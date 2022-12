fecb5da6c7

8330d81761

Nacional seguridad Presidente Gabriel Borica anuncia cuatro proyectos de seguridad: "Tenemos que ser capaces de adecuar nuestra legislación" En particular, se trata de iniciativas que buscan aumentar las penas contra el delito de secuestro y el porte de armas en espacios públicos, otorgar facultades a Gendarmería y la tipificación del sicariato. Diario UChile Jueves 15 de diciembre 2022 15:29 hrs.

En el marco de un conversatorio con vecinas y vecinos de la comuna de Peñalolén, el presidente Gabriel Boric dio a conocer cuatro proyectos de ley para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el país. Dos de las iniciativas apuntan a aumentar las penas contra quienes cometan delitos de secuestro y contra quienes porten armas en lugares concurridos. Otra busca dar facultades a Gendarmería para que pueda ser parte de las investigaciones; en tanto, la cuarta busca regular la persecución penal del sicariato. Asimismo, el mandatario afirmó que las ministras de Interior, Carolina Tohá, y de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, estarán impulsando las propuestas en el Congreso. “Sabemos que la seguridad es condición habilitante para poder hablar de cualquier otra cosa. Si no somos capaces de mejorar la seguridad, de recuperar nuestros barrios, nuestros espacios públicos, difícilmente vamos a poder hablar con la profundidad que se requiere de las grandes reformas que tenemos pensadas”, señaló el jefe de Estado. Además, advirtió que “el tipo de delitos han cambiado en Chile y eso es algo que preocupa. Y por lo tanto, tenemos que ser capaces de adecuar nuestra legislación”. En ese sentido, Boric detalló que con la primera medida buscan agravar “las penas en los delitos de secuestro. El secuestro no es un delito al que en Chile estemos acostumbrados. Sin embargo, hemos visto como poco a poco se ha ido instalando. Y no vamos a permitir que se naturalice” y agregó que “quiero ser muy claro y decirle a quienes están pensando en llevar adelante esa terrible práctica que es el secuestro, que los vamos a perseguir, los vamos a encarcelar y las penas van a ser duras”. También mencionó que “estamos aumentado las penas a quienes porten armas en lugares concurridos. ¿Qué anda haciendo una persona con armas ilegales en lugares concurridos si no es planeando maldades?”. “Hoy no está bien regulado eso en el código. Y, producto de una serie de circunstancias, se puede terminar con una sanción ínfima”, acusó. Además, el mandatario aseveró que “no queremos más armas en Chile. No queremos que los delincuentes tengan armas en Chile, no queremos que sigan circulando tantas armas. Por eso, no tenemos un plan más seguridad, menos armas”, destacando que, además, “a quienes pillemos con armas en espacios públicos, en las calles, en los parques, en los centros comerciales o en las ferias, van a quedar con pena de prisión. Y eso es importante, porque no vamos a naturalizar en nuestro país, que los problemas o diferencias entre personas se resuelvan a balazos”. En tercer lugar, apuntó a los crímenes que se gestionan desde las cárceles. “Estamos mejorando las tecnologías de las cárceles, para inhibir y bloquear totalmente las señales de celular al interior de las cárceles. Pero además, estamos otorgando facultades a Gendarmería para poder ser parte de las investigaciones, hoy día no tiene esas facultades”, anunció. “Eso nos va a permitir pillar con mayor facilidad a quienes organizan delitos desde las cárceles. En particular, estamos ampliando el delito de extorsión, que es aquel que incluye casos que, mediante violencia o intimidación, se empuje a a una persona a cometer a una persona a cometer actos delictuales”, expresó. Por último, la máxima autoridad del país lamentó que el delito de sicariato “no está lo suficientemente bien regulado. Y por lo tanto, estamos estableciendo sanciones penales para quienes conspiren para cometer un sicariato, independiente de si este no se ejecuta”. En esa línea, sostuvo que “el solo hecho de planear un crimen de estas características ya es un delito. Si alguien contrata a alguien, o mediante cualquier tipo de ánimo de lucro, lo insta a cometer un crimen de estas características, tiene que ser sancionado penalmente”. Boric remarcó que “esto no es solamente persecución penal, no es solamente represión. Tenemos que pensar que la delincuencia se combate con mano firme y también -y es algo que en Peñalolén llevan la delantera a nivel nacional- con deporte, con cultura, mejorando la educación”.

