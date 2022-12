d786e2029c

Justicia Nacional Política Senador Matías Walker por Marta Herrera: “Ella fue víctima de una campaña muy injusta y debe tener cuidado de no caer en lo mismo” El parlamentario analizó el escenario que se dio en la nominación fallida de dos postulantes al Ministerio Público, donde “más que un escrutinio público es un escarnio público sobre cualquier candidato”, precisó. Diario UChile Miércoles 21 de diciembre 2022 10:00 hrs.

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Matías Walker, afirmó que es lamentable el clima que ha rodeado la nominación de las candidaturas a la Fiscalía Nacional luego que se conociera que la fallida llegada de Marta Herrera, estuvo condimentada además por acusaciones de reuniones de otro de los postulantes, Ángel Valencia, y las reuniones con el ex senador y ex ministro de Justicia, Hernán Larraín para que no continuara el proceso contra Iván Moreira en el caso Penta. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Walker analizó el escenario que se dio en el segundo fracaso por nominar al sucesor de Jorge Abbott en el Ministerio Público y las denuncias que Marta Herrera hizo en CNN. Uno de los episodios que contó la fiscal, fue que el exsenador Hernán Larraín (UDI), se reunió con ella y con Abbott en 2017, para pedir que se suspendiera el proceso contra el senador de esa misma colectividad Iván Moreira por el financiamiento irregular de su campaña por el grupo propiedad de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, ambos también cercanos al partido fundado por Jaime Guzmán. Según la denuncia de Herrera “el senador Larraín fue a plantear la situación del senador Moreira, que estaba involucrado en el Caso Penta, y quería plantear la posibilidad de que se le suspendiera condicionalmente (…) En esos momentos nosotros ya habíamos pedido el desafuero del senador y por lo tanto, mi respuesta en particular fue rotunda, en términos de que no era posible una suspensión condicional, cuando habíamos instado por el desafuero”. “Mi respuesta en todo caso no fue la definitiva, porque la decisión la tomó el fiscal metropolitano occidente de la época (Manuel Guerra)”, dijo la fiscal. Además, denunció que otro de los postulantes, Ángel Valencia, participó en una cena con representantes de la UDI en los últimos días. “Uno escucha muchas cosas, pero es muy amplio el espectro (…) con políticos, supe de una comida que había existido -yo no estuve, por cierto-, pero entiendo que hubo una comida con el candidato Valencia, con gente vinculada al mundo de la UDI, pero no tengo mayores detalles”, precisó la jefa de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, como parte de los antecedentes que le pasaron la cuenta a la hora de ser nominada como Fiscal Nacional. “Solo escuché, trascendió, que había sido el día de mi nominación (…) entiendo que participó Andrés Chadwick, el ex ministro del Interior, estaba el señor Valencia y otras personas”, precisó. En este escenario, Walker afirmó que “es lamentable el clima que ha rodeado la nominación de las candidaturas a Fiscal Nacional del Misterio Público (…) Yo voté a favor de los dos candidatos tanto del fiscal José Morales, como de la candidata Marta Herrera porque entiendo que el Ministerio Público no puede seguir descabezado en un momento en que la delincuencia está desatada en nuestro país”. En la conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano, el legislador agregó que “creo que Marta Herrera fue víctima de eso, pero también ella tiene que tener mucho cuidado de no caer en lo mismo que critica”. Walker indicó que “leí la acusación y una nota de CNN donde el abogado Ángel Valencia sale a desmentir categóricamente esta acusación de una comida donde habría participado con parlamentarios de la UDI. Lo que él señala es que participó en una ceremonia por la acreditación de la Universidad San Sebastián, donde entiendo no había ningún parlamentario de la UDI. Entonces sería bueno que Marta Herrera tuviera cuidado, ya que ella fue víctima, creo que también de una campaña muy injusta de no caer en lo mismo”. El senador indicó que un académico participe en la acreditación de una universidad a nadie debiera sorprenderle. “Ángel Valencia viene llegando, estuvo capacitando a fiscales mexicanos y lo propio de los académicos es participar en actividades universitarias. Lo segundo, quienes tienen que responder son los que rechazaron tanto la nominación de José Morales y Marta Herrera. Podemos preguntarnos por qué tantos senadores oficialistas no apoyaron las nominaciones del Presidente de la República del fiscal Morales”, indicó. Walker agregó que ambos postulantes cumplían con los requisitos de idoneidad y experiencia que ha definido la comisión de Constitución del año 2019 para este tipo de nombramientos. Indicó que esta nominación se debe hacer con acuerdo del Senado y el gobierno “no ha logrado cuadrar a la bancada oficialista en ninguna de las nominaciones y ahí hay una autocrítica que tiene que hacer el Comité Político en La Moneda. Y ahí ver qué candidato o candidata de la quina reúne las condiciones y, lo más importante, los votos, por algo la Constitución establece un quórum tan alto, 2/3 de los senadores en ejercicio, porque precisamente exige una alta votación”. Además, el senador afirmó que hacer un nuevo concurso para una nueva quina, sería “una mala alternativa, porque cuánto meses resiste el Ministerio Público sin Fiscal nacional”. Porque quién se presentaría ya que “más que un escrutinio público es verdaderamente un escarnio público sobre cualquier candidato”. Consultado por la actitud de la UDI, colectividad involucrada en numerosos hechos de corrupción, de estar empecinada en un nombre, el senador Walker afirmó que “la primera pregunta hay que hacerla a los senadores de gobierno si van a apoyar a su gobierno en la designación del Fiscal Nacional”. A eso agregó que “obviamente que Ángel Valencia no es el único nombre. Está el propio fiscal subrogante del Ministerio Público, Juan Agustín Meléndez, que es fiscal de Los Ríos, que tiene una amplia trayectoria en materia de persecución penal. Está el fiscal (Carlos) Palma que es fiscal regional de Aysén que tiene buenos números de eficacia. Entonces, por qué en círculos de gobierno han vetado a Meléndez y Palma. Creo que es una pregunta que tiene que responder el gobierno”. Walker indicó que “todos tenemos que abrirnos que el mejor candidato o candidata que teníamos en la mente, a lo mejor no reúne consenso, pero hay que llegar a un nombre que genere consenso y eso es tarea del gobierno”, concluyó.

