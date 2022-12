2a2931c950

Nacional Política Vocero de la Fiscalía de Antofagasta: “No está en discusión por parte del tribunal si Karen Rojo cometió o no cometió delito” José Troncoso se refirió a la decisión dada a conocer hoy el tribunal de Rotterdam que solicitó nuevos antecedentes sobre el caso de fraude al fisco contra la ex alcaldesa de la ciudad puerto por el que fue condenada a cinco años de prisión. Diario UChile Jueves 8 de diciembre 2022 13:21 hrs.

Luego que el tribunal de la ciudad de Rotterdam en los Países Bajos decidiera solicitar nuevos antecedentes a Chile para evaluar el pedido de extradición contra la ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, el vocero de la Fiscalía de la ciudad puerto, José Troncoso, indicó que se debe a despejar una solicitud de la defensa de la ex jefa comunal. “El día de hoy, en audiencia pública efectuada en los tribunales de Rorterdam, solicitaron nuevos antecedentes al Estado de Chile y además mantuvo la privación de libertad de la condenada”, comentó. Troncos precisó que la diligencia busca “resolver una petición de la defensa (de Rojo)”, con el objetivo de precisar “si la conducta de fraude al fisco está incluido o no en el catálogo de delitos previsto en el artículo 17 de la Convención de Naciones Unidas para el combate de la corrupción, el cual ha sido ratificado tanto por Países Bajos como Chile”. En conversación con 24 Horas, el portavoz subrayó que el Estado chileno debe dar a conocer aspectos jurídicos, aunque los hechos que promovieron la investigación y la condena contra Rojo, están fuera de debate. “Queremos aclarar que el antecedente que se nos solicita no refiere a antecedentes de hecho, no está en discusión por parte del tribunal si Karen Rojo cometió o no cometió delito, eso está establecido en un fallo firme y ejecutoriado, es una verdad procesal en Chile y también para los tribunales en el extranjero”, destacó. El tribunal de Rotterdam mantuvo además la medida de prisión preventiva contra Karen Rojo en la cárcel de mujeres de Utrecht. “Chile ya realizó todas las actuaciones diplomáticas y previamente a ello, las judiciales, para solicitar la extradición de doña Karen Rojo Venegas, y en ese contexto hay que recordar la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde hubo un fallo que decretó la extradición activa, y a través de la Cancillería de Chile es que, como Estado, le solicitamos a Países Bajos que sea acogida esta solicitud y traslade a la condenada a nuestro país”, concluyó el portavoz de la fiscalía antofagastina.

