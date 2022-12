fecb5da6c7

Nacional Política seguridad Mesa Transversal de Seguridad: Parlamentarios valoran avances y esperan cerrar un consenso “dentro de las próximas semanas” De todas maneras, los asistentes a la convocatoria señalaron que todavía quedan "ciertos temas específicos" por resolver y adelantaron el establecimiento de una comisión más acotada para ir afinando los detalles del acuerdo. Natalia Palma Jueves 15 de diciembre 2022 13:55 hrs.

La jornada de este jueves la ministra del Interior, Carolina Tohá, encabezó una nueva reunión en el palacio La Moneda para avanzar en el denominado “acuerdo transversal por la seguridad”, el cual busca coordinar una agenda legislativa para que a partir de 2023 se pueda llevar adelante una serie de medidas para modificar el actual sistema de seguridad. La instancia se llevó a cabo en medio de cuestionamientos tanto en el oficialismo como en la oposición, donde incluso este último sector, particularmente la UDI y Evópoli, advirtió con bajarse de la mesa, debido según ellos a una falta de resultados concretos y por los anuncios paralelos del presidente Gabriel Boric en temas de seguridad. De hecho, previo a la realización de la convocatoria el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, fue crítico de la actividad que tenía agendada el mandatario pasado el mediodía, en la que precisamente participó en un conversatorio con vecinos y vecinas en la comuna de Peñalolén, lugar en el que anunció la presentación de proyectos de ley para aumentar las condenas en delitos como secuestro, sicariato y porte de armas. “Para nosotros ha sido un poquito desconcertante que el Presidente en paralelo a esta mesa esté haciendo anuncios de seguridad. Nos habría gustado que toda la fuerza se hubiese concentrado acá, pero venimos a contribuir, venimos a aportar porque creemos que de la misma manera en que el día lunes nos hicimos cargo de un tema importante, hoy día tenemos que hacernos cargo de un tema urgente”, expresó Schalper, haciendo referencia al acuerdo constituyente. Asimismo, el parlamentario sostuvo que “para nosotros hay medidas administrativas indispensables que lo saben muy bien los carabineros. Necesitamos un retén móvil complejo en cada uno de los barrios prioritarios del país, eso significa que en los barrios donde cunde lamentablemente la droga y las bandas contemos con un retén móvil, dos motos y ojalá también un dron y una go-pro, que es lo que nos ha planteado el alto mando de Carabineros de Chile”. Una vez ya finalizada la reunión, el diputado del Partido Socialista y presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara, Raúl Leiva, afirmó que “hoy se presentaron las conclusiones de los trabajos de las cuatro comisiones que se están desarrollando (institucionalidad, persecución, prevención y sanción) y que han sido muy oportunas, se sigue debatiendo y existe un consenso muy amplio”. Sin embargo, comentó que “evidentemente hay ciertos temas específicos que se van a profundizar y esperamos que poder llegar a un total y completo acuerdo dentro de las próximas semanas”, destacando además “la disposición voluntaria, el reconocimiento que ha tenido la oposición del grado de especificidad que se tiene en los distintos temas en los que hay que avanzar en materia de seguridad”. Por otra parte, Leiva se mostró optimista ante la idea de cerrar un acuerdo de seguridad antes de que finalice el año y adelantó que “lo que se aprobó es que efectivamente va a haber una comisión más pequeña por coaliciones para que vayan afinando los acuerdos para que se puedan notificar por todas y todos los parlamentarios que participamos de esta mesa. Claramente que hay una buena voluntad y disposición de lograr un acuerdo porque creo que entregar una señal a la ciudadanía de acuerdos en materia de seguridad es imperioso para nosotros “. La diputada comunista Alejandra Placencia, señaló que “el trabajo no ha finalizado, hay algunas cosas que todavía requieren mayor discusión, mayor análisis. Sin embargo, no ha habido temas vetados, ha habido un reconocimiento al aporte que cada uno y cada una ha realizado y creo que estamos en muy buen pie para presentarle al país medidas de corto, mediano y largo plazo”. En ese sentido, la parlamentaria aseveró que “hay una visión muy integral respecto de prevención y víctimas, lo que es control, sobre todo porque hay algunas cosas que hoy día son falencias en nuestra legislación que no han dado el ancho para los nuevos tipos de criminalidad y creo que ahí se ha avanzado muchísimo”, destacando, también consensos en materia de reinserción social y nueva institucionalidad. En tanto, el jefe de bancada RN, Andrés Longton, si bien valoró los instancia, apuntó que “manifestamos nuestra preocupación por los tiempos y por ciertas propuestas que hemos puesto sobre la mesa, pero que aún no hay acuerdo y eso es tremendamente preocupante porque finalmente se puede avanzar en una agenda donde no ataque los sustancial, que es precisamente velar por la seguridad de los chilenos, y se avance en una agenda donde ponga la música Apruebo Dignidad y eso creemos que no se condice con una mesa que tienen que avanzar propuestas de todos los sectores”.

