Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Josefina Villar (Comunes) por acuerdo constituyente: “La ciudadanía no está dormida” La secretaria general de la colectividad insistió en un "excesivo tutelaje" del nuevo proceso, aunque recalcó que de cara a la tramitación de la reforma en el Congreso "no vamos a generar un ambiente de dimes y diretes entre partidos oficialistas" Diario UChile Viernes 16 de diciembre 2022 10:14 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la secretaria general de Comunes, Josefina Villar, abordó los alcances del “Acuerdo por Chile” para abrir un segundo proceso constituyente, el cual ha sido cuestionado por sectores de Apruebo Dignidad por instalar mecanismos de tutelaje para la elaboración de la nueva Carta Fundamental. En un análisis que realizó la colectividad tras la firma del acuerdo el pasado lunes, Villar comentó que “solapadamente hay algunos actores políticos que nos quieren hacer creer que no podemos aspirar a procesos más democráticos o participativos porque hoy día no habría una ciudadanía organizada y movilizada como la que había en el Acuerdo del 15N”. En ese sentido, planteó que “eso es una lectura errónea porque no podemos situar el estándar de la política a la presión, sino que también tenemos que tener la responsabilidad de ser promotores de un diálogo democrático que incorpore la participación ciudadana, que busque la soberanía y sobre todo la voluntad del pueblo pueda residir en el órgano 100% electo”. “Nosotros creemos que la ciudadanía no está dormida, ni tampoco está de brazos cruzados, sino que más bien está expectante a la hoja de ruta que le íbamos a presentar los diferentes actores políticos que hoy día estamos dentro de la institucionalidad”, señaló. Por lo mismo, la también cientista política apuntó que “a partir de eso evidentemente consideramos que era importante sumarnos a un acuerdo amplio para establecer un nuevo proceso constitucional porque sigue siendo una demanda de la ciudadanía y sabíamos también por la experiencia de la Convención que era relevante hacer este proceso sin vetos y con todos los actores políticos. Por eso desde el día uno nos sumamos a la mesa de negociación”. De todas maneras, insistió en la existencia de “un excesivo tutelaje” del mecanismo con que se elaborará la nueva constitución, que a su juicio está basado principalmente en la Comisión Experta y agregó que en relación a la tramitación de la reforma constitucional en el Congreso “tenemos la propuesta de poder incorporar ciertos puntos que van a hacer que este proceso sea más democrático y participativo”. En cuanto a los dichos del diputado Liberal y presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, quien calificó como “inaceptable” la idea de Comunes por modificar el acuerdo, Villar afirmó que “creemos que no solamente hay críticas, sino que también abrimos una discusión que era necesaria. Hoy día la derecha guarda silencio porque el acuerdo le acomoda como tal, ellos no tuvieron que ceder mucho para llegar a este acuerdo, tuvieron la sartén por el mango siempre, por tanto, por eso ellos no han presentado ciertas propuestas por fuera, pero para nosotros es natural hacerlo, sobre todo con lo que no está en el acuerdo y creemos podemos mejorarlo y precisarlo”. Asimismo, afirmó que “nosotros no vamos a generar un ambiente de dimes y diretes entre los partidos oficialistas. Personalmente creo que hoy día hay un buen ánimo en el oficialismo para discutir. De hecho, ayer tuvimos reunión entre las secretarías generales del oficialismo y el ánimo para avanzar es muy bueno y hay otros partidos que también son críticos y nos hemos planteado en el fondo ser críticos, pero al mismo tiempo colaborativos, no queremos retrasar los tiempos”. “Personalmente me encargué de conversar con la secretaría general del Partido Liberal y ella comprendió, creo que quizá en un inicio desde el presidente de la Cámara no hubo una buena lectura sobre la declaración que hicimos, a él (Mirosevic) le ha tocado tomar un rol de liderazgo, por tanto, me imagino que responsablemente él quiere que esto avance y de ahí su preocupación”, expresó Josefina Villar.

