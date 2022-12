6551f8d9c3

Entrevista Nacional Política Claudia Heiss y nuevo proceso constitucional: “Los expertos en realidad son representantes de los partidos” En relación a los bordes que se han establecido para la redacción de la nueva Constitución, la politóloga expuso que la elección del Consejo "no es beneficiosa para la izquierda" y que es un proceso cuyas reglas han sido puestas por la derecha. Diario Uchile Jueves 22 de diciembre 2022 15:18 hrs.

En conversación con el programa Política en vivo la Doctora en Ciencias Políticas y jefa de carrera de Ciencia Política de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Claudia Heiss, se refirió a la evolución del proceso constituyente y a los matices respecto de la conformación del Consejo Constitucional. La también integrante de la Red de Politólogas sostuvo que el acuerdo constitucional demuestra una “voluntad política importante y un paso adelante”, a pesar de que consideró que todavía hay ciertos elementos que faltan por definir, debido a que cuestionó algunos puntos respecto la composición del Consejo Constitucional. “En la convención pasada había paridad perfecta porque los distritos eran muy grandes y había más representantes, pero aquí en una circunscripción que elige dos escaños los dos pueden ser del mismo sexo. Creo que producto de que son menos personas y que los distritos son más grandes y con menos integrantes cada distrito, esta regla que es igual a la anterior seguramente tendrá mayor margen de variación y una paridad más distante“, declaró. Respecto a los escaños reservados señaló que el hecho de que el proceso electoral para la elección del Consejo tenga un carácter obligatorio significa que habrá una alta participación y, si bien no queda claridad sobre cómo el 1,5% (como umbral mínimo) de los votos afectará la representación indígena, las personas que son parte del registro indígena no están obligadas a votar por un escaño indígena por lo que la experta sostuvo que, “eso es lo que está vez puede producir la variación en el resultado y no la partición o abstención que produjo la variación en la elección anterior”. “Creo que no hay ninguna forma de reemplazar la representación democrática, sobre todo con algo tan importante como hacer una constitución. Los expertos en realidad son representantes de los partidos con una condición adicional que es tener 10 años de experiencia profesional o técnica. Hacer una constitución es un trabajo político, no técnico y esto de llamar a expertos creo que es una manera de disfrazar su naturaleza política”, manifestó. En relación a los bordes que se han establecido para la redacción de la nueva Constitución, la politóloga expuso que se produjo un margen mucho menor de maniobra para el trabajo constitucional que va a depender de la relación de fuerzas en la elecciones. “Todo indica que, por los términos que se está dando, la elección no es beneficiosa para la izquierda. Es una elección cuyas reglas han sido fijadas por los ganadores de la elección anterior, que son por un lado los ganadores del Congreso actual donde tiene una leve mayoría la derecha… y también los ganadores del plebiscito de salida que de alguna forma es la derecha”, señaló. Asimismo, la experta en ciencias políticas expuso que el actual sistema electoral se relaciona con los problemas de representatividad de la autoridades electas por la ciudadanía y que, según su opinión, existe cierto consenso en que a partir de este proceso o las próximas reformas políticas es necesario regular detalles respecto a los partidos políticos y las elecciones que quedarían desincronizadas con las nuevas leyes que se aprobarían en una nueva Constitución.

