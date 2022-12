74e4440848

2e7f9eed49

Internacional Empresario bolsonarista detenido por atentado frustrado en Brasilia El sujeto que participaba en una acampada frente al cuartel del ejército brasileño en la capital exigiendo un golpe de Estado, buscaba detonar una bomba en un camión de combustible cerca del aeropuerto para que se decretara un estado de sitio. Diario UChile Martes 27 de diciembre 2022 10:38 hrs.

Compartir en

George Washington Oliveira Sousa es el nombre del empresario brasileño que fue detenido por la policía brasileña luego que intentara hacer explotar una bomba en un camión de combustible cerca del aeropuerto de Brasilia. En su declaración ante las autoridades policiales el domingo, Oliveira reconoció que buscaba que se aplicara un estado de sitio en todo el país a días de la toma de posesión del cargo como Presidente de la República del líder sindical Luis Inacio Lula da Silva el próximo domingo 1 de enero. El intento fue frustrado por un hecho azaroso: el detonador del explosivo falló y la policía logró desactivar el artefacto y el sujeto detenido el sábado 24 de diciembre último. Las declaraciones hechas por Oliveira a la policía demostraron que el sujeto actuó en acuerdo con otros manifestantes que piden un golpe de Estado en contra de Lula y que están acampando desde hace semanas frente a un cuartel del ejército en Brasilia, la capital del país más grande de América Latina. Además de la explosión del camión, el hombre dijo que el grupo pretendía hacer explotar instalaciones de la central eléctrica de la capital federal. En la declaración dada a conocer por el periódico Folha do Sao Paulo, el empresario señala que “una mujer desconocida sugirió a los manifestantes que se instalara una bomba en la subestación de energía en Taguatinga para provocar la falta de electricidad y dar inicio al caos que llevaría a que se decretara el estado de sitio”. El sujeto fue detenido luego que el chofer del camión de combustible identificara el elemento extraño que no detonó por una falla en la operación del detonador. Oliveira es residente de la ciudad de Pará, pero permanece en Brasilia insistiendo en un golpe de Estado para que Lula no asuma el poder. Al momento de su detención, la policía encontró en poder del empresario dos granadas, un fusil de asalto, dos revólveres, tres pistolas y centenares de municiones. Este hecho llevó a que el futuro ministro de Justicia de Lula, Flavio Dino, sostuviera que las medidas de seguridad para el domingo serán reevaluadas por las nuevas autoridades. “Estamos delante de hechos nuevos que requieren del reforzamiento de la seguridad, no en el sentido de impedir que se lleven a cabo los eventos de la toma de posesión, muy por el contrario. Reafirmamos que el cambio de mando va a ocurrir con amplia participación popular tanto en la Explanada como en el acto cultural. Pero estamos delante de terroristas que deben recibir el tratamiento que la ley manda, al mismo tiempo que aplicar nuevas medidas de protección”, precisó. Además, adelantó que con el cambio de mando las acampadas de grupos bolsonaristas serán desarmadas. ¿Quién le entregará la banda presidencial a Lula? Mientras se espera que unas 150 mil personas lleguen vía aérea al domingo a la ceremonia de cambio de mando en Brasilia, aún no se tiene claridad respecto de quién entregará la banda presidencial a Lula. Esto porque el actual mandatario Jair Bolsonaro, estará en los Estados Unidos en uno de los resort propiedad de Donald Trump. Ante su ausencia en la ceremonia, se esperaba que el vicepresidente de Bolsonaro, Hamilton Mourao, fuera el encargado de colocar la banda al líder sindical y del PT. Sin embargo, el propio Murao se encargó de rechazar esa idea. “Considero que eso es una responsabilidad del presidente saliente. Es un acto simbólico del cambio de mando. El Presidente de la República ya analizó que no debe participar de esa ceremonia. Al tomar esa decisión, no me compete a mí participar, porque no soy el Presidente”, señaló el ahora senador electo que asume en sus funciones parlamentarias precisamente ese mismo día.

George Washington Oliveira Sousa es el nombre del empresario brasileño que fue detenido por la policía brasileña luego que intentara hacer explotar una bomba en un camión de combustible cerca del aeropuerto de Brasilia. En su declaración ante las autoridades policiales el domingo, Oliveira reconoció que buscaba que se aplicara un estado de sitio en todo el país a días de la toma de posesión del cargo como Presidente de la República del líder sindical Luis Inacio Lula da Silva el próximo domingo 1 de enero. El intento fue frustrado por un hecho azaroso: el detonador del explosivo falló y la policía logró desactivar el artefacto y el sujeto detenido el sábado 24 de diciembre último. Las declaraciones hechas por Oliveira a la policía demostraron que el sujeto actuó en acuerdo con otros manifestantes que piden un golpe de Estado en contra de Lula y que están acampando desde hace semanas frente a un cuartel del ejército en Brasilia, la capital del país más grande de América Latina. Además de la explosión del camión, el hombre dijo que el grupo pretendía hacer explotar instalaciones de la central eléctrica de la capital federal. En la declaración dada a conocer por el periódico Folha do Sao Paulo, el empresario señala que “una mujer desconocida sugirió a los manifestantes que se instalara una bomba en la subestación de energía en Taguatinga para provocar la falta de electricidad y dar inicio al caos que llevaría a que se decretara el estado de sitio”. El sujeto fue detenido luego que el chofer del camión de combustible identificara el elemento extraño que no detonó por una falla en la operación del detonador. Oliveira es residente de la ciudad de Pará, pero permanece en Brasilia insistiendo en un golpe de Estado para que Lula no asuma el poder. Al momento de su detención, la policía encontró en poder del empresario dos granadas, un fusil de asalto, dos revólveres, tres pistolas y centenares de municiones. Este hecho llevó a que el futuro ministro de Justicia de Lula, Flavio Dino, sostuviera que las medidas de seguridad para el domingo serán reevaluadas por las nuevas autoridades. “Estamos delante de hechos nuevos que requieren del reforzamiento de la seguridad, no en el sentido de impedir que se lleven a cabo los eventos de la toma de posesión, muy por el contrario. Reafirmamos que el cambio de mando va a ocurrir con amplia participación popular tanto en la Explanada como en el acto cultural. Pero estamos delante de terroristas que deben recibir el tratamiento que la ley manda, al mismo tiempo que aplicar nuevas medidas de protección”, precisó. Además, adelantó que con el cambio de mando las acampadas de grupos bolsonaristas serán desarmadas. ¿Quién le entregará la banda presidencial a Lula? Mientras se espera que unas 150 mil personas lleguen vía aérea al domingo a la ceremonia de cambio de mando en Brasilia, aún no se tiene claridad respecto de quién entregará la banda presidencial a Lula. Esto porque el actual mandatario Jair Bolsonaro, estará en los Estados Unidos en uno de los resort propiedad de Donald Trump. Ante su ausencia en la ceremonia, se esperaba que el vicepresidente de Bolsonaro, Hamilton Mourao, fuera el encargado de colocar la banda al líder sindical y del PT. Sin embargo, el propio Murao se encargó de rechazar esa idea. “Considero que eso es una responsabilidad del presidente saliente. Es un acto simbólico del cambio de mando. El Presidente de la República ya analizó que no debe participar de esa ceremonia. Al tomar esa decisión, no me compete a mí participar, porque no soy el Presidente”, señaló el ahora senador electo que asume en sus funciones parlamentarias precisamente ese mismo día.