“El mundo está de luto”: Las sentidas palabras de Elías Figueroa por la partida de Pelé

“Hoy el mundo está de luto.. y el mundo está así porque murió un rey”. Son las sentidas palabras de Elias Figueroa, Don Elías, tras conocer el fallecimiento de uno de los más grandes del fútbol mundial, Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, a los 82 años en Sao Paulo, rodeado de su familia y por cierto, de miles que seguían día a día el estado de salud del astro brasileño. El crack tuvo una larga lucha contra un agresivo cáncer al colon, el cual empeoró en el último tiempo y lo tuvo internado durante un mes en el Hospital Albert Einstein. En septiembre del 2021 “O Rei” reveló que fue diagnosticado con la enfermedad y desde entonces se sometió a quimioterapia, tratamiento que habría dejado de tener efecto en los últimos días, debiendo ser ingresado a cuidados paliativos. Este jueves 29 de diciembre, partió Pelé y la noticia no dejó indiferente a nadie. Por cierto, Don Elías, fue uno de los primeros ídolos del fútbol local en expresar sus sentimientos. “Hoy el mundo está de luto. Todos aquellos que estamos alrededor del fondo del fútbol y los que no, están así porque murió un rey. Rey Pelé. No solo fuiste eso, sino que fuiste un gran amigo los que tuvimos la suerte de compartir contigo podemos decirlo así de claro: Gran persona, gran amigo. Por eso estés donde estés, descansa en paz que te lo mereces. Adiós amigo, un abrazo en donde estés”, expresó Elías Figueroa. “Qué difícil hablar de la partida de un amigo, pues tu historia de gran hombre, va más allá del genio que fuiste dentro de una cancha, insuperable hasta hoy”, manifestó el ex seleccionado nacional en su cuenta de Instagram. “La vida te regaló emociones permitidas a muy pocos y con tu esfuerzo generoso le regalaste al mundo tu genialidad, que elevó a nuestro deporte para siempre y nos unió como comunidad del fútbol mundial. Tu arte permitió eso y mucho más”, indicó. “Siempre fue muy difícil enfrentarte, pero siempre fuiste leal y justo, siempre sorprendiste a todos con tu innata habilidad, verte jugar era como una película de ficción hecha realidad, por eso te ganaste el apodo de Rey, porque eso fuiste, un verdadero Rey, por eso es tan difícil decir estas palabras hoy”, expresó Figueroa. “Descansa en paz querido amigo, tu legado ha trascendido y permanecerá vivo por siempre”, concluye el mensaje de Don Elías, que fue compartido por miles de seguidores. Pelé debutó en 1957 con Santos, donde estuvo hasta 1974, año en que pasó al New York Cosmos de Estados Unidos, jugando su último encuentro como profesional en 1977. Pese a que los recuentos históricos varían, entre partidos oficiales y amistosos, se le atribuyen 1.283 goles. “La muerte del ídolo es la más triste noticia informada por la CBF desde su fundación hace 108 años. A causa de la muerte de Pelé, el presidente de la entidad, Ednaldo Rodrigues, decretó luto oficial por siete días”, indica en un comunicado la Confederación Brasileña de Fútbol. “Antes de Pelé, el “10” era solo un número. Leí esa frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esa frase, preciosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte. Pelé lo cambió todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, a los negros y especialmente: Dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido, pero su magia permanecerá. Pelé es ETERNO!!”, escribió en su cuenta, Neymar. En nuestro país, la Federación de Fútbol de Chile y todo el fútbol chileno, a través de su Presidente Pablo Milad, envían las condolencias, fuerzas y apoyo a la @CBF_Futebol, destaca en su cuenta de Twitter la Selección chilena. Desde todos los rincones del mundo hubo reacciones por la partida de Pelé y no sólo del ámbito del fútbol. En sus redes sociales, Rafael Nadal escribió “Hoy se vuelve a ir un grande del deporte mundial. Un día triste para el mundo del fútbol, para el mundo del deporte. Su legado siempre quedará. No le vi jugar, no tuve esa suerte, pero siempre me enseñaron y me dijeron que fue el Rey del fútbol”.

