Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Diputado Eric Aedo por reforma que habilita nuevo proceso constituyente: “No veo el espacio para generar indicaciones” El legislador DC consideró “improbable” una eventual modificación del proyecto en el Congreso y apuntó a un “asunto de orden práctico” la idea de competir en listas separadas con Apruebo Dignidad de cara a la elección de consejeros constitucionales. Natalia Palma Sábado 24 de diciembre 2022 9:20 hrs.

A la espera de una tramitación rápida en el Congreso, el diputado y jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, se refirió a sus expectativas sobre la reforma constitucional en la que se tradujo el denominado “Acuerdo por Chile”, que habilita un segundo proceso constituyente. La iniciativa, que comenzará su discusión legislativa en la comisión de Constitución del Senado el próximo lunes a partir de las 15:00 horas, plantea una serie de modificaciones al calendario previsto para el funcionamiento de los distintos órganos que participarán de la elaboración de la nueva constitución, estableciendo, por ejemplo, el 6 de marzo como la fecha en que se instalará la Comisión Experta y el 14 de mayo las elecciones de los miembros del Consejo Constitucional. Aedo- quien también tuvo un rol relevante durante las negociaciones constituyentes- consideró que, pese al eventual ingreso de indicaciones por parte de sectores del oficialismo, especialmente de Comunes y el PC, éstas no serán visadas por el Congreso. En esa línea, planteó que “creo que presentar indicaciones es un derecho que tienen sin duda los parlamentarios, pero cuando uno ha suscrito un acuerdo de esta naturaleza está llamado a cumplir ese acuerdo. Estas indicaciones para que prosperen necesitan 4/7 de los votos, cosa que yo considero muy improbable, porque eso significaría que la derecha y los sectores del centro político, entre ellos la Democracia Cristiana, las apoyasen y nosotros no estamos en disposición de apoyar esas indicaciones”. “Tenemos un acuerdo, la moción parlamentaria la trabajamos, participé de este proceso intensamente, los equipos legislativos y parlamentarios de todos los sectores políticos. Entonces, no veo dónde está el espacio para generar indicaciones, sino solo hablarle a tu grupo partidario, a la galería, pero no es el sentido del acuerdo y no creo que esas indicaciones sean aprobadas y, por tanto, vayan a retrasar el proceso de discusión que necesitamos tener cerrado los primeros días de enero para elegir a los expertos e iniciar luego el proceso electoral”, recalcó. Asimismo, el legislador se cuadró con los dichos del diputado y timonel de la DC, Alberto Undurraga, quien se mostró a favor de establecer una alianza con Socialismo Democrático para competir en las elecciones de consejeros constitucionales, descartando así conformar una lista única junto a partidos de Apruebo Dignidad, a la que calificó de “izquierda refundacional”, en conversación con EmolTV. Aedo aseveró que “la Democracia Cristiana tiene que retomar ese electorado de centro, que es el que hemos ido perdiendo y al que le hemos estado hablando en estos últimos meses. Esa es nuestra misión, de ser un dique de contención y de representar al centro profesional, al centro de pequeños emprendedores, empresarios que necesitan cambios con equilibrio, con tranquilidad y paz social”. Sin embargo, planteó también la opción de conformar una sola lista mediante pactos por omisión con independientes. “Creo que esas son las dos alternativas y obviamente esto se trata de abarcar la mayor amplitud electoral posible. Si la DC va junto con Apruebo Dignidad la verdad es que se van a confundir tanto las personas que votan por Apruebo Dignidad como las que votan por el centro político y en esto creo que es importante ampliar el marco de acción más que reducirlo y no regalarle el centro político a la derecha”, expresó. En ese sentido, el diputado falangista apuntó a “un asunto de orden práctico”, explicando que “los partidos oficialistas suman alrededor de 11, más la Democracia Cristiana son 12 partidos. En el caso de la Región Metropolitana tienes que presentar seis candidatos, o sea, si fuese uno por partido tendríamos seis partidos presentando candidaturas y otros seis que no podrían presentarlas. No cabemos todos juntos en una misma lista”. Es más, dijo que “aun llevando dos listas van a ser necesarios los pactos por omisión entre estos 12 partidos. También lo que no se dice es que la derecha igual va a ir en al menos dos listas. Veo una lista de la UDI-Renovación Nacional y en una lista distinta a Republicanos. Van a ser distintas porque no tengo dudas de que la UDI y RN van a llamar a votar “A favor” de este cambio constitucional, como lo definimos en el voto, y no veo a Republicanos sino llamando a votar “En contra” de este cambio”. En tanto, sobre la reunión sostenida entre el ex presidente Sebastián Piñera y representante de Chile Vamos y el partido en formación Demócratas para abordar el nuevo proceso, el diputado Eric Aedo manifestó que “yo creo que pueden hacer un aporte valioso del punto de vista de su visión del Estado de Chile, de lo que fue su experiencia como gobernante, en eso puede jugar un rol muy importante Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y obviamente el ex presidente Piñera. Tenemos la ventaja o el privilegio en Chile de tener cuatro ex presidentes aún en actividad, hay que tomar esos insumos y me imagino que los expertos los irán a invitar, los irán a escuchar para poder presentar un anteproyecto constitucional de calidad”.

