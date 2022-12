576fda8123

Análisis Entrevista Nacional Política Ex subsecretario Máximo Pavez: “A la presidenta Loncon todavía le cuesta asumir el fracaso del cual ella es personalmente responsable” La ex autoridad del gobierno de Sebastián Piñera criticó las declaraciones que la otrora titular de la Convención dirigió contra el "Acuerdo por Chile". Además, el abogado explicó y defendió los alcances del proceso constituyente 2.0. Diario UChile Jueves 29 de diciembre 2022 14:20 hrs.

En conversación con Radioanálisis, el militante de la UDI, ex subsecretario de la Segpres durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera y uno de los abogados redactores de la reforma constitucional que materializó el denominado Acuerdo por Chile, Máximo Pavez, abordó las características del proceso constitucional 2.0 y criticó los cuestionamientos que la ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, dirigió al mismo. En entrevista con nuestro medio, la académica de la Universidad de Santiago de Chile aseveró que el proceso habilitado por los partidos no es democrático en cuanto “las decisiones las está tomando un Parlamento con imprecisiones en el lenguaje, que por un lado dice escaños reservados y por otro dice aquí Chile es uno solo”. En modo de réplica, Pávez consideró que “la expresidenta de la Convención fue una de las personas que más daño le generó al proceso constituyente la vez pasada, está equivocada”. En ello adujo que “si lo dijo así el Presidente Gabriel Boric, es un proceso absolutamente democrático porque se está dando y se está encauzando en un proceso de la misma manera que el proceso anterior, a través del Congreso, de las fuerzas políticas que están constituidas que fueron recientemente electas, dotadas de plena legitimidad y por lo tanto, a la presidenta Loncon todavía le cuesta asumir el fracaso del cual ella es personalmente responsable en un porcentaje muy importante”. Asimismo, la ex autoridad señaló que Loncon “es una persona que en su minuto se opuso a que hubiese banderas, por ejemplo, del mundo cristiano, porque consideraba que eso evocaba la colonización (…) cuántos eran los recursos que estaban involucrados en la Convención Constitucional, ella decía que era un ataque racista, entonces, me sorprende que todavía las palabras de Elisa Loncon sigan siendo noticia política en Chile”. Consultado por las críticas que interpretan una acotada participación del Consejo Constituyente en relación a las facultades que tendrá la comisión experta, Pavez aseveró que la opinión ciudadana mayoritaria “quiere que este proceso sea acompañado, que esté integrado respecto de personas que puedan dar una mirada técnica y no solo electoral”. “Todas las encuestas, todos los sondeos de opinión han sido clarísimos. Estudio Público, Cadem, Panel Ciudadano, en todas se señala que es importante el acompañamiento de expertos”, afirmó. “La única forma en que la opinión pública puede ir manifestando su opinión es a través de la opinión pública misma, que se exprese de distintas maneras, entrevistas de radio, cartas, columnas, también por supuesto los sondeos de opinión que son un insumo de la discusión pública porque sino tendríamos que plebiscitar todo y eso no es posible”, agregó. Explicando la función de los expertos, el abogado indicó que “desde el 6 de marzo al 6 de junio va a trabajar la comisión experta que va a preparar un anteproyecto, no va a preparar un proyecto vinculante sino un anteproyecto y el consejo constitucional una vez instalado, que es el 7 de junio de acuerdo a lo que vimos ayer en la sesión de la comisión de Constitución del Senado, va a discutir teniendo a la vista ese proyecto de Constitución como idea matriz”. En esa línea, añadió que “habrá normas que se podrán mantener igual, habrá normas que se podrán crear, habrá normas que se podrán modificar, por lo tanto de ninguna manera la comisión experta establece un procedimiento que en el fondo es revisado por el Consejo, sino todo lo contrario. El Consejo va a proponer un texto teniendo a la vista el anterior, entonces no se ve de ninguna manera amagada la iniciativa democrática o soberana de quienes fueron electos”. Teniendo en cuenta la comisión mixta para posibles desacuerdos entre el comité experto y el consejo constitucional, además del plebiscito ratificatorio, Pavez aseveró que “el proceso, tal como fue acordado por las fuerzas políticas, garantiza el diálogo, garantiza una forma de enfrentar y mirar las diferencias y está diseñado para encontrar acuerdos, cosa que no se dio en el proceso anterior”. Por lo demás, el otrora subsecretario aseguró que “si hay algo que no tuvo el proceso anterior fue participación ciudadana”. “La participación en el proceso anterior fue inexistente porque ¿Ustedes saben como fueron seleccionadas las personas que fueron a exponer? ¿Dónde está el contenido de las personas que fueron a exponer? Fueron totalmente arbitrarias, las iniciativas populares de norma -que también este proceso las va a contener- la más importante que era ‘Con Mi Plata No’, no fue considerada por el pleno. Entonces una cosa es hacer que la gente participe pero otra cosa es que la gente sea escuchada”, sostuvo. Y añadió que “la Convención Constitucional salió dos veces y no hizo ninguna actividad de participación ciudadana cuando fueron a Concepción y cuando fueron a Antofagasta. Entonces, qué es lo que está proponiendo este acuerdo, que el proceso de participación ciudadana sea en serio y que sea encauzado a través de las universidades”. En ese contexto acotó que “la consulta indígena del proceso pasado fue tan mal hecha que el informe fue rechazado por el pleno de la Convención, entonces lo que hubo la vez pasada fue una apariencia de un proceso de participación ciudadana que no fue real”. A diferencia de ello, Pavez insistió en que el proceso actual “va a disponer que el reglamento tenga un proceso de participación ciudadana y más bien garantice, que esa es la expresión que utilizaron las fuerzas políticas, para que se pueda ejercer y ser canalizado a través de las universidades para evitar ningún tipo de politización que pueda desordenar el proceso”. En otra arista de la discusión, el ex subsecretario de la Segpres precisó que “es el Congreso es que elige y no designa” a los integrantes del comité experto. “Ahí se va a generar una instancia de conversación democrática, pluralista, donde todas las fuerzas políticas van a poder proponer y eventualmente elegir”, aseguró. En cuanto a la criticada gestión del Parlamento, dado su alto nivel de conflictividad y dificultad para llegar a acuerdos, Pavez señaló que “el Congreso tiene una dificultad como muchas instituciones públicas desde el punto de vista de la legitimidad ciudadana, pero hay que relevar que es la legitimidad que establece la Constitución”. “Por supuesto que el Congreso Nacional, del cual yo no soy parte, tiene muchos problemas, pero ni comparados con los que vimos en la Convención Constitucional y eso la gente lo entendió y lo entiende así“, agregó. De todas formas, reconoció que los legisladores son responsables de la desafección que les tiene la ciudadanía. En ese sentido, indicó que “el mejor diseño posible no va a hacer que funcione si es que la calidad y el clima de las personas que integran o como dice el Presidente de la República que es un concepto que a mi me gusta harto, las personas que habitan esos cargos no tienen disposición a tener una convivencia cívica institucional”. Finalmente, sobre los parlamentarios de la UDI que se han manifestado en contra del acuerdo constitucional, el jurista abogó a la reconsideración de estas posturas. “Salvo que usted tramite un feriado no va a tener unanimidad nunca en nada y eso es un problema. Yo espero que después de la discusión que estamos teniendo y de la cual me siento parte porque he acompañado a los senadores en esta tarea de poder dotar de reforma constitucional al acuerdo, haya una buena reflexión para que la mayor cantidad de personas vote”, indicó. Imagen: Agencia ATON.

