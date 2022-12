2a2931c950

Deportes Con ironía: Louis van Gaal respondió los polémicos dichos de Ángel Di María El director técnico de los Países Bajos se refirió a los dichos del atacante argentino, quien aseguró que durante su paso en el Manchester United, el neerlandés fue "el peor entrenador" de su carrera. Diario UChile Jueves 8 de diciembre 2022 12:53 hrs.

Louis van Gaal, director técnico de los Países Bajos, respondió con categoría y un toque de ironía los dichos de Ángel Di María, quien aseguró que durante su paso en el Manchester United, el neerlandés fue “el peor entrenador” de su carrera. “Mi problema en Manchester era el entrenador. Van Gaal fue el peor entrenador de mi carrera. Yo marcaba, asistía y al día siguiente me enseñaba mis pases mal dados. Me desplazó de un día para otro, no le gustaba que los jugadores fueran más que él”, manifestó el “Fideo” en diálogo con TyC Sports. En conferencia de prensa, el adiestrador le mandó una particular réplica al jugador de la Juventus: “¿Di María me llamó el peor entrenador que ha tenido? Es uno de los pocos jugadores con esta opinión. Lo siento mucho y me parece triste que haya dicho esto. Memphis también tuvo que lidiar con eso en Manchester, y ahora nos besamos en la boca”. “La gente se ríe ahora, pero también pasé a Memphis para una final. Eso no es divertido. Créanme, un entrenador no hace eso sin razón. Puede haber sido una decisión equivocada, pero mira cómo nos tratamos ahora”, prosiguió. Por otra parte, y anticipando el duelo ante la Albiceleste, aseguró que “Argentina, desde mi punto de vista, es uno de los líderes a nivel mundial, con jugadores de referencia. El verdadero mundial empieza mañana para nosotros. No le quiero restar importancia a los partidos previos. Pero Argentina y Brasil son selecciones de un calibre muy distinto a los que enfrentamos anteriormente”. “Mis jugadores son suficientemente profesionales para lidiar con este entorno. Estamos hablando de 40 mil argentinos en las tribunas contra mil de los nuestros. Creo que es un número mayor que en partidos anteriores, y eso me alegra”, indicó con confianza. Argentina y Países Bajos se enfrentarán mañana viernes a las 16 horas de Chile por cuartos de final del Mundial de Fútbol en el estadio Lusail.

