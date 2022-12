0ebbf89139

Nacional Teresa Valdés por nuevo juicio contra Martín Pradenas: “Hay una sensación de que todo es revisable y queda expuesto a la impunidad” La coordinadora del Observatorio de Género y Equidad espera que, "por la gravedad de los hechos", el resultado de un nuevo juicio no varíe del primero. "Tendría que haber la misma condena", aseguró. Eduardo Andrade Domingo 25 de diciembre 2022 17:47 hrs.

“Me sorprende muchísimo que se filtren informaciones de este tipo que afectan a personas y a la fe pública”, aseguró la socióloga e investigadora, Teresa Valdés, sobre la exposición de una próxima declaración de nulidad del juicio contra Martín Pradenas. Y es que, según se publicó en un artículo de La Tercera, la defensa del declarado culpable por el caso Antonia Barra y otros seis delitos de carácter sexual, habría presentado un recurso cuyo fallo será presentado durante esta semana y que considera iniciar un nuevo proceso. “La gravedad de los hechos investigados y la condena que ya tiene el delincuente, amerita un cuidado extremo porque es algo que afecta al conjunto de la sociedad, no solo a sus familiares. Da la sensación de que siempre existe algún resquicio y que puede haber impunidad. No quiere decir que la haya, pero puede haberla”, aseguró Valdés respecto una información filtrada a días de promulgada la llamada Ley Antonia. En esto último precisamente puso énfasis la socióloga argumentando que se trata de una ley que “establece una situación que antes no había sido reconocida como un delito propio de la violencia de género, que es el suicidio femicida, una persona que termina suicidándose a partir de la violencia sexual de la que es objeto. Está casi como para decir sacan la ley pero no importa, aunque ésta recién empieza a regir desde que está promulgada, no tiene efecto retroactivo”. En concreto, el detalle que habría detonado la decisión de la Corte Suprema tiene que ver con publicaciones en las redes sociales de uno de los jueces del caso, Leonel Torres Labbé, que afectan la dignidad de Martín Pradenas y que denotan parcialidad de parte del juez en el caso. Sin embargo, para la coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, esto no cambia en absoluto los delitos cometidos por Pradenas, por lo que su impacto más bien recae en la situación a la que nuevamente se verá expuesto el entorno de Antonia Barra y el riesgo de que el caso quede en total impunidad. “Los veinte años de la condena me parece que corresponden, son delitos muy graves por los que fue condenado Pradenas en el primer juicio. Uno tiene la expectativa de que, por la gravedad de los hechos, un nuevo juicio va a llegar a la misma conclusión, pero hay esta sensación de que todo puede ser revisable y queda expuesto a la impunidad”. Respecto de los argumentos en contra del juez Torres Labbé, Valdés aseguró que los delitos cometidos por Pradenas no cambian. “Los hechos y todo el juicio me hace pensar que se va conseguir y producir el mismo efecto, es decir, que tendría que haber la misma condena. Lo único que uno puede decir es que no debe haber lugar a dudas respecto de la sentencia, con los hechos y todos los alegatos, la expectativa es que se llegue a la misma conclusión”, precisó.

