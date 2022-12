80df706293

Nacional Política Proceso Constituyente Tomás Hirsch: “Amarillos por Chile es lo que llamábamos poderes fácticos” El legislador cuestionó el papel que está jugando este grupo que aparece “imponiendo y golpeando la mesa” en los diálogos constituyentes, pero que no debiera importar si firman o no un acuerdo porque en la realidad “no existen”. Diario UChile Lunes 12 de diciembre 2022 12:54 hrs.

El diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, afirmó que el proceso constituyente está sometido al accionar de los poderes fácticos que hoy tiene el nombre de Amarillos por Chile, colectivo que aparece en la reunión de los partidos políticos que discuten el proceso constituyente “imponiendo y golpeando la mesa”, lo que ha entorpecido aún más las conversaciones. En declaraciones a Radio y Diario Universidad de Chile, el legislador analizó el rol de este grupo que en las últimas reuniones se ha convertido en la piedra tope de las negociaciones al pedir que el órgano constituyente sea mixto con expertos designados por el Congreso Nacional. En opinión de Hirsch, el accionar de Amarillos “es lo que antes llamábamos en Chile poderes fácticos y sabemos muy bien, quienes venimos de la dictadura, lo que significaban estos poderes. Hoy día estamos en presencia de lo mismo con un nombre diferente. Un partido que no es tal, que ha anunciado que van a formar un partido, que tiene un diputado (Andrés Jouannet), que por lo demás, se ha venido paseando por distintos partidos, que era demócrata cristiano, después radical y ahora está formando este nuevo partido y que siendo parte de la coalición de gobierno votó Rechazo”. “Eso es lo único que es Amarillos y un escritor que tiene columna en los diarios y nos vamos enterando ahora, con un generoso financiamiento de ciertos sectores muy interesados en levantar esa voz, con espacios en medios de comunicación, entrevistas a página completa, creando algo que no tiene ninguna existencia real. Cuando uno recorre Chile y va a cualquier población, barrio o comuna, no existe”, indicó el diputado humanista. El legislador recordó que en la reunión donde participaban todos los partidos con representación parlamentaria se propuso hacer una mesa chica con menos representantes del oficialismo y Chile Vamos y “ahora aparecen éstos, no solo participando donde no correspondía que lo hicieran sino, además, imponiendo, golpeando la mesa. La verdad, si me pregunta, que debiera importar cero si Amarillos firma o no firma el acuerdo, porque además estamos hablando de un diputado que uno nunca termina sabiendo cómo va a votar. Creo que todo esto es una puesta en escena, con parte de la derecha, para dificultar, enredar, bloquear el acuerdo que todo el país está esperando que se concrete”. Frente a la continuidad de los diálogos constituyentes, el diputado afirmó que como oficialismo se propusieron avanzar en una propuesta que sea mayoritaria, donde aceptaron que se incluyeran las 12 bases que “achican bastante la cancha”, que tuviera árbitros, que el Congreso estuviera mucho más involucrado para llegar a un acuerdo. Sin embargo, indicó que “si hay un punto esencial de este proceso es que quienes redacten una propuesta de nueva Constitución, sea un conjunto de personas electas democráticamente, esa es la base del proceso que se debe llevar adelante, que fue votado por más del 80 por ciento del primer plebiscito”. Hisrch agregó que eso es lo único que le puede dar legitimidad a la nueva Constitución. “Si la derecha insiste en que se incluyan personas puestas a dedo, que no son electas por la ciudadanía, lo que vamos a tener es que a los pocos años la propuesta va a estar totalmente desacreditada, no va a tener la legitimidad que requiere un proyecto que debe durar muchos años. Una de las grandes críticas a la Constitución de la dictadura es que fue redactada por un grupo que nadie eligió, por un grupo de amigos del dictador y ahora se quiere poner a un grupo de amigos, que se les llaman expertos, de parlamentarios y nos parece que es absolutamente inaceptable”, puntualizó el diputado.

