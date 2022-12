576fda8123

aac5fdfd55

Deportes Adolfo Nef: “En cualquier época Pelé habría sido sobresaliente” El exarquero de la Universidad de Chile, Colo Colo y de la selección nacional recordó los enfrentamientos que tuvo con el astro brasileño y recalcó que Pelé podría haber destacado en cualquier época de la historia del fútbol. Claudio Medrano Jueves 29 de diciembre 2022 16:41 hrs.

Compartir en

Pesar existe en el mundo del fútbol luego que se conociera la partida del astro brasileño Pelé quien falleció luego de una larga lucha contra el cáncer de estomago y que lo tuvo sus últimos días internado en un hospital de Sao Paulo. El astro brasileño deja una marca imperecedera no solo en el fútbol sino que en el deporte mundial y en particular en nuestro país que pudo disfrutar por años de su talento en nuestras canchas gracias a la participación del mítico Santos en aquellos inolvidables torneos de verano que se realizaban por la década de los sesenta. Uno de los jugadores chilenos que tuvo la posibilidad de enfrentar en más de una ocasión a Pelé fue el recordado arquero de la “U”, Colo Colo y la selección nacional, entre otros equipos, Adolfo “Gringo” Nef, quien lamentó la partida del 10 brasileño. “Me provoca tristeza que una persona como es Pelé haya partido. Uno no quisiera que gente de esa altura y ese nivel se fuera, pero son las vueltas de la vida, las cosas son así y hay que aceptarlas. Obviamente el hecho de que fuera una persona tan sana, se lamenta mucho que se haya apresurado este final que nadie quiere”, señaló el Gringo en conversación con Radio Universidad de Chile. El mundialista de Alemania 1974 recalcó que “enfrentar a Pelé era un honor porque en esos años no habían los avances de hoy para ver un jugador de esa altura. Para apreciarlo era necesario que existiesen esos torneos internacionales y que alguien hubiese hecho el esfuerzo y la gestión de traerlo, sino no hubiésemos conocido cómo era realmente Pelé”. El “Gringo” destacó la importancia de esos torneos con presencia de algunos de los mejores equipos a nivel mundial. “En mi juventud a lo mejor no valoré eso en toda su dimensión, pero con el tiempo uno puede apreciar lo valioso que fue la oportunidad de tener esos torneos. Si no hubiese sido por eso solo habríamos conocido por comentarios de prensa o diarios ver esa calidad de jugadores como Pelé”. Respecto de las palabras que pronunció una vez el mítico arquero argentino Hugo Gatti respecto de Pelé quien señaló que fue “el único jugador que me daba miedo enfrentar” el “Gringo” señaló que “no sé si daba temor, pero obviamente que había un respeto tremendo y sabíamos que a la hora que no tuviéramos una preocupación especial por él íbamos a sufrir las consecuencias”. “Era un jugador al que había que prestar mucha atención, pero no lo traduciría en miedo, al revés, para mí que era arquero si me hacía un gol Pelé a lo mejor tenía menos responsabilidad que sí me lo hiciera cualquier otro por las condiciones que él tenía. Me tocó jugar unas cuatro veces con él y en un solo partido me hizo tres goles, entonces, era realmente maravilloso lo que él hacía”, agregó Nef. Finalmente, respecto del eterno debate sobre quién fue el mejor jugador de la historia, Adolfo Nef, señaló que “son debates que a lo mejor no se deberían dar, pero uno va a caer siempre en lo mismo de hacer comparaciones. Es difícil poder llegar a un análisis que sea real porque son épocas distintas, actitudes diferentes en cuanto a lo físico y con un fútbol a lo mejor más lento antes”. De todas formas, el arquero chileno recalcó que “lo que sí tengo claro es que Pelé hoy día hubiese sido igual de grandioso aquí en Sudamérica o en Europa o en cualquier lado. Él no fue de forma definitiva a un club de Europa, pero jugó muchísimas veces allá y con el mismo rendimiento que tenía en Brasil o en Sudamérica. No tengo dudas que puesto en cualquier época Pelé, al igual que Messi o Maradona, en la época que lo pongan van a ser siempre sobresaliente”. Fotos: Archivo Revista Estadio.

Pesar existe en el mundo del fútbol luego que se conociera la partida del astro brasileño Pelé quien falleció luego de una larga lucha contra el cáncer de estomago y que lo tuvo sus últimos días internado en un hospital de Sao Paulo. El astro brasileño deja una marca imperecedera no solo en el fútbol sino que en el deporte mundial y en particular en nuestro país que pudo disfrutar por años de su talento en nuestras canchas gracias a la participación del mítico Santos en aquellos inolvidables torneos de verano que se realizaban por la década de los sesenta. Uno de los jugadores chilenos que tuvo la posibilidad de enfrentar en más de una ocasión a Pelé fue el recordado arquero de la “U”, Colo Colo y la selección nacional, entre otros equipos, Adolfo “Gringo” Nef, quien lamentó la partida del 10 brasileño. “Me provoca tristeza que una persona como es Pelé haya partido. Uno no quisiera que gente de esa altura y ese nivel se fuera, pero son las vueltas de la vida, las cosas son así y hay que aceptarlas. Obviamente el hecho de que fuera una persona tan sana, se lamenta mucho que se haya apresurado este final que nadie quiere”, señaló el Gringo en conversación con Radio Universidad de Chile. El mundialista de Alemania 1974 recalcó que “enfrentar a Pelé era un honor porque en esos años no habían los avances de hoy para ver un jugador de esa altura. Para apreciarlo era necesario que existiesen esos torneos internacionales y que alguien hubiese hecho el esfuerzo y la gestión de traerlo, sino no hubiésemos conocido cómo era realmente Pelé”. El “Gringo” destacó la importancia de esos torneos con presencia de algunos de los mejores equipos a nivel mundial. “En mi juventud a lo mejor no valoré eso en toda su dimensión, pero con el tiempo uno puede apreciar lo valioso que fue la oportunidad de tener esos torneos. Si no hubiese sido por eso solo habríamos conocido por comentarios de prensa o diarios ver esa calidad de jugadores como Pelé”. Respecto de las palabras que pronunció una vez el mítico arquero argentino Hugo Gatti respecto de Pelé quien señaló que fue “el único jugador que me daba miedo enfrentar” el “Gringo” señaló que “no sé si daba temor, pero obviamente que había un respeto tremendo y sabíamos que a la hora que no tuviéramos una preocupación especial por él íbamos a sufrir las consecuencias”. “Era un jugador al que había que prestar mucha atención, pero no lo traduciría en miedo, al revés, para mí que era arquero si me hacía un gol Pelé a lo mejor tenía menos responsabilidad que sí me lo hiciera cualquier otro por las condiciones que él tenía. Me tocó jugar unas cuatro veces con él y en un solo partido me hizo tres goles, entonces, era realmente maravilloso lo que él hacía”, agregó Nef. Finalmente, respecto del eterno debate sobre quién fue el mejor jugador de la historia, Adolfo Nef, señaló que “son debates que a lo mejor no se deberían dar, pero uno va a caer siempre en lo mismo de hacer comparaciones. Es difícil poder llegar a un análisis que sea real porque son épocas distintas, actitudes diferentes en cuanto a lo físico y con un fútbol a lo mejor más lento antes”. De todas formas, el arquero chileno recalcó que “lo que sí tengo claro es que Pelé hoy día hubiese sido igual de grandioso aquí en Sudamérica o en Europa o en cualquier lado. Él no fue de forma definitiva a un club de Europa, pero jugó muchísimas veces allá y con el mismo rendimiento que tenía en Brasil o en Sudamérica. No tengo dudas que puesto en cualquier época Pelé, al igual que Messi o Maradona, en la época que lo pongan van a ser siempre sobresaliente”. Fotos: Archivo Revista Estadio.