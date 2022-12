2a2931c950

15a80a0d19

Internacional Académico Daniel Parodi por crisis en el Perú: “Este país no ha tenido paz. En algún momento se tiene que estabilizar el barco” El docente de la Universidad Católica consideró que la llegada de Dina Boluarte a la Presidencia abre la posibilidad de terminar con años de desestabilización. Respecto de Pedro Castillo, estimó que pasó de ser una esperanza a un mandatario corrupto. Raúl Martínez Jueves 8 de diciembre 2022 17:00 hrs.

Compartir en Vicepresidenta Dina Boluarte asume el mando en Perú tras destitución de Castillo

Mientras Pedro Castillo anunciaba en Palacio Pizarro el cierre del Congreso y la convocatoria a un gobierno de excepción, en las calles del Perú y especialmente de Lima se mantenían las actividades corrientes de un día de semana. “Su salida ha sido suavecita como decimos en Perú”, retrató el historiador peruano Daniel Parodi Revoredo en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile. “No hubo ninguna convulsión social. El señor fue capturado mientras se dirigía a la embajada mexicana, fue a la comisaría, llegó la fiscal, a las dos horas juramentó la nueva Presidenta y seguimos para adelante”. El académico de las universidades Católica del Perú y de la Antonio Ruiz Montoya hace un repaso por lo ocurrido la jornada del miércoles que puso fin al convulso gobierno de Pedro Castillo. Al analizar el anuncio de Castillo de disolver el Congreso y esperar el apoyo de las instituciones castrenses, el docente precisó que “me parece muy difícil porque por lo menos las fuerzas armadas detestaban a Pedro Castillo. Cuando comienza su gobierno lo toman como un comunista y las FF.AA. son tradicionalmente anticomunistas. Les costaba mucho cuadrarse ante este líder, principalmente la marina de guerra que es la más conservadora y clasista”. En ese sentido agregó que “ha sido una jugada a sabiendas que no iba a dar resultado”, porque además “le quitó fuerza frente a la OEA, a los organismos multilaterales frente a un pedido de asilo aunque México se lo otorgó. Sólo él sabe para qué hizo este golpe de Estado”. “Es un acto pírrico, simbólico, de despedida o eventualmente distractor para luego asilarse en la embajada de México. Da lugar a muchas conjeturas”, agregó. Sobre el periodo que concluyó este miércoles, Parodi resalta que Castillo “es un presidente campesino rural, que estudia en la universidad y que se convierte en maestro campesino rural y es la primera vez en la historia del Perú que un campesino, del Perú profundo, llega al Palacio de Pizarro. Es el ‘otro Perú’ el que le ofrece Castillo a la nación”. Respecto a lo que significaba para el país, el historiador plantea que “siempre tuve muchas expectativas que podría ser una suerte de Nelson Mandela peruano, un hombre llamado a unirnos, a integrarnos. Porque en el Perú hay muchísima visión en el nivel del imaginario entre el nivel del Perú más occidental y el andino a nivel de mentalidades, a nivel de imaginario persiste la discriminación racial. Él podía ser la bisagra que conecte a esta nación para que termine de convertirse en tal”. Parodi apuntó eso sí que de la esperanza y la expectativa se convirtió en “un pillo de poca monta. Aquí se hacen memes que dicen ‘Profesionales’ y sale Vladimiro Montecinos y Alberto Fujimori y ‘Aprendices’ y salen Pedro Castillo y su último primer ministro”. Así, subraya que “la corrupción en la que cae Pedro Castillo es vacua, es predecible, torpe, rápidamente develada. No es una corrupción sofisticada, esta que esconde dinero en las off shore. Es todo muy burdo”. “Había la expectativa que un presidente concluya el proceso de construcción de una nación que aún tiene muchas venas abiertas”, puntualiza. Parodi agrega que “la frustración no es solamente por la corrupción evidente. Era un presidente que ya no se sostenía en el cargo, también por la incapacidad y el desgobierno. En 16 meses no hemos tenido gobierno, hemos tenido una puesta en escena teatral de gobierno, pero no hemos tenido gobierno en el sentido estricto”. A eso se agrega que “ministros en 16 meses han sido más de 60, ¡Un tobogán! Entraba uno y salía el otro… ha sido un desmadre en términos coloquiales. Si este gobierno termina en una pantomima de golpe de Estado, es porque este fue una pantomima de gobierno”. Los caminos del Perú con Dina Boluarte Para Parodi, el Perú es un país estresado hace ya seis años, cuando Keiko Fujimori declaró la guerra a Pedro Pablo Kuczynski. Desde entonces “este país no ha tenido paz, ha tenido cinco, seis presidentes. En algún momento se tiene que estabilizar el barco”, afirma. Por eso, la salida de Castillo y la llegada de Dina Boluarte a la Presidencia abre algunas esperanzas de un gobierno de unidad tal como la propia jefa de Estado convocó en su discurso al asumir el cargo. “Yo apuesto que con Dina Boluarte a la cabeza se arme un gobierno de reconstrucción de ancha base, un gobierno de los mejores, desde la derecha, el centro y la izquierda, con un gabinete que convoque a todo el espectro para relanzar el país que es lo que no hemos estado haciendo los últimos 16 meses”, agrega el académico de la PUCP. A eso suma que “una manera de cambiar ese sentido común es que la derecha y la izquierda que tienen visión política es ir a un gobierno de unidad nacional que inclusive en sus propios réditos políticos me parece que les vendría bien”. Sin embargo, el camino no es sencillo, ya que la mayoría de los parlamentarios estuvieron de acuerdo en maniobrar contra Pedro Castillo y luego dejar a Boluarte como una forma de impedir que se convocara a elecciones generales. Esto porque al declarar vacante a Castillo en la Presidencia la sucesión recaía en Boluarte como primera vicepresidenta. Pero el propio Congreso mantenía una investigación en su contra que fue archivada el lunes recién pasado. Después de ella venía Vladimir Cerrón quien está suspendido por sentencias judiciales en su contra, por lo que quien debía asumir era el presidente del Congreso. En ese caso, según la Constitución del Perú, debía llamar a elecciones dentro de los próximos ocho meses poniendo fin a los periodos legislativos de los congresistas. “Esto da a entender algún tipo de arreglo, que ya estaban preparando el camino y que de alguna manera aceptaban un gobierno de Dina Boluarte porque eso también les iba a permitir a ellos permanecer”, señala Parodi. En ese sentido precisa que los legisladores buscan mantenerse por “el lobby con empresas y otros porque sienten su mandato es de cinco años y lo tienen que terminar”. Para el académico “eso le deja un margen de maniobra a la Presidenta. Y eso abre un escenario donde la derecha eventualmente se preste, concurra a la negociación con Dina Boluarte para intentar un gobierno de base ancha en el cual esta derecha tenga algunos ministerios. Ella ayer habló de la unidad nacional, de contar con todas las fuerzas”. Para Parodi otra de las opciones de la derecha es “ir por Dina Boluarte, tratar de sacarla del camino para acelerar su control del Estado, es muy evidente su avidez por tenerlo”. El historiador retrató a la nueva mandataria como una “abogada de carrera y una mujer de los dos mundos. En el discurso de ayer terminó hablando de José María Arguedas que era de dos mundos, del mundo quechua y del mundo español. Es apurimeña, habla excelentemente el quechua y el español”, por lo cual le puede hablar tanto al mundo popular como al que se siente más lejano de esas raíces que forman la identidad del Perú. Con Pedro Castillo detenido en la misma cárcel donde permanece Alberto Fujimori, el mundo político ya empieza a hablar de crecimiento y estabilizar al país luego de años convulsionados con varios presidentes fuera del cargo y los peruanos aún esperando ver mejoras en sus condiciones económicas, sociales y políticas. (Imagen de portada: RFI/AFP- Cris Bouroncle)

Mientras Pedro Castillo anunciaba en Palacio Pizarro el cierre del Congreso y la convocatoria a un gobierno de excepción, en las calles del Perú y especialmente de Lima se mantenían las actividades corrientes de un día de semana. “Su salida ha sido suavecita como decimos en Perú”, retrató el historiador peruano Daniel Parodi Revoredo en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile. “No hubo ninguna convulsión social. El señor fue capturado mientras se dirigía a la embajada mexicana, fue a la comisaría, llegó la fiscal, a las dos horas juramentó la nueva Presidenta y seguimos para adelante”. El académico de las universidades Católica del Perú y de la Antonio Ruiz Montoya hace un repaso por lo ocurrido la jornada del miércoles que puso fin al convulso gobierno de Pedro Castillo. Al analizar el anuncio de Castillo de disolver el Congreso y esperar el apoyo de las instituciones castrenses, el docente precisó que “me parece muy difícil porque por lo menos las fuerzas armadas detestaban a Pedro Castillo. Cuando comienza su gobierno lo toman como un comunista y las FF.AA. son tradicionalmente anticomunistas. Les costaba mucho cuadrarse ante este líder, principalmente la marina de guerra que es la más conservadora y clasista”. En ese sentido agregó que “ha sido una jugada a sabiendas que no iba a dar resultado”, porque además “le quitó fuerza frente a la OEA, a los organismos multilaterales frente a un pedido de asilo aunque México se lo otorgó. Sólo él sabe para qué hizo este golpe de Estado”. “Es un acto pírrico, simbólico, de despedida o eventualmente distractor para luego asilarse en la embajada de México. Da lugar a muchas conjeturas”, agregó. Sobre el periodo que concluyó este miércoles, Parodi resalta que Castillo “es un presidente campesino rural, que estudia en la universidad y que se convierte en maestro campesino rural y es la primera vez en la historia del Perú que un campesino, del Perú profundo, llega al Palacio de Pizarro. Es el ‘otro Perú’ el que le ofrece Castillo a la nación”. Respecto a lo que significaba para el país, el historiador plantea que “siempre tuve muchas expectativas que podría ser una suerte de Nelson Mandela peruano, un hombre llamado a unirnos, a integrarnos. Porque en el Perú hay muchísima visión en el nivel del imaginario entre el nivel del Perú más occidental y el andino a nivel de mentalidades, a nivel de imaginario persiste la discriminación racial. Él podía ser la bisagra que conecte a esta nación para que termine de convertirse en tal”. Parodi apuntó eso sí que de la esperanza y la expectativa se convirtió en “un pillo de poca monta. Aquí se hacen memes que dicen ‘Profesionales’ y sale Vladimiro Montecinos y Alberto Fujimori y ‘Aprendices’ y salen Pedro Castillo y su último primer ministro”. Así, subraya que “la corrupción en la que cae Pedro Castillo es vacua, es predecible, torpe, rápidamente develada. No es una corrupción sofisticada, esta que esconde dinero en las off shore. Es todo muy burdo”. “Había la expectativa que un presidente concluya el proceso de construcción de una nación que aún tiene muchas venas abiertas”, puntualiza. Parodi agrega que “la frustración no es solamente por la corrupción evidente. Era un presidente que ya no se sostenía en el cargo, también por la incapacidad y el desgobierno. En 16 meses no hemos tenido gobierno, hemos tenido una puesta en escena teatral de gobierno, pero no hemos tenido gobierno en el sentido estricto”. A eso se agrega que “ministros en 16 meses han sido más de 60, ¡Un tobogán! Entraba uno y salía el otro… ha sido un desmadre en términos coloquiales. Si este gobierno termina en una pantomima de golpe de Estado, es porque este fue una pantomima de gobierno”. Los caminos del Perú con Dina Boluarte Para Parodi, el Perú es un país estresado hace ya seis años, cuando Keiko Fujimori declaró la guerra a Pedro Pablo Kuczynski. Desde entonces “este país no ha tenido paz, ha tenido cinco, seis presidentes. En algún momento se tiene que estabilizar el barco”, afirma. Por eso, la salida de Castillo y la llegada de Dina Boluarte a la Presidencia abre algunas esperanzas de un gobierno de unidad tal como la propia jefa de Estado convocó en su discurso al asumir el cargo. “Yo apuesto que con Dina Boluarte a la cabeza se arme un gobierno de reconstrucción de ancha base, un gobierno de los mejores, desde la derecha, el centro y la izquierda, con un gabinete que convoque a todo el espectro para relanzar el país que es lo que no hemos estado haciendo los últimos 16 meses”, agrega el académico de la PUCP. A eso suma que “una manera de cambiar ese sentido común es que la derecha y la izquierda que tienen visión política es ir a un gobierno de unidad nacional que inclusive en sus propios réditos políticos me parece que les vendría bien”. Sin embargo, el camino no es sencillo, ya que la mayoría de los parlamentarios estuvieron de acuerdo en maniobrar contra Pedro Castillo y luego dejar a Boluarte como una forma de impedir que se convocara a elecciones generales. Esto porque al declarar vacante a Castillo en la Presidencia la sucesión recaía en Boluarte como primera vicepresidenta. Pero el propio Congreso mantenía una investigación en su contra que fue archivada el lunes recién pasado. Después de ella venía Vladimir Cerrón quien está suspendido por sentencias judiciales en su contra, por lo que quien debía asumir era el presidente del Congreso. En ese caso, según la Constitución del Perú, debía llamar a elecciones dentro de los próximos ocho meses poniendo fin a los periodos legislativos de los congresistas. “Esto da a entender algún tipo de arreglo, que ya estaban preparando el camino y que de alguna manera aceptaban un gobierno de Dina Boluarte porque eso también les iba a permitir a ellos permanecer”, señala Parodi. En ese sentido precisa que los legisladores buscan mantenerse por “el lobby con empresas y otros porque sienten su mandato es de cinco años y lo tienen que terminar”. Para el académico “eso le deja un margen de maniobra a la Presidenta. Y eso abre un escenario donde la derecha eventualmente se preste, concurra a la negociación con Dina Boluarte para intentar un gobierno de base ancha en el cual esta derecha tenga algunos ministerios. Ella ayer habló de la unidad nacional, de contar con todas las fuerzas”. Para Parodi otra de las opciones de la derecha es “ir por Dina Boluarte, tratar de sacarla del camino para acelerar su control del Estado, es muy evidente su avidez por tenerlo”. El historiador retrató a la nueva mandataria como una “abogada de carrera y una mujer de los dos mundos. En el discurso de ayer terminó hablando de José María Arguedas que era de dos mundos, del mundo quechua y del mundo español. Es apurimeña, habla excelentemente el quechua y el español”, por lo cual le puede hablar tanto al mundo popular como al que se siente más lejano de esas raíces que forman la identidad del Perú. Con Pedro Castillo detenido en la misma cárcel donde permanece Alberto Fujimori, el mundo político ya empieza a hablar de crecimiento y estabilizar al país luego de años convulsionados con varios presidentes fuera del cargo y los peruanos aún esperando ver mejoras en sus condiciones económicas, sociales y políticas. (Imagen de portada: RFI/AFP- Cris Bouroncle)