Parlamentarios de Chile Vamos respaldaron declaraciones del presidente Boric ante críticas al acuerdo constituyente

En la antesala de lo que será la tramitación del acuerdo constituyente al Congreso Nacional, el que se espera se concrete esta semana, siguen las acusaciones cruzadas respecto al eventual ingreso de indicaciones por parte de algunos sectores del oficialismo al proyecto -particularmente Apruebo Dignidad-, puesto que acusan “excesivos elementos de tutelaje” en el proceso. De hecho, el presidente Gabriel Boric, en conversación Radio Sonar reconoció que si bien comparte algunos de estos reparos, insistió en que prefiere un “acuerdo imperfecto a que Chile no tenga acuerdo”. Además, recordó el resultado del plebiscito del pasado 4 de septiembre, en el que se impuso la opción de Rechazo a la propuesta de nueva constitución. En ese sentido, el mandatario expresó que “esto es la continuidad de un proceso, y que quienes queríamos una alternativa que profundice de manera mucho más radical la democracia, perdimos. No se puede dejar de considerar aquello: perdimos por 62%”. El diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, valoró las palabras del jefe de Estado, señalando que “las entiendo como un llamado a su coalición y a las fuerzas oficialistas que han firmado el acuerdo a cumplir la palabra empeñada”. Misma postura, expresó el senador UDI, Javier Macaya, quien expresó que “es importante hacer un llamado a todos los que suscribimos el acuerdo a cuidarlo. Acá va a haber personas que intenten boicotear este proceso” y agregó que “a nosotros se nos acusó durante muchos meses de que no íbamos a cumplir la palabra empeñada a tener una nueva y buena constitución. Se trató de poner en duda la palabra de Chile Vamos, de nuestro partido respecto de que íbamos a cumplir ese compromiso”. “Acá no es solamente un compromiso verbal y retórico. Hay una firma puesta por el Partido Comunista y por todos los sectores del oficialismo que les pediría que escuchen las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric”, manifestó el parlamentario de oposición. Esto último, en relación a los dichos de militantes del PC como, por ejemplo, del ex constituyente Marcos Barraza, quien en entrevista con Radio Nuevo Mundo calificó al acuerdo como “incompleto” y que las 12 bases constitucionales son “interpretables”. En tanto, el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, sostuvo que “creemos que todos los partidos que firmamos no podemos hacer indicaciones que vayan en contra el acuerdo, me parece que es parte de la definición de que cuando uno firma algo lo respalda en el Congreso. Por eso, es que hay un equipo hoy día que está redactando la reforma constitucional en base al acuerdo que firmamos y si hay otras fuerzas políticas que no participaron del acuerdo que hacen indicaciones, se votarán y las resolveremos lo más rápido posible”. En cuanto a la conformación de listas de cara a la elección de los consejeros constitucionales, el timonel DC llamó a conformar una encabezada por Socialismo Democrático y otra por Apruebo Dignidad. “Queremos convencer a nuestros amigos del PPD, del Partido Liberal, del Partido Radical y del Partido Socialista que lo mejor para Chile es poder tener una lista de centroizquierda, de ellos con nosotros, y una lista distinta de Apruebo Dignidad. Se llega a más electorado, van a haber más personas que confíen en los distintos candidatos y candidatas si es que hay dos listas, pero es una conversación en curso, nosotros sin duda que somos un partido de centroizquierda y ese es nuestro lugar natural”, comentó Undurraga. Por su parte, la diputada comunista y presidenta de la comisión de Constitución, Karol Cariola, apuntó a conversaciones entre partidos oficialistas sobre los detalles en la redacción del proyecto de reforma constitucional y afirmó que “tiene varios elementos que hay que especificar, por ejemplo, elementos que tienen que ver con la resolución de controversias ¿En quién recae? Nosotros hemos planteado que es fundamental que el Consejo electo sea el que tenga la prioridad en las definiciones finales de todo lo que se vaya resolviendo en cuanto a las normas”. Asimismo, la legisladora aseveró que “si bien en el acuerdo quedó planteada la posibilidad de que las universidades jugaran un rol, creemos que la participación ciudadana debe ser un elemento fundamental que no puede quedar acotado a solo el plebiscito de salida, que también es importante incorporar elementos como, por ejemplo, las iniciativas populares de norma, quizá, incluso, desarrollar un mecanismo de cabildos a través de los municipios, donde la ciudadanía pueda discutir el documento que surja de la Comisión de Expertos”.

