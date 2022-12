4b9e9d9098

70ee4e298d

Derechos Humanos Justicia Medio Ambiente Nacional Política Manuela Royo y “Acuerdo por Chile”: “Tiene un problema de legitimidad” La vocera de Modatima cuestionó el rol del oficialismo que prefirió conversar con sectores que no tienen legitimidad, antes que con la ciudadanía. Diario UChile Lunes 19 de diciembre 2022 20:02 hrs.

Compartir en

“Decidir ocupar una metodología y formas que dan la espalda a la ciudadanía, que impiden la participación popular y excluyen a los movimientos sociales, nos parece complejo”, señaló la ex convencional y vocera del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medioambiente (Modatima), Manuela Royo, al hacer un análisis del Acuerdo por Chile firmado por el oficialismo y la oposición, para sacar adelante el proceso constituyente. En declaraciones a Radio y Diario Universidad de Chile, la ex convencional cuestionó el papel de los partidos de gobierno de sentarse a “conversar, por ejemplo, con actores de Amarillos por Chile que no tienen una representación parlamentaria y no tienen una legitimidad democrática. Me parece una tarea muy errática, en relación a la exposición que debemos tener en estos procesos”. Indicó que esta situación contrasta con la que tiene Modatima, con un gobernador regional, con una diputada y autoridades comunales. Sin embargo, no fueron invitados a las conversaciones, “ni siquiera se nos ha consultado respecto de cuál es nuestra propuesta, nuestro pensamiento, nuestro análisis y qué podemos aportar en este proceso constituyente”. Royo indicó que “eso nos parece bastante complejo porque si bien uno puede pensar en un mecanismo de resolver el problema constitucional que está vigente, lo cierto es que decidir ocupar una metodología y formas que dan la espalda a la ciudadanía, que impiden la participación popular y excluyen a los movimientos sociales, nos parece complejo y eso se refleja en que ninguno de los puntos que está en el acuerdo, existe mención alguna a la participación ciudadana y eso nos parece muy complejo”. La dirigenta de Modatima afirmó que temas como paridad de género y escaños reservados son mínimos que deben estar presentes, pero cuando se habla de feminismo que va más allá de la exclusiva representación e inclusión dentro de los espacios de poder, sino que se vincula con los derechos sociales con la protección de la naturaleza, no es porque existan mujeres o porque sea paritaria, sino porque también durante el proceso constituyente y en general la política, los movimientos sociales han gestionado para que los avances en derechos sociales de las mujeres esté ahí presente. “No necesariamente por ser mujer, una va a ser feminista o va a estar a favor de los derechos de las mujeres y eso nos habla de un mínimo de la paridad”, precisó. Sobre los llamados “expertos” que serán designados para el proceso, Royo afirmó que la existencia de éstos no es la solución, además que nunca serán “imparciales porque las personas tenemos concepciones preconcebidas, o sea existen subjetividades en la experticia y no hablamos de química, física o aspectos que son más científicos, más duros. Cuando hablamos de derechos o de política, también hay una carga subjetiva respecto de quiénes levantan esos debates o asumen esa experticia. Uno por algo investiga determinados temas, es académica en determinados temas. Y decir que la experticia es igual a imparcialidad o que no se dio en la Convención, es falaz y es equívoco y no habla de académicos como (Fernando) Atria o (Jaime) Bassa, también académicos de derecha estaban en la Convención y es extraño que se niegue eso”. “Nadie va a estar en contra que las cosas puedan mejorar, pero este acuerdo tiene un problema de legitimidad”, señaló Royo quien agregó que, en ese sentido, no se puede “olvidar que dentro de los 12 puntos que se negociaron hay temas que son de fondo, como la existencia de un sistema bicameral donde se mantenga el Senado o la protección de la propiedad privada que a nosotros nos afecta bastante porque el agua está regulada en la Constitución en un artículo que se refiere a la propiedad privada que nosotros estamos en contra”, puntualizó la dirigenta ambientalista. Royo añadió que además de los problemas de legitimidad, también hay problemas de fondo y la derecha ya dijo que no está disponible para modificar el acuerdo. “Claramente estamos como a merced de lo que puede hacer la derecha de poder cambiar las cosas, pero el acuerdo ya está firmado y es complejo salir a arreglar las cosas, cuando ya se tomaron esas decisiones”, puntualizó. Uno de los temas que preocupa al movimiento social es cómo se va a resolver el modelo de desarrollo y la mantención de un modelo extractivista, dijo la ex convencional. “La Constitución del 80 no sólo consagra un estado subsidiario, sino que también privatiza los recursos naturales, el agua. Hoy día los tiempos ha cambiado (…) y si no cuestionamos modelo desarrollo, los efectos que tiene la economía sobre la naturaleza y el cambio climático, simplemente lo que estamos haciendo es ser cómplice de vulneraciones de los derechos humanos y poner en riesgo la salud y millones de personas”, expresó. Por ello, indicó que como Modatima “no vamos a permitir que se siga consagrando un modelo de despojo, de privatización, en definitiva, que sea una Constitución solamente por cumplir y que no se haga cargo de la necesidad que de verdad tiene la sociedad, que tiene Chile y que esperamos también aportar desde nuestra vereda, desde nuestra trinchera en llevar a cabo”.

“Decidir ocupar una metodología y formas que dan la espalda a la ciudadanía, que impiden la participación popular y excluyen a los movimientos sociales, nos parece complejo”, señaló la ex convencional y vocera del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medioambiente (Modatima), Manuela Royo, al hacer un análisis del Acuerdo por Chile firmado por el oficialismo y la oposición, para sacar adelante el proceso constituyente. En declaraciones a Radio y Diario Universidad de Chile, la ex convencional cuestionó el papel de los partidos de gobierno de sentarse a “conversar, por ejemplo, con actores de Amarillos por Chile que no tienen una representación parlamentaria y no tienen una legitimidad democrática. Me parece una tarea muy errática, en relación a la exposición que debemos tener en estos procesos”. Indicó que esta situación contrasta con la que tiene Modatima, con un gobernador regional, con una diputada y autoridades comunales. Sin embargo, no fueron invitados a las conversaciones, “ni siquiera se nos ha consultado respecto de cuál es nuestra propuesta, nuestro pensamiento, nuestro análisis y qué podemos aportar en este proceso constituyente”. Royo indicó que “eso nos parece bastante complejo porque si bien uno puede pensar en un mecanismo de resolver el problema constitucional que está vigente, lo cierto es que decidir ocupar una metodología y formas que dan la espalda a la ciudadanía, que impiden la participación popular y excluyen a los movimientos sociales, nos parece complejo y eso se refleja en que ninguno de los puntos que está en el acuerdo, existe mención alguna a la participación ciudadana y eso nos parece muy complejo”. La dirigenta de Modatima afirmó que temas como paridad de género y escaños reservados son mínimos que deben estar presentes, pero cuando se habla de feminismo que va más allá de la exclusiva representación e inclusión dentro de los espacios de poder, sino que se vincula con los derechos sociales con la protección de la naturaleza, no es porque existan mujeres o porque sea paritaria, sino porque también durante el proceso constituyente y en general la política, los movimientos sociales han gestionado para que los avances en derechos sociales de las mujeres esté ahí presente. “No necesariamente por ser mujer, una va a ser feminista o va a estar a favor de los derechos de las mujeres y eso nos habla de un mínimo de la paridad”, precisó. Sobre los llamados “expertos” que serán designados para el proceso, Royo afirmó que la existencia de éstos no es la solución, además que nunca serán “imparciales porque las personas tenemos concepciones preconcebidas, o sea existen subjetividades en la experticia y no hablamos de química, física o aspectos que son más científicos, más duros. Cuando hablamos de derechos o de política, también hay una carga subjetiva respecto de quiénes levantan esos debates o asumen esa experticia. Uno por algo investiga determinados temas, es académica en determinados temas. Y decir que la experticia es igual a imparcialidad o que no se dio en la Convención, es falaz y es equívoco y no habla de académicos como (Fernando) Atria o (Jaime) Bassa, también académicos de derecha estaban en la Convención y es extraño que se niegue eso”. “Nadie va a estar en contra que las cosas puedan mejorar, pero este acuerdo tiene un problema de legitimidad”, señaló Royo quien agregó que, en ese sentido, no se puede “olvidar que dentro de los 12 puntos que se negociaron hay temas que son de fondo, como la existencia de un sistema bicameral donde se mantenga el Senado o la protección de la propiedad privada que a nosotros nos afecta bastante porque el agua está regulada en la Constitución en un artículo que se refiere a la propiedad privada que nosotros estamos en contra”, puntualizó la dirigenta ambientalista. Royo añadió que además de los problemas de legitimidad, también hay problemas de fondo y la derecha ya dijo que no está disponible para modificar el acuerdo. “Claramente estamos como a merced de lo que puede hacer la derecha de poder cambiar las cosas, pero el acuerdo ya está firmado y es complejo salir a arreglar las cosas, cuando ya se tomaron esas decisiones”, puntualizó. Uno de los temas que preocupa al movimiento social es cómo se va a resolver el modelo de desarrollo y la mantención de un modelo extractivista, dijo la ex convencional. “La Constitución del 80 no sólo consagra un estado subsidiario, sino que también privatiza los recursos naturales, el agua. Hoy día los tiempos ha cambiado (…) y si no cuestionamos modelo desarrollo, los efectos que tiene la economía sobre la naturaleza y el cambio climático, simplemente lo que estamos haciendo es ser cómplice de vulneraciones de los derechos humanos y poner en riesgo la salud y millones de personas”, expresó. Por ello, indicó que como Modatima “no vamos a permitir que se siga consagrando un modelo de despojo, de privatización, en definitiva, que sea una Constitución solamente por cumplir y que no se haga cargo de la necesidad que de verdad tiene la sociedad, que tiene Chile y que esperamos también aportar desde nuestra vereda, desde nuestra trinchera en llevar a cabo”.