Ciudad y territorio Nacional Claudio Orrego: “La dignidad se construye día a día mejorando el estándar de ciudad” El gobernador de la Región Metropolitana se refirió al proyecto que busca revitalizar el eje Alameda-Providencia y a la necesidad de dotar de mayores atribuciones a los gobiernos regionales. Diario UChile Miércoles 28 de diciembre 2022 10:32 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, se refirió a la firma del convenio de reactivación del eje Alameda-Providencia y el trabajo que se está realizando para dar respuesta a las demandas de mayor seguridad en Santiago. “Hoy el estado del eje Alameda-Providencia por el cual pasan dos millones de personas todos los días es probablemente el más lamentable de su historia. Está feo, rayado, sucio, lleno de carpas, comercio ambulante, inseguro. Uno de los componentes es renovar no solo la fachada sino que mejorar la iluminación, cámaras de vigilancia, veredas, vamos a plantar 3 mil árboles nuevos en todo el bandejón central, vamos a mejorar los monumentos, etcétera”, explicó el gobernador respecto de algunos elementos esenciales que contempla este convenio. En esa línea, la autoridad agregó que “otro componente es lo que vamos a hacer con las bicicletas porque junto con mejorar el espacio de los peatones, queremos que Santiago sea una ciudad amable con los ciclistas. Hoy no hay una ciclovía por el eje principal de la ciudad y lo va a haber ahora. Son ocho kilómetros de una ciclovía de alto estándar que irá a un costado del bandejón central y que además conectará con dos grandes ciclovías como Costanera y Pajaritos de manera que sumada esta red tendremos la ciclovía más larga de Chile“. El gobernador Orrego detalló también “la calidad de ciudad es muy desigual en Santiago, entonces, la experiencia que viven los habitantes de Estación Central y de Lo Prado es muy distinta a la que viven los habitantes de Santiago y de Providencia, por lo que se ha planteado renovar completamente el eje Pajaritos y que actualmente está listo para ser ejecutado”. Además el gobernador Claudio Orrego se refirió a lo que ocurrirá con la Plaza Baquedano y afirmó que “se ha planteado un rediseño importante que reconoce la vocación peatonal del lugar uniendo los parques Balmaceda, Bustamante y Forestal, reconociendo que es un lugar de enorme afluencia de público y también que históricamente, más allá del estallido social, es un lugar de grandes concentraciones ciudadanas y por último tener algún tipo de resignificación histórica de lo que ahí pasó desde el estallido que sería bastante incomprensible que no lo hiciéramos“. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López respecto de la posibilidad de planificar la ciudad de manera más integrada, el gobernador sostuvo que “una de las cosas que hemos planteado es el tema de la justicia territorial. Acá existe un derecho a la ciudad, a tener la misma calidad de veredas, de iluminación o espacios públicos que lamentablemente no ocurre. Lo que hemos hecho como gobierno regional en este primer año de gestión tiene que ver con eso”. Por lo mismo, añade Orrego, “hemos estado invirtiendo en comunas como San Bernardo, Cerro Navia que no tienen parques y mejorando la iluminación de zonas completas en Puente Alto, Maipú. Hemos financiado 180 nuevos kilómetros de veredas, entonces, hemos hablado mucho de dignidad pero llegó el momento de construirla día a día y eso se hace mejorando el estándar de ciudad“. “El cómo hacemos ciudad refleja los valores, los principios que tenemos respecto de cómo nos organizamos como comunidad. El Hecho que tu digas que esto se financiará con plata de los municipios, lo que dices automáticamente es que el municipio que tiene más tendrá mejor ciudad y el que tiene menos tendrá peor ciudad, por eso nosotros creemos que los gobiernos regionales están llamados a ser una suerte de alcaldes mayores que generen igualdad territorial invirtiendo más donde hay menos”, añadió Orrego. Respecto del traspaso de atribuciones a los gobiernos regionales, Claudio Orrego explicó que “nosotros somos mucho más rápidos que el nivel central para detectar las prioridades, tomar decisiones y ejecutarlas, entonces, creemos que en la medida que se vayan entregando atribuciones podamos ir concretando más y ojalá este Gobierno avance más rápido porque hasta ahora hemos visto pocos avances“. Sobre las diferencias que existen actualmente entre el el Ejecutivo y los gobernadores respecto de las atribuciones en materia de seguridad, el gobernador metropolitano señaló que “nosotros planteamos al Gobierno asumir este rol de prevención del delito y ayer nos presentaron una propuesta específica que tal como quedó formulada ayer nos restringía más de lo que existe hoy día. Entonces nosotros dijimos que si ambos estamos de acuerdo en que los gobiernos regionales necesitamos tener esta atribución de prevención del delito que sea de manera correcta y no tutelada”. En ese sentido, Claudio Orrego añadió que “hay una idea, en principio de acuerdo, de que asumamos este rol pero el Gobierno todavía no termina de decidirse. Si nosotros no recibimos la atribución completa de prevención del delito mejor que no nos den nada porque igual estamos haciendo trabajo hoy día“. Finalmente, respecto de las críticas de la alcaldesa de Santiago respecto de un supuesto abandono de la comuna capital, el gobernador recalcó que “las capitales deben tener un tratamiento especial por razones obvias, ahora yo sí creo que es muy importante de que quien ejerce el cargo de alcalde o alcaldesa de Santiago ejerza como tal en el sentido de liderar el proceso. Yo creo que cuando uno dice que los problemas son de otros de alguna manera está diciendo como que esa parte de la ciudad le corresponde a otros”. Foto: Agencia Aton.

