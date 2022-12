f3ed9bbbc9

Cultura Nacional Política Rosabetty Muñoz, Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier: “Volver a las verdades poéticas nos puede salvar” En entrevista con nuestro medio, la escritora abordó el rol de la mujer en la literatura, la mirada que se construye desde los territorios y las transformaciones políticas que necesita el país, convencida que hay que empezar de nuevo. Sergio Trabucco Miércoles 7 de diciembre 2022 19:00 hrs.

Éste miércoles, la maestra y escritora de Chiloé, Rosabetty Muñoz, recibió el Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier que otorga la Universidad de la Frontera, galardón que se entrega cada dos años a poetas nacionales cuya obra haya contribuido a enriquecer el patrimonio literario y cultural. Tras recibir el galardón al que fue postulada por la Universidad de Los Lagos, la poetisa se mostró “contenta porque es muy premio muy significativo, sobre todo porque se da en provincia en una universidad regional y que ha logrado que este premio se instale dentro de las letras nacionales, como tal vez el más importante que hay respecto de la poesía. Y sobre todo me interesa mucho porque también otra Universidad regional me presentó para el premio. Para mi hacer Universidad es esto, estar distinguiendo, señalando la imaginación, la creación, instalándola dentro de los lugares más importantes de lo que deberíamos hacer para el desarrollo cultural de los territorios”. Esta es la segunda vez que una mujer recibe este premio. Al respecto, se refirió al rol de la mujer en la literatura del país. “Está en plena salud, es una literatura viva. Cada año sorprende la cantidad de libros de poesía que están editando mujeres, hay editoriales dirigidas por mujeres que publican también mucha poesía femenina y a mí me parece que es un territorio muy fértil, tal vez no lo suficientemente reconocido ni apreciado en todo lo que vale, pero como los fenómenos literarios o los culturales a veces tienen sus tiempos, creo que va a llegar un momento en que no va a poder dejar de verse el poder que tiene esta palabra, que está siempre explorando y es lo más valioso que tiene y ha sido muy novedoso, en términos de poner en duda todo lo que estaba dentro del sistema literario”. Al ser consultada sobre la literatura que se gesta en provincia y cómo este premio pone el valor a este género literario, indicó que “a mi me parece que es la literatura más interesante que se está haciendo en Chile, en distintos lugares alejados de los centros. Pertenezco a un colectivo que se llama Escritores de los Pueblos Abandonados donde el gran motor de reflexión se trata de por qué permanecemos escribiendo desde lugares de origen o en lugares pequeños, lugares que no están dentro de los circuitos privilegiados de circulación de los beneficios del poder literario, pero más que una actitud contestataria respecto de la instalación o no dentro de un canon, lo que nos interesa es profundizar dentro del pensamiento y de lo que realmente se vive y de otra manera de entender la realidad que es en estos lugares. En lo personal, me sitúo en Chiloé porque me parece que es una tremenda oportunidad, con un tiempo lento de vida que todavía me permite detenerme en los detalles del deterioro, pero también en los detalles de las maravillas que ocurren. Creo que un escritor atento a su tiempo, a sus lugares, a la contingencia, pero sobre todo más allá mirando la oportunidad de revisar cuál es el sentido de la existencia, no importa mucho el lugar donde lo haga, pero con esa honestidad, densidad y hondura, creo que es donde se gesta realmente la literatura”. Otra de las aristas que también abordó Rosabetty Muñoz, fue el tema político, las transformaciones, el proceso constituyente y el regreso después de la pandemia. “Creo que más que nunca hoy es necesario la palabra poética, la poesía. Teillier lo decía mucho y acuñó esta frase de que los poetas son los guardianes del mito, cuando hay tiempo como esto, están revueltos donde además la intolerancia prima por todas partes, la falsedad, las noticias que nosotros sabemos que son mentiras y sin embargo, crecen dentro de las redes sociales y hay una confusión enorme, a mí me parece que volver a las verdades poéticas, líricas, es lo que nos puede salvar. Yo hablo de salvar la literatura, yo creo que nos salva y como nunca escuchar a los poetas hoy día, leer nuestra tremenda poesía nacional, nos puede dar respuestas que son mucho más vitales para enfrentar momentos confusos como éste”, señaló. La poetisa agregó: “Pienso en esta mirada sobre la naturaleza por ejemplo que tienen tantos muertos poetas nuestros como Gabriela Mistral, el mismo Jorge Teillier, es decir las voces que se han preocupado de mirar desde los pequeños lugares cómo podemos tener una vida mejor, un país mejor. Yo como profesora también, no puedo dejar de pensar en el futuro, por eso participo de la vida política dentro de lo que puedo. Creo que el momento constitucional fue un momento coyuntural, yo creía que era el momento exacto para que la poesía tuviera un lugar dentro de ese pacto social que esperábamos fuera generador del nuevo mundo. Sin embargo, tuvimos la decepción, tengo una decepción profunda de que haya sido rechazado. Pero eso no nos ha derrotado, creo que simplemente significa que tenemos que empezar de nuevo y trabajar con fuerza para que palabras como el entendimiento, la tolerancia, ya no sean simplemente discursos sino que las hagamos carne”.

