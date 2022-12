4d81505210

d9be1501aa

Internacional Presidente de Croacia visita la U. de Chile y dicta conferencia sobre geopolítica y su impacto en la economía En el encuentro, donde participaron estudiantes, académicos, autoridades y representantes de embajadas, el Presidente analizó la situación política global y los ejes de poder que se originan por el conflicto bélico que involucra a Ucrania y Rusia. Diario UChile Miércoles 14 de diciembre 2022 10:32 hrs.

Compartir en

“Como país hemos tenido una sobrecarga con la cantidad de contenido histórico durante el último siglo y durante los últimos años. Si es que hay algún lugar donde la historia no ha descansado en Europa, fue en esta guerra que tuvimos en la ex Yugoslavia y Croacia. La geopolítica es una cosa enorme, es una masa continental enorme, es Asia, es Europa como apéndice del oeste, es el océano y es Sudamérica”, aseguró el Presidente de Croacia, Zoran Milanovic, en su conferencia “Geopolítica y su impacto en la Economía”, realizada en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile. A la charla asistieron la Rectora Rosa Devés; la prorrectora Alejandra Mizala; la contralora universitaria, Magdalena Gandolfo; las vicerrectoras de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios y de Extensión y Comunicaciones, Josiane Bonnefoy y Pilar Barba; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes; los decanos de FCFM y de FAU, Francisco Martínez y Manuel Amaya; la directora del Instituto de Estudios Internacionales, Dorotea López; además de embajadores, cónsules y autoridades del cuerpo diplomático de países como Bolivia, Turquía, Guatemala, Japón, Ecuador, Hungría y Tailandia, entre otros. Antes de la conferencia, la Rectora Devés dirigió algunas palabras de saludo. “En este tiempo de incertidumbres, en que la cooperación internacional se vuelve fundamental, su visita nos permite también reflexionar sobre el rol de las universidades en el contexto global. Ambos países enfrentamos desafíos comunes que requieren de soluciones globales, lo que nos llama como comunidades académicas a trabajar en estrecho vínculo con la sociedad y a fortalecer el diálogo con los tomadores de decisiones. Por eso, agradecemos profundamente su visita, que contribuye a ampliar la mirada y que nos permite convocar a una comunidad amplia para dialogar sobre estos acuciantes problemas”, dijo. Junto con reconocer la historia de las relaciones diplomáticas entre Chile y Croacia (el gobierno de Chile fue el primero en América Latina en reconocer la independencia de Croacia, en agradecimiento a la migración croata, además fue pioneros en establecer relaciones consulares), la Rectora Devés destacó a las y los académicos de origen croata que han destacado en la Casa de Bello, como la profesora y fundadora de la Escuela de Periodismo Lenka Franulic, los doctores y ex decanos de la Facultad de Medicina Alejandro Goic y Alfredo Jadresic, y la profesora Mimi Marinovic, entre otros y otras. La misión de presentar al Presidente Milanovic fue de la profesora Dorotea López, quien destacó su trayectoria como ex presidente del Partido Socialdemócrata de Croacia, ex miembro del Parlamento y ex Primer Ministro, durante cuyo mandato el país se integró a la Unión Europea. En 2020 ganó las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el quinto Presidente de la República de Croacia. Abogado de profesión, cuenta con un magíster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Libre de Bruselas. La profesora López destacó una frase del Presidente Milanovic que ha marcado su mandato: “Quiero que Croacia sea una comunidad solidaria para todos los ciudadanos, que aunque diferentes son iguales. Quiero un país de los iguales“. En su exposición, el Presidente Milanovic mencionó que la guerra en la ex Yugoslavia no había alcanzado a ser exactamente un asunto de geopolítica. “Lo que sí, es lo que se ha ido develando en Rusia con el ataque a Ucrania. Eso es geopolítica. Eso no está dejando a nadie con vida, es amenazante, es peligroso y necesita una solución rápida“, sostuvo. Parte importante de su conferencia abordó las tensiones entre Rusia y EE.UU. y el desafío que ello trae para el resto del globo. “‘El destino del mundo’. Yo sé que esto puede sonar un poco profundo o pretencioso, pero tenemos un acuerdo entre Rusia y EE.UU. Esa es la pura y santa verdad: son dos países que no se pueden destruir de forma física y tampoco se pueden eliminar en términos económicos (…) porque ambos demuestran de forma vívida que podemos rodear todo el país con un alambre de púas y aun así pueden sobrevivir. Estas dos sociedades, estos dos sistemas políticos, no pueden ser más diferentes”, añadió. Luego de su conferencia, el Presidente Milanovic respondió preguntas realizadas por la audiencia. Una de las dudas fue planteada por la estudiante de primer año de Estudios Internacionales, Catalina Bravo, quien le consultó sobre cómo se puede controlar a las grandes potencias y si existe algún mecanismo que les pueda poner un freno. Al respecto, el Mandatario croata advirtió que “los estadounidenses seguirán siendo tan pragmáticos como siempre, al igual que los rusos, hasta cierto punto, y ambos seguirán sus intereses propios. Es así de sencillo, y es así de terrible también. No hay ninguna forma para obligar a esos dos países para que hagan algo que no les agrade individualmente”. Tras la instancia, Catalina Bravo aseguró que fue “increíble tener la oportunidad de poder preguntarle directamente al presidente de un país una duda que uno tenga y poder interactuar así (…) Es una oportunidad grandísima, sobre todo para lo que yo estudio. Estoy muy agradecida de que la Universidad nos dé esta oportunidad, y -de hecho- es una de las razones por las que escogí la Universidad, porque sabía que tenían hartas actividades así, así que me parece muy bien y espero que siga así por mucho tiempo”, dijo. Eduardo Caurapan, también estudiante de primer año de Estudios Internacionales, calificó el encuentro como “espectacular” porque “nos genera grandes expectativas”. “Conocer un presidente de un país europeo de gran importancia, miembro de la Unión Europea, es una instancia que no se da frecuentemente”, apuntó. Renata Fuentealba, estudiante de segundo año de Administración Pública, en tanto, destacó que es “muy importante en la formación profesional”. “Es distinto verlo en televisión o leer noticias sobre la Unión Europea a estar realmente con un presidente”, destacó.

“Como país hemos tenido una sobrecarga con la cantidad de contenido histórico durante el último siglo y durante los últimos años. Si es que hay algún lugar donde la historia no ha descansado en Europa, fue en esta guerra que tuvimos en la ex Yugoslavia y Croacia. La geopolítica es una cosa enorme, es una masa continental enorme, es Asia, es Europa como apéndice del oeste, es el océano y es Sudamérica”, aseguró el Presidente de Croacia, Zoran Milanovic, en su conferencia “Geopolítica y su impacto en la Economía”, realizada en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile. A la charla asistieron la Rectora Rosa Devés; la prorrectora Alejandra Mizala; la contralora universitaria, Magdalena Gandolfo; las vicerrectoras de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios y de Extensión y Comunicaciones, Josiane Bonnefoy y Pilar Barba; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes; los decanos de FCFM y de FAU, Francisco Martínez y Manuel Amaya; la directora del Instituto de Estudios Internacionales, Dorotea López; además de embajadores, cónsules y autoridades del cuerpo diplomático de países como Bolivia, Turquía, Guatemala, Japón, Ecuador, Hungría y Tailandia, entre otros. Antes de la conferencia, la Rectora Devés dirigió algunas palabras de saludo. “En este tiempo de incertidumbres, en que la cooperación internacional se vuelve fundamental, su visita nos permite también reflexionar sobre el rol de las universidades en el contexto global. Ambos países enfrentamos desafíos comunes que requieren de soluciones globales, lo que nos llama como comunidades académicas a trabajar en estrecho vínculo con la sociedad y a fortalecer el diálogo con los tomadores de decisiones. Por eso, agradecemos profundamente su visita, que contribuye a ampliar la mirada y que nos permite convocar a una comunidad amplia para dialogar sobre estos acuciantes problemas”, dijo. Junto con reconocer la historia de las relaciones diplomáticas entre Chile y Croacia (el gobierno de Chile fue el primero en América Latina en reconocer la independencia de Croacia, en agradecimiento a la migración croata, además fue pioneros en establecer relaciones consulares), la Rectora Devés destacó a las y los académicos de origen croata que han destacado en la Casa de Bello, como la profesora y fundadora de la Escuela de Periodismo Lenka Franulic, los doctores y ex decanos de la Facultad de Medicina Alejandro Goic y Alfredo Jadresic, y la profesora Mimi Marinovic, entre otros y otras. La misión de presentar al Presidente Milanovic fue de la profesora Dorotea López, quien destacó su trayectoria como ex presidente del Partido Socialdemócrata de Croacia, ex miembro del Parlamento y ex Primer Ministro, durante cuyo mandato el país se integró a la Unión Europea. En 2020 ganó las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el quinto Presidente de la República de Croacia. Abogado de profesión, cuenta con un magíster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Libre de Bruselas. La profesora López destacó una frase del Presidente Milanovic que ha marcado su mandato: “Quiero que Croacia sea una comunidad solidaria para todos los ciudadanos, que aunque diferentes son iguales. Quiero un país de los iguales“. En su exposición, el Presidente Milanovic mencionó que la guerra en la ex Yugoslavia no había alcanzado a ser exactamente un asunto de geopolítica. “Lo que sí, es lo que se ha ido develando en Rusia con el ataque a Ucrania. Eso es geopolítica. Eso no está dejando a nadie con vida, es amenazante, es peligroso y necesita una solución rápida“, sostuvo. Parte importante de su conferencia abordó las tensiones entre Rusia y EE.UU. y el desafío que ello trae para el resto del globo. “‘El destino del mundo’. Yo sé que esto puede sonar un poco profundo o pretencioso, pero tenemos un acuerdo entre Rusia y EE.UU. Esa es la pura y santa verdad: son dos países que no se pueden destruir de forma física y tampoco se pueden eliminar en términos económicos (…) porque ambos demuestran de forma vívida que podemos rodear todo el país con un alambre de púas y aun así pueden sobrevivir. Estas dos sociedades, estos dos sistemas políticos, no pueden ser más diferentes”, añadió. Luego de su conferencia, el Presidente Milanovic respondió preguntas realizadas por la audiencia. Una de las dudas fue planteada por la estudiante de primer año de Estudios Internacionales, Catalina Bravo, quien le consultó sobre cómo se puede controlar a las grandes potencias y si existe algún mecanismo que les pueda poner un freno. Al respecto, el Mandatario croata advirtió que “los estadounidenses seguirán siendo tan pragmáticos como siempre, al igual que los rusos, hasta cierto punto, y ambos seguirán sus intereses propios. Es así de sencillo, y es así de terrible también. No hay ninguna forma para obligar a esos dos países para que hagan algo que no les agrade individualmente”. Tras la instancia, Catalina Bravo aseguró que fue “increíble tener la oportunidad de poder preguntarle directamente al presidente de un país una duda que uno tenga y poder interactuar así (…) Es una oportunidad grandísima, sobre todo para lo que yo estudio. Estoy muy agradecida de que la Universidad nos dé esta oportunidad, y -de hecho- es una de las razones por las que escogí la Universidad, porque sabía que tenían hartas actividades así, así que me parece muy bien y espero que siga así por mucho tiempo”, dijo. Eduardo Caurapan, también estudiante de primer año de Estudios Internacionales, calificó el encuentro como “espectacular” porque “nos genera grandes expectativas”. “Conocer un presidente de un país europeo de gran importancia, miembro de la Unión Europea, es una instancia que no se da frecuentemente”, apuntó. Renata Fuentealba, estudiante de segundo año de Administración Pública, en tanto, destacó que es “muy importante en la formación profesional”. “Es distinto verlo en televisión o leer noticias sobre la Unión Europea a estar realmente con un presidente”, destacó.