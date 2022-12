1dd62b30f1

db84624430

Internacional Política Académico Pablo Lacoste: “La situación social que vive Argentina, es la que tenía Chile bajo Pinochet” El experto analizó la situación que vive Argentina con la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández y el proceso de destitución de Pedro Castillo como Presidente de Perú, donde la corrupción aparece como el “gran cáncer de América Latina”. Diario UChile Viernes 9 de diciembre 2022 13:14 hrs.

Compartir en

El doctor en estudios americanos y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Pablo Lacoste, afirmó que el sistema económico de Argentina es un modelo fracasado con 20 años de hegemonía kirchnerista y es similar a la que tenía Chile bajo la dictadura de Pinochet, con un 50 por ciento de pobreza. En declaraciones a Radio y Diario Universidad de Chile, el académico analizó el proceso político que vive Argentina luego del fallo que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández por su supuesta participación en hechos de corrupción. Lacoste indicó que Fernández en este proceso responsabiliza a sus subalternos de los hechos que se le imputan y que, de acuerdo a la Constitución, el responsable de la ejecución del Presupuesto de la Nación son los jefes de Gabinete, en este caso Alberto Fernández y Sergio Massa. Esto significa, dijo Lacoste, “echarle la culpa de la corrupción a los que estaban a sus órdenes, pero por otro lado, dice algo que es verdad, que los actuales conductores del Estado argentino de este gobierno, puestos por ella, también son responsables de esta ola de corrupción. Esto hace que el gobierno se debilite, que pierda credibilidad, que se fraccione el partido gobernante y se les va a dificultar mucho los 12 meses que le quedan”, indicó. El académico afirmó que más allá del tema de la corrupción, “el sistema económico, social y político ha fracasado. La Argentina tiene un récord de pobreza e indigencia. Tenemos un 10% de indigentes y un 43% de pobreza. O sea, la situación social que vive Argentina en estos 20 años de hegemonía kirchnerista es la que tenía Chile bajo Pinochet. Chile bajo Pinochet tenía casi un 50% de pobreza empezó a bajar cuando vino la democracia y la democracia en 30 años la bajó de 50% a un 10 o 12 por ciento. La Argentina desde el punto de vista social de las condiciones de vida de la mayoría de población está como Chile bajo Pinochet. Es realmente increíble el deterioro que este modelo kirchnerista ha significado en la vida social argentina”. Lacoste afirmó que en ese contexto, es difícil que se repita un gobierno de Mauricio Macri, porque su administración “fue de continuidad del modelo económico de la época kirchnerista y no pudo cambiar nada, aparte que fue un mal gobierno, gestionó mal, se rodeó de CEO de grandes empresas que no tenían mayor vínculos con el territorio, pero se mantuvo el mismo estilo de gobierno con gasto social expansivo, de gastar más de lo que se produce, de generar gran déficit fiscal, inflación y es el mismo modelo enfermo que tiene Argentina hace 80 años”. Agregó que este modelo “ha tenido en promedio una inflación del 80% anual. Esto es lo que tiene a la economía trabada, a la gente frustrada, no hay inversión, no hay crecimiento, no hay desarrollo, es verdaderamente una situación de parálisis, de angustia, de decadencia y Macri fue parte del problema, por eso ha ido perdiendo espacios dentro de su propia coalición y no tienes chance de volver a ganar ahora”. Por otro lado, el académico también analizó la situación que vive Perú con la destitución de Pedro Castillo como Presidente de la Nación. Lacoste indicó que la situación que vive el país es muy grave por el tema de la corrupción que ha terminado con cinco presidentes en cinco años. Agregó que “la corrupción es el gran cáncer de América Latina” que comenzó en Brasil con el Caso Odebrecht y que “se proyectó a muchos políticos latinoamericanos, Chile no estuvo exento, pero que hizo caer presidentes en Perú, que aceptaron el juego oscuro con esta empresa de corrupción y que ha minado la confianza. Esto es muy grave y lo que esperamos ahora es que Dina Boluarte deponga esa actitud de gobernar con un sector y trate de gobernar por consenso, hacer grandes acuerdos con el parlamento y además, que el parlamento asuma una actitud mucho más constructiva”. El académico acotó que “es cierto que cuando el parlamento depone a Pedro Castillo cuando hay prueba de corrupción en esta última crisis, pero recordemos que el parlamento peruano comenzó la actitud contra Castillo al principio, cuando no había ninguna prueba. Y estuvo constantemente jaqueando y bloqueando la gobernabilidad sin tener ningún fundamento y eso le hace daño a la democracia también”. “Estamos en un momento crítico, la crisis de gobernabilidad en Perú ha llevado tantos años que se ha puesto ahora de manifiesto de manera alevosa y ahora es indispensable que se produzca un cambio, una autocrítica y un cambio de rumbo porque si no lo hacen se le puede complicar la vida económica a los peruanos”, indicó el académico. Puntualizó que el país, “viene funcionando en piloto automático hace cinco años, con tanta inestabilidad política es imposible y podríamos decir que los últimos cinco años no han habido gobiernos porque han estado atados de pies y mano y no han podido hacer nada. Todo se paralizó y siguen en piloto automático aprovechando la inercia, el vuelito que venía, pero eso no puede seguir eternamente. Por algún tiempo podrán tratar de acomodarse a esa situación, pero no se puede prolongar más. Si no hacen un cambio de actitud profundo y una autocrítica profunda, se puede realmente derrumbar el sistema y va a salir la gente de la calle, va a comenzar la violencia y se puede ir todo de las manos”.

El doctor en estudios americanos y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Pablo Lacoste, afirmó que el sistema económico de Argentina es un modelo fracasado con 20 años de hegemonía kirchnerista y es similar a la que tenía Chile bajo la dictadura de Pinochet, con un 50 por ciento de pobreza. En declaraciones a Radio y Diario Universidad de Chile, el académico analizó el proceso político que vive Argentina luego del fallo que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández por su supuesta participación en hechos de corrupción. Lacoste indicó que Fernández en este proceso responsabiliza a sus subalternos de los hechos que se le imputan y que, de acuerdo a la Constitución, el responsable de la ejecución del Presupuesto de la Nación son los jefes de Gabinete, en este caso Alberto Fernández y Sergio Massa. Esto significa, dijo Lacoste, “echarle la culpa de la corrupción a los que estaban a sus órdenes, pero por otro lado, dice algo que es verdad, que los actuales conductores del Estado argentino de este gobierno, puestos por ella, también son responsables de esta ola de corrupción. Esto hace que el gobierno se debilite, que pierda credibilidad, que se fraccione el partido gobernante y se les va a dificultar mucho los 12 meses que le quedan”, indicó. El académico afirmó que más allá del tema de la corrupción, “el sistema económico, social y político ha fracasado. La Argentina tiene un récord de pobreza e indigencia. Tenemos un 10% de indigentes y un 43% de pobreza. O sea, la situación social que vive Argentina en estos 20 años de hegemonía kirchnerista es la que tenía Chile bajo Pinochet. Chile bajo Pinochet tenía casi un 50% de pobreza empezó a bajar cuando vino la democracia y la democracia en 30 años la bajó de 50% a un 10 o 12 por ciento. La Argentina desde el punto de vista social de las condiciones de vida de la mayoría de población está como Chile bajo Pinochet. Es realmente increíble el deterioro que este modelo kirchnerista ha significado en la vida social argentina”. Lacoste afirmó que en ese contexto, es difícil que se repita un gobierno de Mauricio Macri, porque su administración “fue de continuidad del modelo económico de la época kirchnerista y no pudo cambiar nada, aparte que fue un mal gobierno, gestionó mal, se rodeó de CEO de grandes empresas que no tenían mayor vínculos con el territorio, pero se mantuvo el mismo estilo de gobierno con gasto social expansivo, de gastar más de lo que se produce, de generar gran déficit fiscal, inflación y es el mismo modelo enfermo que tiene Argentina hace 80 años”. Agregó que este modelo “ha tenido en promedio una inflación del 80% anual. Esto es lo que tiene a la economía trabada, a la gente frustrada, no hay inversión, no hay crecimiento, no hay desarrollo, es verdaderamente una situación de parálisis, de angustia, de decadencia y Macri fue parte del problema, por eso ha ido perdiendo espacios dentro de su propia coalición y no tienes chance de volver a ganar ahora”. Por otro lado, el académico también analizó la situación que vive Perú con la destitución de Pedro Castillo como Presidente de la Nación. Lacoste indicó que la situación que vive el país es muy grave por el tema de la corrupción que ha terminado con cinco presidentes en cinco años. Agregó que “la corrupción es el gran cáncer de América Latina” que comenzó en Brasil con el Caso Odebrecht y que “se proyectó a muchos políticos latinoamericanos, Chile no estuvo exento, pero que hizo caer presidentes en Perú, que aceptaron el juego oscuro con esta empresa de corrupción y que ha minado la confianza. Esto es muy grave y lo que esperamos ahora es que Dina Boluarte deponga esa actitud de gobernar con un sector y trate de gobernar por consenso, hacer grandes acuerdos con el parlamento y además, que el parlamento asuma una actitud mucho más constructiva”. El académico acotó que “es cierto que cuando el parlamento depone a Pedro Castillo cuando hay prueba de corrupción en esta última crisis, pero recordemos que el parlamento peruano comenzó la actitud contra Castillo al principio, cuando no había ninguna prueba. Y estuvo constantemente jaqueando y bloqueando la gobernabilidad sin tener ningún fundamento y eso le hace daño a la democracia también”. “Estamos en un momento crítico, la crisis de gobernabilidad en Perú ha llevado tantos años que se ha puesto ahora de manifiesto de manera alevosa y ahora es indispensable que se produzca un cambio, una autocrítica y un cambio de rumbo porque si no lo hacen se le puede complicar la vida económica a los peruanos”, indicó el académico. Puntualizó que el país, “viene funcionando en piloto automático hace cinco años, con tanta inestabilidad política es imposible y podríamos decir que los últimos cinco años no han habido gobiernos porque han estado atados de pies y mano y no han podido hacer nada. Todo se paralizó y siguen en piloto automático aprovechando la inercia, el vuelito que venía, pero eso no puede seguir eternamente. Por algún tiempo podrán tratar de acomodarse a esa situación, pero no se puede prolongar más. Si no hacen un cambio de actitud profundo y una autocrítica profunda, se puede realmente derrumbar el sistema y va a salir la gente de la calle, va a comenzar la violencia y se puede ir todo de las manos”.