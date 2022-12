Macrozona Norte ¿Una olla a presión?: Gobierno busca contener migración irregular en medio de presiones por estado de excepción

Molestia provocó en autoridades de la Macrozona Norte la negativa que dio el subsecretario Manuel Monsalve a la implementación de un estado de excepción de emergencia. En su visita a la región de Arica y Parinacota, el número dos de Interior reiteró que el Ejecutivo no está por implementar la herramienta constitucional para subsanar la migración ilegal y el nivel de delincuencia que afecta a la zona. No obstante, mostró apertura a incluir a las fronteras y rutas fronterizas en la Ley de Infraestructura Crítica.

Junto a ello, anunció la creación de un comité interministerial que incluirá a los ministerios de Vivienda, Obras Públicas y Transporte, con el objeto de “responder a otras demandas que no son solo migratorias, que no son solo materia de seguridad pública, sino que tienen que ver con el desarrollo y con el bienestar de las personas que viven en las regiones del norte”.

Una respuesta que consideró insuficiente el gobernador de la región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, quien puso la alerta sobre las nuevas formas de ingreso clandestino que se están registrando, como fue la turba de personas provenientes de Perú que vulneraron por la fuerza el paso fronterizo de Chacalluta, el pasado 29 de noviembre.

“Estamos viviendo una crisis migratoria y es el tiempo de tomar medidas”, exhortó.

Es así que el asunto fue ineludible este lunes en la votación de la Cámara de una nueva prórroga del estado de excepción en el Biobío y La Araucanía. Allí, la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto con confirmar que viajará al norte durante esta semana, aseguró que el problema del acceso irregular ha sido contenido en el marco de este año. “Lo que tenemos hoy día en la frontera es muy distinto de lo que teníamos el año pasado, hoy tenemos menos de un tercio de los ingresos ilegales al mes que teníamos el año pasado”, señaló.

Y acotó: “¿Eso da para estar contentos? No, porque igual son preocupantes, son 700 y tantos al mes, pero el año pasado estábamos sobre 2 mil 400″.

Dando cuenta de las medidas del Ejecutivo, la jefa de Gabinete señaló que “en el norte se ha reforzado fuertemente las fiscalías tanto en Tarapacá como en Arica y Parinacota. De esta manera lo que se ha logrado es que la capacidad de investigar y de dar con los responsables de algunas de estas bandas, mejore”.

Junto a ello – y haciendo eco de las declaraciones de Monsalve- la jefa de Gabinete anunció que el Gobierno tiene lista una indicación al proyecto de ley de infraestructura crítica, con el cual se busca mejorar el control fronterizo.

“Lo que vamos a hacer, en lugar de transformar la estructura crítica en una especie de estado de emergencia más suave o algo por el estilo, tener una legislación propiamente dedicada a proteger infraestructura pública con una figura, digamos, de orden de la fuerzas militares o las fuerzas de seguridad a cargo de un sistema similar al que se ocupa cuando hay elecciones”.

“O sea, no vamos a instalar un Jedena, sino un jefe de las fuerzas que va a hacerse cargo de las fuerzas sin restricción a las garantías constitucionales. No hace falta restringir las garantías constitucionales para proteger la Infraestructura Crítica y dentro de la infraestructura crítica, vamos a considerar las instalaciones fronterizas y las rutas fronterizas”, añadió.

Y aseguró que ello “nos va a permitir tener apoyo militar necesario como tienen la mayoría de los países democráticos y desarrollados del mundo de manera mucho más eficaz de lo que tenemos hoy, sin necesidad de recurrir a un estado de emergencia, que no nos parece una medida adecuada”.

Los matices en el oficialismo

Ciertos reparos manifestó el diputado miembro de la comisión de Defensa Nacional de la Cámara, Tomás Hirsch (AH), a la idea de robustecer el control fronterizo por medio de la ley de Infraestructura Crítica. “A mi en lo personal no me gusta. No creo que sea bueno involucrar a los militares en labores que le corresponden a las policías”, afirmó.

No obstante, aseguró que “voy a estudiar detenidamente y con responsabilidad la propuesta que haga el Gobierno respecto a ampliar esta ley para incluir las fronteras y en base a eso tomar una decisión. Pero en general no me gusta que tengamos a los militares en labores que no le corresponden por la legislación actual”.

De ahí que el parlamentario se muestra contrario a establecer un estado de excepción en la Macrozona Norte. “Nosotros no podemos ir llenando el país de estado de excepción, son de excepción, son para situaciones muy puntuales y además por tiempos cortos. Por algo cada 15 días estamos renovando el del sur. Yo nunca he votado a favor de ese estado de excepción -en el caso del sur- porque creo que las herramientas que tiene que utilizar el Gobierno son otras: Fortalecimiento de las policías, ley de inteligencia, mejor infraestructura, etc, y no ir prolongando indefinidamente un estado de excepción”, sostuvo.

Distinto es lo que consideró su par de la comisión de Defensa, el diputado Tomás De Rementería (PS), quien si bien se manifestó en contra del estado de excepción en el norte, dio su visto bueno la iniciativa sobre Infraestructura Crítica. “Yo creo que lo hay que hacer es obviamente avanzar en el tema de la infraestructura crítica pero también soluciones de inmediato, como sobredotación de Carabineros y tal vez la ayuda de ciertas otras instituciones en el control de las fronteras”, señaló.

De hecho, el legislador dijo esperar que el proyecto de Infraestructura Crítica sea contemplado en el Acuerdo Nacional de Seguridad que encabeza la ministra Tohá. “Creo que se hace necesario para diversas situaciones que hemos vivido e incluso por una situación que vivimos hace unos días. Yo creo que el proyecto de infraestructura crítica debe incluir una norma para que los militares puedan desalojar cuando se hacen bloqueos de caminos que afecten el abastecimiento nacional. O sea, el otro día, con el paro de los camioneros, yo hubiera usado al Ejército para sacarlos”, indicó.

La presión de la Oposición

Desde la vereda de Chile Vamos, el diputado de la UDI, Henry Leal, aseguró que la crisis de seguridad en el norte se ha agudizado. “En enero de este año había 3 mil 900 extranjeros en nuestras cárceles, hoy día hay más de 5 mil, esa es la realidad; en el último año han aumentado un 30% los extranjeros que están en nuestras cárceles, es una realidad que no podemos soslayar”, insistió.

“El control fronterizo en el norte, la única posibilidad -y lo han dicho todos, incluso el senador Insulza- es que las Fuerzas Armadas tomen el control de la frontera, sino esto no se va a resolver y yo creo que el Estado no puede seguir mirando para el techo”, añadió, aduciendo que “lo que está ocurriendo en el norte es sin precedentes. Si no llevamos a nuestras Fuerzas Armadas a controlar la frontera, ninguna medida será suficiente”.

A su vez, el parlamentario representante del 1er distrito, Enrique Lee (Ind), consideró probable que las medidas recientemente anunciadas por Monsalve vayan a devenir en el fracaso, y en esa línea, criticó la reticencia del Gobierno a decretar estado de excepción en la zona. “Una postura que es más bien ideológica que técnica”, aseveró.

“Resulta que cuando el Gobierno en marzo se negaba a renovar el estado de emergencia, las tasas de homicidio por arma de fuego en el norte aumentaban, en Arica, en Iquique, en Antofagasta, iban notoriamente aumentando y en el medio de esa alza el Gobierno anuncia que el estado de emergencia no se va a ocupar. Realmente incomprensible, yo sinceramente espero que el paquete anunciado de medidas sea exitoso, pero me da la impresión que, como tantas otras, como la estrella que anunció el Gobierno de la reconducción y que hoy día es indudablemente un fracaso, no suceda esta vez con las medidas insuficientes recientemente anunciadas por el Gobierno“, señaló.