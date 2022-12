74e4440848

Nacional Política Proceso Constituyente Elisa Loncon: “El actual proceso constituyente es un retroceso político al siglo XIX en materia indígena” La expresidenta de la Convención Constitucional criticó el actual proceso y afirmó que "se parece más a una reforma que a un cambio constitucional". Además recalcó que es necesario avanzar en la democracia participativa. Diario UChile Martes 27 de diciembre 2022 11:24 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la expresidenta de la Convención Constitucional y académica de la Universidad de Santiago de Chile, Elisa Loncon, se refirió al llamado “Acuerdo por Chile” y a la tramitación del proyecto de reforma constitucional que habilitaría un nuevo proceso de redacción de la carta fundamental. “El proceso constituyente que me tocó encabezar fue el más completo y el más alto en discusión en materia democrática y fue el mayor esfuerzo de resolución de los problemas que nosotros vimos y diagnosticamos. Fue un proceso valioso y eso no se puede borrar”, destacó Loncon valorando lo que fue el trabajo de la Convención Constitucional. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de las críticas que han surgido en torno al anterior proceso, la académica recalcó que “no controlamos nunca los medios y usted sabe en manos de quién están los medios. Entonces, la industria de los medios se puso a favor de un sector político para reproducir el sistema“. “Se tergiversó nuestro discurso con mentiras y eso lo afirmo porque una gran mentira que se instaló es que nosotros íbamos a dividir el país y nunca escribimos ni dijimos eso, eso fue una mentira. Se dijo que estábamos en contra de la casa propia, hubo manipulación de discurso que desvirtuó la propuesta de la nueva Constitución que nosotros redactamos y que es la más completa en materia democrática y la más completa en torno a resolver los problemas del siglo XXI. Hubo toda una gestión política para desvirtuar el proceso”, explicó la profesora Elisa Loncon. La académica agregó que “el actual proceso constituyente es un retroceso político al siglo XIX en materia indígena. Ya resolvieron sin nosotros que Chile es una nación única y esa es una mentira histórica y si nosotros quisiéramos resolver el problema de fondo que tenemos con los pueblos indígenas tenemos que enseñar y decir de cara a la ciudadanía que acá hubo naciones antes del Estado de Chile y esas naciones fueron objetos de genocidio, colonialismo y actualmente el Estado mantiene su política colonial”. La expresidenta de la Convención Constitucional tuvo críticas también para el presidente Gabriel Boric y afirmó que “yo insto al Gobierno porque yo voté por este Gobierno y también lo sentía próximo por su progresismo a comprender la política indígena, pero en este momento no hay una comprensión cabal de las soluciones que necesitamos. No se puede seguir tomando decisiones sin nosotros y que se decida, por un lado, que vamos a tener escaños reservados en el proceso, pero al mismo tiempo se instala que Chile es una única nación”. Respecto de las razones que explican el triunfo del Rechazo, la profesora Elisa Loncon señaló que “fue tan fea la mentira de Rojas Vade que uno no puede ganar un proceso político con mentiras. Fue muy feo y eso marcó un debilitamiento del proceso constitucional sin que nosotros hubiésemos avalado ese comportamiento“. La expresidenta de la Convención agregó que “este sistema de mentir para ganar se repitió con el Rechazo. Entonces, qué le estamos enseñando a la sociedad: que es posible hacer la democracia con las mentiras, con bots, denostando y eso no es sano, mientras eso no se resuelva no podemos pensar que tenemos una democracia sana”. “Hubo errores, ganó el Rechazo y eso lo asumimos. Pero el método que se usó para ganar fue la mentira, la tergiversación del discurso y no hubo nadie que dijera ‘esto no es verdad’ y ¿a quién le correspondía decir eso? Yo creo que al poder constituido y eso no se hizo“, recalcó. La académica además fue enfática en señalar que el actual proceso no es democrático y explicó que “las decisiones las está tomando un parlamento con imprecisiones en el lenguaje que por un lado dice que habrá escaños reservados y por el otro que Chile es uno solo, entonces, dónde van a quedar los derechos de los pueblos. El esfuerzo tiene que encaminarse en avanzar en la democracia participativa”. Finalmente, la expresidenta de la Convención Constitucional recalcó que “el proceso constituyente no inicia ahora, tampoco inició con nosotros, viene de mucho más atrás con una demanda de cambio de la Constitución porque eso es lo que queremos, queremos un cambio, no una reforma constitucional y ahora esto parece más una reforma“. Foto: Agencia Aton.

