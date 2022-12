80df706293

Nacional Política Proceso Constituyente Proceso constituyente: Partidos se reúnen para avanzar en la posibilidad de cerrar un acuerdo La instancia se da luego de una semana marcada por infructuosos intentos para materializar un consenso, en donde continúa siendo una piedra de tope el mecanismo con que se redactará la nueva constitución. Diario UChile Lunes 12 de diciembre 2022 10:09 hrs.

Desde las 09:00 de este lunes partidos políticos nuevamente se encuentran reunidos en la sede del Congreso en Santiago para retomar las conversaciones para habilitar un nuevo proceso constituyente. El encuentro se da luego de una semana marcada por los infructuosos intentos por definir el rol que tendrán los expertos en el futuro órgano que redactará la nueva constitución y que volvió a alejar los puntos de vista de las distintas colectividades. Así, el oficialismo sigue insistiendo en avanzar en un mecanimos 100% electo; mientras la oposición, especialmente Renovación Nacional, en uno mixto, con expertos designados por el Congreso. Esto, pese a que en días previos todo apuntaba a la posibilidad de avanzar hacia esta última opción, para la cual las fuerzas debatían sobre la proporción de representatividad entre miembros electos y designados. De hecho, en entrevista con el programa Tolerancia Cero, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las dificultades de las negociaciones constituyentes y señaló que “si expertos es una fórmula tan mágica, entonces, ¿por qué no reemplazamos al Congreso por un consejo de expertos? ¿Por qué no reemplazamos el Ejecutivo, que elige ese mismo pueblo del que tanto desconfía Amarillos, por, no sé, una licitación del mejor experto?”. En ese sentido, la secretaria de Estado dejo entrever su molestia, expresando que “lo que hemos visto nosotros en este proceso, en esta discusión, es que Amarillos ha sido como un escudo de la derecha para enfrentar a la opinión pública; personas que vienen de una tradición, no sé, democrática, de centroizquierda, que hoy día están en ciertas posturas y que le permite a la derecha decir ‘no, si no somos nosotros: es Amarillos’”. Esto último, a propósito de las críticas del oficialismo a la colectividad en formación, a quienes acusan de entorpecer las conversaciones. Con todo, la autoridad sostuvo que “ha sido difícil llegar a un acuerdo, pero se ha persistido en la búsqueda de acuerdo (…) Cuando se quiere romper la negociación, es muy fácil romperla. Aquí se ha continuado conversando”.

