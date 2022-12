cb160b5211

Justicia Política Juan Luis Castro: “La Corte Suprema debe ser exigente con los candidatos a fiscal nacional” “No basta con escuchar diez minutos a cada candidato. No hubo ni una sola pregunta”, cuestionó el socialista, quien prefiere que en estas definiciones el Senado sea prescindente y los nominados se definan entre los poderes Judicial y Ejecutivo. Diario UChile Miércoles 28 de diciembre 2022 11:45 hrs.

El senador Juan Luis Castro (PS) acusó un problema con el modelo establecido para la elección del cargo de fiscal nacional, luego de dos rechazos por parte de la Cámara Alta, siendo crítico tanto del rol seleccionador del Poder Judicial como del papel del Poder Legislativo como jurado. “La Corte Suprema como primer filtro, con el respeto que le tengo, creo que fue débil en el mecanismo de selección. No basta con escuchar 10 minutos a cada candidato y después proceder a votar. No hubo ni una sola pregunta, ni una proyección de un plan de trabajo”, cuestionó el parlamentario en el programa Profundidad de Campos de TV Senado. Aclaró no ser quién para cuestionar los criterios del máximo órgano judicial del país y de un poder independiente, pero estimó que “podría haber un mecanismo para que esa quina sea un poquito más digerida, un poquito más exigida en los candidatos en cuanto a sus propuestas”. “Esto no puede seguir como está. Para el futuro debiéramos ser prescindentes. Haría un modelo de cuatro años, entre el Poder Judicial y el Ejecutivo traslapando los períodos presidenciales”, señaló Castro, agregando que en las circunstancias actuales hubiera sido ideal un nuevo concurso, opción descartada por el máximo tribunal. El senador reconoció que en el caso de José Morales falló la coalición de gobierno, mientras que con Marta Herrera –su favorita en este proceso- notó “vehemencia, casi descalificaciones” en los interrogatorios de sus colegas. “Desde la derecha se quiso hacer un gallito con el gobierno y decirle al Presidente Boric: ‘Porque viene propuesta por usted, no la vamos a aceptar sin escuchar nada’. Grave”, aseveró. “Ella ha dicho cosas después, cosas delicadas que el tiempo dirá cuan veraces o no de la historia que ha rodeado todo esto ha ocurrido, pero son cosas muy delicadas”, manifestó. Además, afirmó que el Presidente Gabriel Boric se precipitó en sus declaraciones sobre la vacancia y subrogancia en la titularidad del Ministerio Público. “Creo que en eso el Presidente exageró. Dar la sensación de que, porque no está nombrado un fiscal nacional, están paralizadas las fiscalías, que no hay persecución del delito, no. Perdóneme, pero eso no es tal”. El parlamentario se refirió a las falencias de infraestructura y medios para el mejor funcionamiento de la Fiscalía, lo que podría materializarse en una esperada actualización orgánica. “En la nueva ley orgánica que tiene que mejorarse, alguien tiene que supervisar la fiscalía. Lo digo porque en Rancagua hubo un escándalo en la fiscalía y la Corte de Apelaciones. Y todo el mundo vio que en el caso de la fiscalía ¿quién fiscalizaba? Nadie. Eran los propios fiscales regionales que se auditaban entre ellos”, expresó el legislador. El socialista apeló a un control jerárquico mayor y una capacidad de especialización para áreas específicas, por ejemplo, con los delitos vinculados al narcotráfico. “No puede cada fiscalía, de las 16 fiscalías, andar cada una en lo suyo. Hay delitos de carácter nacional que tienen que ser abordados nacionalmente”, añadió. Foto: Agencia Aton.

