Nacional Presidente Gabriel Boric anuncia apertura de embajada chilena en Palestina El Mandatario aseguró que "vamos a elevar el carácter de la representación oficial en Palestina de encargado de negocios que hay hoy día, y vamos a abrir una embajada durante nuestro Gobierno para darle la representación que corresponde". Diario UChile Jueves 22 de diciembre 2022 8:45 hrs.

El Presidente Gabriel Boric anunció que durante su Gobierno se abrirá una embajada chilena en Palestina, con el fin de aumentar las relaciones bilaterales que actualmente solo están representadas por un encargado de negocios. En una ceremonia de navidad realizada en el Club Palestino de la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana, el Mandatario expresó que “ante los sufrimientos no podemos ser ajenos ni podemos ser protocolares. Muchas veces el protocolo tiene, por cierto, sentido, pero cuando se exagera muchas veces termina vaciando de sentido los momentos en los que más debiera tenerlo”. “Hoy día, estando acá en el Club Palestino, no podemos olvidar a una comunidad que está sufriendo una ocupación ilegal, a una comunidad que está resistiendo, a una comunidad que está viendo violados sus derechos y su dignidad todos los días y que eso es absolutamente ajusto, eso hay que decirlo con todas sus letras”, zanjó. En la misma línea, el Jefe de Estado señaló que “siempre me violenta mucho mirar al Medio Oriente y no ver a Palestina en un mapa, y si uno va a Google Earth tampoco está, pero es un pueblo que existe, que resiste, que tiene historia”. Asimismo, aseveró que “yo estoy de acuerdo con que no basta con las palabras de buena crianza y una de las decisiones que tenemos como Gobierno, creo que no lo habíamos hecho público -me arriesgo con esto-, es a que vamos a elevar el carácter de la representación oficial en Palestina de encargado de negocios que hay hoy día y vamos a abrir una embajada durante nuestro Gobierno, para darle la representación que corresponde”. Acorde a varias investigaciones, la comunidad palestina en el país es la más grande y numerosa fuera de Medio Oriente. Según cálculos de la Federación Palestina de Chile, serían más de 500 mil personas las que han llegado a lo largo de las décadas. En la actividad estuvieron presentes diversas figuras políticas, como la primera dama Irina Karamanos, la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, el diputado Jorge Alessandri (UDI), la diputada Helia Molina (PPD), la exsenadora Marcela Sabat, la exministra Isabel Plá, y el exfiscal nacional, Sabas Chahuán. Foto: Agencia Aton.

