expectativas de los chilenos y chilenas que quieren tener una nueva constitución que entregue certezas respecto del marco en que vamos a desarrollar nuestra convivencia democrática, acogedora, protectora en un nuevo Estado social democrático de derecho”. Asimismo, la secretaria de Estado dijo esperar que “hoy o mañana, pero muy pronto tengamos un acuerdo político”, agregando que “en democracia ocurre muchas veces que para lograr el acuerdo de aquellos que representan a nuestra ciudadanía, cuando llegan a un acuerdo es como todo aquello que ocurre hasta en nuestra vida personal y privada, lo queremos todo, pero tenemos todos que poner de nuestra parte, sobre todo si es por el bien de Chile”. Consultada sobre las acusaciones de Chile Vamos al líder de Convergencia Social, Diego Ibáñez -partido del presidente Boric- por haber empantanado las negociaciones y la posibilidad de que los dichos del mandatario destraben el acuerdo, Uriarte manifestó que “nosotros hemos estado acompañando estas conversaciones de las fuerzas políticas desde un inicio y me atrevo a señalar, porque he sido testigo de ello, que todas las fuerzas políticas han estado realmente comprometidas por llevar este proceso por delante (…) No ha habido intransigencia por ninguno de los sectores”. Recordemos que Ibáñez tras la reunión de ayer martes -que se extendió hasta casi la medianoche- insistió en defender un mecanismo 100% electo y descartó los cuestionamientos de la oposición, señalando que se trata de una postura única de Gobierno. En tanto, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, sostuvo que “el presidente Boric ha defendido con fuerza una convicción, la importancia de un órgano íntegramente elegido por la ciudadanía para la elaboración del nuevo texto constitucional, pero sabemos que en el marco del diálogo que se ha desarrollado en el Congreso Nacional hay sectores importantes que plantean una alternativa distinta que es el órgano mixto”. “Hoy en ese contexto ha dado una señal de una apertura sin renunciar a sus convicciones. Esto es muy importante, pero debemos construir 4/7 para que este acuerdo se haga realidad, sin estos 4/7 no sería posible reiniciar un proceso constituyente y ello implica que ante posturas que son diferentes, tiene que haber cierto margen para poder arribar a una propuesta común”, planteó el parlamentario.

