Política Atilio Borón: “Si no hay democracia en el espacio mediático es muy poco probable que se pueda sostener un genuino proyecto democrático” El intelectual argentino se refirió a la situación política actual en Sudamérica y describió un escenario complejo para la "nueva ola" de gobiernos progresistas a los que calificó de mucho más moderados que la "ola" anterior. Diario UChile Lunes 12 de diciembre 2022 12:46 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el sociólogo y escritor argentino, Atilio Borón, se refirió al escenario político en Sudamérica luego de los sucesos acontecidos tanto en Perú con la destitución de Pedro Castillo y la condena en Argentina a la exPresidenta Cristina Fernández. “Son casos diferentes, en el caso de Perú tiene que ver con la reacción ante un gobierno que surgió de un proceso electoral muy amañado, muy controlado por los grandes poderes fácticos, amparado por un régimen político híbrido porque si bien aparece como un régimen presidencialista, el Presidente tiene muy poco poderes tanto que si se quiere completar un gabinete ministerial debe contar con la aprobación de la Asamblea Nacional”, afirmó el académico respecto de la situación en torno a la caída de Castillo. En el caso de Argentina, Borón sostuvo que “la situación es distinta, acá estamos ante un proyecto refundacional que la derecha viene acariciando hace muchos años. Esta derecha que gira en torno a la figura de Mauricio Macri, pero que tiene a otros personeros importantes en ese entorno y que no había asimilado los años del kirchnerismo“. El intelectual argentino sostuvo además que “las democracias contemporáneas y no solo el caso de los países de América Latina y el Caribe, esto también se ve en el mundo desarrollado, presenta una incongruencia, una incoherencia que daña el sentido más profundo de la democracia y que es la concentración de grandes factores de poder que están fuera del alcance de la voluntad popular”. En esa línea, Borón recalca que “tengo una tesis que sostiene que si no hay democracia en el espacio mediático comunicacional e incorporando en esta categoría no solo a la prensa gráfica sino que a la radio, la televisión, me parece que es muy poco probable que se pueda sostener un genuino proyecto democrático. Porque hay un grupo que monopoliza la información y sabemos que con las nuevas técnicas de comunicación, propaganda, hoy en día tenemos una población muy influenciable del mensaje que proviene de los medios”. “Esta situación combinada con la proliferación de fake news, eso combinado con un hallazgo muy inquietante de los estudios de psicología social donde numerosos experimentos sostienen que el público en general tiene a creer más en la mentira que en la verdad, entonces estamos en un problema muy serio de cómo organizar un espacio público democrático en donde todas las voces puedan hacerse oír y todas tengan el mismo eco”, puntualizó el académico argentino. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto del margen de acción de las instituciones democráticas en este escenario, el sociólogo recalcó que hay “muy poco” y explicó que “porque son instituciones que, en relación a los poderes fácticos, tienen menos poder. Desgraciadamente lo que ha ocurrido en los últimos años es que ha habido una acumulación de poder en manos del gran capital, de las grandes empresas y que están íntimamente relacionados con la concentración de la riqueza“. Respecto de esta “nueva oleada” de gobiernos progresistas en la región, Atilio Borón sostuvo que “la diferencia con la anterior oleada tiene que ver con un contexto internacional diferente, muy cambiado, mucho más amenazante. En segundo lugar, aquella ola tuvo tres figuras principales: Fidel Castro, Hugo Chávez y Néstor Kirchner, ninguno de los cuales está ahora. Lula se pliega a aquella primera ola luego de un año y medio de vacilaciones”. En esa línea, el académico argentino recalcó que “actualmente no tenemos aquellas personalidades, tenemos los estragos de las decisiones judiciales como la que afectó a Cristina, Lula tiene una espada de Damocles sobre su cabeza, Rafael Correa tiene casi 50 juicios que lo inhabilitan de participar políticamente en Ecuador, la situación de Evo Morales también sigue siendo amenazante, Mel Zelaya todavía no puede participar en elecciones en Honduras, o sea, lo que no había antes en el primer ciclo ahora está actuando en toda América Latina”. Por lo mismo, para Atilio Borón “en esta ola no solo hay que enfrentar a las fuerzas opositoras representantes de sectores conservadores o al veto del imperialismo norteamericano, entonces, en ese contexto tan complicado tienen que navegar estos procesos en América Latina que son mucho más moderados que los procesos anteriores”. Finalmente, respecto del gobierno del Presidente Gabriel Boric, Borón señaló que “es un Gobierno que está bien intencionado. Sufrió un golpe muy fuerte con la derrota del Apruebo, creo que ahí tendría el Gobierno haber salido a jugar de una forma mucho más fuerte, tratando de explicar y convencer a los chilenos y chilenas abandonar la actual Constitución. En materia internacional todavía hay una visión un poco maniquea al plantear de manera insistente la crítica a Nicaragua, Venezuela y Cuba que, por supuesto son entidades terrenales que pueden ser criticadas, pero al mismo tiempo hacer caso omiso a las más de 100 personas asesinadas en territorio de Israel habla de un doble estándar que me resulta incomprensible”.

