Economía Nacional Política Senadores pedirán a Contraloría Auditoría a “fracasado Censo Agropecuario realizado en Gobierno de ex presidente Piñera” La presentación que realizarán a Contraloría los senadores Iván Flores y Alejandra Sepúlveda, integrantes de la comisión de Agricultura, pide auditar todo el proceso y establecer responsabilidades. Diario UChile Viernes 9 de diciembre 2022 12:29 hrs.

Los senadores Iván Flores y Alejandra Sepúlveda ingresarán una petición de auditoría a la Contraloría General de la República tras el “fracaso del Censo Agropecuario realizado durante el anterior Gobierno, del ex presidente Piñera, considerando el gasto de más de 21 mil millones de pesos y resultados donde la incerteza impide que los datos obtenidos puedan ser utilizados de manera confiable y segura”. Según lo informado por el senador Iván Flores, “con estupor nos enteramos en la comisión de Agricultura, tras la exposición de la directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Andrea García, del fracaso de este censo. No hay estimaciones del error muestral, no se logró encuestar a por los menos el 25 por ciento de los territorios. En definitiva, no solo el censo del primer gobierno de Piñera fue un fracaso, ahora en su segundo gobierno nos deja otro censo fracasado, el agropecuario”. Por su parte, la senadora Sepúlveda (FRVS), señaló que “el censo agropecuario y forestal es muy importante para desarrollar las políticas públicas y evaluar también los programas del Ministerio de Agricultura y cómo se ha ido desarrollando el sector”. La legisladora por la Región de O’Higgins agregó que “es por eso que con preocupación hemos recibido la noticia en la Comisión de Agricultura del Senado de varias irregularidades y complicaciones en la ejecución, en la metodología del censo en donde tenemos factores no logrados, determinados por comunas y por rubros”. Sepúlveda remarcó que el costo de la consulta llegó a los “21 mil millones de pesos utilizados en este censo y, además, que no se había realizado desde el año 2007″. Sobre las acciones a seguir, la senadora agregó que “hemos pedido una reunión con el Contralor General de la República para que exista una auditoría de todo el proceso y saber, además, los montos que efectivamente se utilizaron y qué es lo que ha ocurrido en relación a todos estos factores no logrados en este censo tan importante para las políticas públicas del sector”. Además, puntualizó que “es urgente aclarar lo que ha ocurrido en el censo agropecuario y forestal y es urgente, además, tomar todas las determinaciones desde el punto de vista técnico para regularizar este proceso”. Finalmente, el senador Iván Flores agregó que “independientemente del error de origen, hoy tenemos más de 21 mil millones gastados y con una respuesta inservible. El error es tan grande que no permite saber exactamente en qué situación se encuentra el sector agropecuario y forestal del país, mucho menos de la ruralidad. Ni siquiera sabemos con certeza cómo están respondiendo las regiones agrícolas al cambio climático, la falta de agua, a los problemas que tenemos de atomización de la propiedad rural, tampoco tenemos nada que nos indique del comportamiento de los rubros frente a un mercado distorsionado como el que tenemos en el país, además de abierto y dependiente de los vaivenes internacionales”. El legislador insistió que junto a la senadora Sepúlveda van a solicitar al organismo que encabeza Jorge Bermúdez realice una investigación exhaustiva para aclarar estas eventuales irregularidades y se tomen las medidas administrativas que correspondan.

