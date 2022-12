e245545cc2

Justicia Exalcalde de Vitacura entre la espada y la pared por investigación en su contra Una cuenta bancaria con 2.300 millones de pesos y cientos de depósitos a una línea del Banco de Chile complican a Raúl Torrealba, quien estaría ad portas de ser formalizado por los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos. Diario UChile Sábado 17 de diciembre 2022 20:01 hrs.

Raúl Torrealba, exalcalde de Vitacura, podría ser llevado a la justicia prontamente, luego de que se descubrieran millonarios fondos en sus cuentas bancarias. Un reportaje publicado por La Tercera este sábado, reveló los resultados de una investigación liderada por la Fiscalía, en conjunto con la PDI, que dio a conocer cientos de depósitos en efectivo que recibió en una cuenta del Banco de Chile el exmilitante de Renovación Nacional, Raúl Torrealba, sumando en total un monto cercado a los 2.300 millones de pesos. Debido a esta situación, el Ministerio Público buscaría formalizar a exalcalde de Vitacura por los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, lavado de activos y falsificación de documentos públicos. En vista de la gravedad de los hechos, conocedores de la investigación relataron que en la formalización es posible que se solicite prisión preventiva para el “tronco”, como lo apodan sus cercanos. La investigación reveló que Torrealba habría recibido dinero destinado a las corporaciones sin fines de lucro Vita Salud, Vita Emprende y Vita Deportes, que recibían dinero de la municipalidad. Desde aquí se habrían efectuado las fugas de dinero, que mediante giros en efectivo, llegaban al exlíder de Vitacura en sobres cerrados. Según explica el reportaje, Domingo Prieto Urrejola, ex amigo de Torrealba y exrepresentante de las corporaciones, se habría reunido con la actual alcaldesa Camila Merino pocos días después de que esta asumió en el cargo, con el fin de relatarle hechos de los que habría sido testigo y víctima. En el texto publicado por La Tercera, Prieto señala que incluso se habría falsificado su firma para poder realizar los giros de dinero que Torrealba recibía. Dentro del modus operandi revelado por La Tercera, se incluye a Antonia Larraín, sobrina de Prieto Urrejola y Directora de Desarrollo Comunitario de la municipalidad, que era la encargada de hacerle llegar los sobres con dinero, los cuales provenían de las concesiones de publicidad de la corporación del deporte, a Torrealba. En el matutino se cita una declaración de Larraín, donde explicó que “apenas asumí en el cargo, el alcalde Raúl Torrealba me citó a su oficina y me señaló que todos los meses yo recibiría un sobre con la suma aproximada de $5 millones que debía entregárselo a él. Este sobre lo recibiría los primeros días del mes y me lo entregaría Domingo Prieto Urrejola, quien es mi tío abuelo por línea materna”. Incluso, la sobrina de ex encargado de las corporaciones Vita, se habría auto denunciado en 2021 aseverando que manipuló sobres con dinero. Con esto, la investigación suma un nuevo episodio a los ya conocidos en 2021, cuando la jueza Francis Fell ordenó allanar la casa del histórico edil de Vitacura en el Lago Colico, donde se encontraron fajos de billetes ocultos entre las paredes de la vivienda. Foto: Agencia Aton.

