887d587c57

e0bf999de2

Justicia Nacional Política Presidente Boric, por elección de Fiscal Nacional: “No ha estado a la altura de lo que esperan los ciudadanos” "Esto no se trata de lo que más le interesa a un senador o si esto es un gallito para el Gobierno o no, la pregunta es cómo fortalecemos la persecución del delito", sostuvo el mandatario, en tanto la ministra de Justicia llamó a cuidar a la Fiscalía. Maria Luisa Cisternas Martes 13 de diciembre 2022 14:23 hrs.

Compartir en

En el marco de la entrega de 227 nuevos vehículos policiales para Carabineros de Chile, el presidente de la República, Gabriel Boric, abordó la elección del Fiscal Nacional. Recogiendo las declaraciones con las que el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, manifestó su disconformidad sobre cómo ha discurrido el proceso, el mandatario dijo estar de acuerdo en que “el debate respecto a la Fiscalía Nacional no ha estado a la altura de lo que esperan los ciudadanos”. “Esto no se trata de lo que más le interesa a un senador o si esto es un gallito para el Gobierno o no, la pregunta es cómo fortalecemos la persecución del delito, ese debiera ser el centro del debate, no quién gana o quién pierde de los políticos, ahí debería estar nuestra principal preocupación. En esa línea estamos actuando”, sostuvo. Haciendo eco de las palabras del jefe de Estado, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, hizo un llamado a “cuidar la Fiscalía“. “Esto es muy importante para el país, muy importante para la persecución penal, esperamos contar con los apoyos en el Senado en esta segunda ocasión y seguiremos conversando para buscar a la mejor persona para el cargo”, afirmó. Junto a ello, indicó que para presentar la carta del Gobierno al Senado “tenemos como último plazo mañana, así que hasta mañana podemos ingresar el oficio”. Ahora bien, desde la oposición el llamado fue al Ejecutivo, para efectos de que logre cuadrar a sus parlamentarios en el mismo candidato. Así exhortó la jefa del comité de senadores RN, Paulina Núñez. “El gobierno no puede cometer nuevamente el error de no asegurar al menos sus votos, los oficialistas, para escoger un nombre de quien va a dirigir el Ministerio Público y enviarlo al Senado”. Junto a ello, dijo esperar que, quien elija el Gobierno, “cumpla con un perfil que para la ciudadanía es importante”, en vías de avanzar en “una reforma al Ministerio Público, una menor impunidad, una mayor investigación, menos casos archivados y, por supuesto, que se priorice lo que está ocurriendo en la Macrozona sur y las situaciones a propósito de la migración irregular en el norte”. “Hoy las personas esperan que quien logre dirigir el Ministerio Público, nuestro máximo órgano persecutor penal, lo haga con mano dura, con firmeza, para así enfrentar el crimen organizado y, en definitiva, recuperar el orden público en nuestro país”, acotó. Cabe recordar que los juristas que conforman la quina designada por la Corte Suprema son el abogado Ángel Valencia, la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera; el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma; la fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mansilla y el actual suplente del Fiscal Nacional y jefe regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez. El nombre que elija el Ejecutivo será sometido a deliberación del Senado donde deberá concitar al menos los 2/3 de los votos -33 sufragios- para resultar electo como el próximo titular del Ministerio Público.

En el marco de la entrega de 227 nuevos vehículos policiales para Carabineros de Chile, el presidente de la República, Gabriel Boric, abordó la elección del Fiscal Nacional. Recogiendo las declaraciones con las que el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, manifestó su disconformidad sobre cómo ha discurrido el proceso, el mandatario dijo estar de acuerdo en que “el debate respecto a la Fiscalía Nacional no ha estado a la altura de lo que esperan los ciudadanos”. “Esto no se trata de lo que más le interesa a un senador o si esto es un gallito para el Gobierno o no, la pregunta es cómo fortalecemos la persecución del delito, ese debiera ser el centro del debate, no quién gana o quién pierde de los políticos, ahí debería estar nuestra principal preocupación. En esa línea estamos actuando”, sostuvo. Haciendo eco de las palabras del jefe de Estado, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, hizo un llamado a “cuidar la Fiscalía“. “Esto es muy importante para el país, muy importante para la persecución penal, esperamos contar con los apoyos en el Senado en esta segunda ocasión y seguiremos conversando para buscar a la mejor persona para el cargo”, afirmó. Junto a ello, indicó que para presentar la carta del Gobierno al Senado “tenemos como último plazo mañana, así que hasta mañana podemos ingresar el oficio”. Ahora bien, desde la oposición el llamado fue al Ejecutivo, para efectos de que logre cuadrar a sus parlamentarios en el mismo candidato. Así exhortó la jefa del comité de senadores RN, Paulina Núñez. “El gobierno no puede cometer nuevamente el error de no asegurar al menos sus votos, los oficialistas, para escoger un nombre de quien va a dirigir el Ministerio Público y enviarlo al Senado”. Junto a ello, dijo esperar que, quien elija el Gobierno, “cumpla con un perfil que para la ciudadanía es importante”, en vías de avanzar en “una reforma al Ministerio Público, una menor impunidad, una mayor investigación, menos casos archivados y, por supuesto, que se priorice lo que está ocurriendo en la Macrozona sur y las situaciones a propósito de la migración irregular en el norte”. “Hoy las personas esperan que quien logre dirigir el Ministerio Público, nuestro máximo órgano persecutor penal, lo haga con mano dura, con firmeza, para así enfrentar el crimen organizado y, en definitiva, recuperar el orden público en nuestro país”, acotó. Cabe recordar que los juristas que conforman la quina designada por la Corte Suprema son el abogado Ángel Valencia, la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera; el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma; la fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mansilla y el actual suplente del Fiscal Nacional y jefe regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez. El nombre que elija el Ejecutivo será sometido a deliberación del Senado donde deberá concitar al menos los 2/3 de los votos -33 sufragios- para resultar electo como el próximo titular del Ministerio Público.