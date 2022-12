Acuerdo por Chile: Servel pone en duda la viabilidad del itinerario constitucional fijado por los partidos

Un primer escollo se presentó para el itinerario constituyente que zanjaron los partidos políticos en el llamado Acuerdo por Chile. Este martes, el presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, advirtió la poca viabilidad que tiene el calendario de elección tanto de consejeros constituyentes como el plebiscito de salida, ante lo que propuso aplazar un mes las fechas.

Cabe recordar que, según el itinerario del acuerdo, las elecciones de los 50 consejeros constituyentes caería en abril del 2023, mientras que el referéndum ratificatorio sería el 26 de noviembre del mismo año.

Respecto al documento firmado por las colectividades, Tagle señaló que “es un acuerdo grueso y faltan quizás cientos de detalles que hay que legislar. La vez anterior, entre el acuerdo y la reforma constitucional hubo un plazo de casi mes y medio. Ahora, si se repite mes y medio, y sobre todo con la complicación de las fiestas de fin de año, puede ser lento”.

Y aseguró que “en ese caso, puede que no se llegue a abril por los plazos, pero no le veo mayor problema de que en el calendario sea en mayo la elección de los consejeros y diciembre, en que normalmente hemos hecho elecciones, las presidenciales de segunda vuelta, el plebiscito, así que no hay mayor drama“,

En ese sentido consideró “difícil” el mantener la idea original del acuerdo. “Confeccionar el padrón requiere tiempo porque hay procesos relevantes como la auditoría al padrón y el derecho a reclamo, que eso dura un mes cada uno”, explicó.

“Suprimir esos procesos le puede costar la deslegitimación a las elecciones, porque los padrones no tienen todas las garantías que hoy están en ese periodo de 120 días”, añadió, asegurando que “nosotros vamos a acelerar la actualización del registro para generar un padrón y a tratar de tener lo más actualizado posible, pero necesitamos tiempo“.

En ese contexto, hizo hincapié en que “correrlo un mes sería bien razonable, además que el 30 de abril es problemático como fecha, porque está el 1 de mayo feriado”.

“Los plazos complicados son dos: uno el cierre del registro para confeccionar el padrón y hacer el proceso de auditoría y reclamos, y segundo, la declaración de candidaturas“, precisó, acotando que “ahora, lo más relevante quizás en este momento es hacer un llamado a todos los electores a revisar y a cambiar su domicilio electoral para beneficiarse de la georreferenciación y del acercamiento a los locales. Hay muchos que han reclamado porque en ese proceso no quedaron bien”.

Al respecto apuntó que “la causa principal es que tiene un domicilio desactualizado, que él mismo no sabe que está desactualizado. Así que, por favor, con Clave Única, revisen, porque el cierre del registro para generar el padrón se puede producir casi en el momento en el que salga la ley y eso no lo sabemos todavía”.