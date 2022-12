Taiwán: Pekín despliega 71 cazas en unas maniobras militares de gran envergadura

En una actualización diaria publicada en Twitter por el Ministerio de Defensa, Taiwán dijo que 47 de los vuelos traspasaron la zona de defensa de identificación aérea (ADIZ) de la isla, el tercer número más alto del que se tiene registro, según una base de datos de AFP.

Precisó que en el ejercicio participaron seis aviones SU-30, uno de los más avanzados que posee China.

El Ejército Popular de Liberación (EPL) chino dijo que el domingo realizó un “ejercicio de ataque” en respuesta a “provocaciones” que no detalló y a una “colusión” entre Estados Unidos y Taiwán.

Taiwán vive bajo una amenaza constante de invasión por parte de China, que considera a la isla de gobierno autónomo como parte de su territorio y ha prometido retomarla.

71 PLA aircraft and 7 PLAN vessels around Taiwan were detected in our surrounding region by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/DagRhnN69F

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) December 26, 2022