Deportes Más de 20 equipos chilenos y argentinos animarán la edición 35 del Rugby Seven de Viña del Mar La organización confirmó fechas y participantes del tradicional certamen que se disputa en el colegio Mackay de Reñaca. Diario UChile Jueves 29 de diciembre 2022 12:20 hrs.

La organización del Rugby Seven DFSK Viña 2023 by Tell confirmó las fechas en que se realizará el tradicional torneo veraniego en la cancha del The Mackay School en Reñaca, donde la atención de la ovalada nacional se concentrará del viernes 13 al domingo 15 de enero. Entre las novedades de la versión número 35 del evento destaca la presencia de cuatro equipos invitados de Argentina: Marista de Mendoza, San Juan y elencos de las provincias de Cuyo y Salta, que buscarán destronar al bicampeón vigente, Old John’s de Concepción. El resto de participantes llegarán desde Arica a Puerto Montt transformándose el certamen reñaquino en uno de los certámenes con mayor alcance a nivel nacional. “Nuevamente recibiremos en Viña del Mar a lo mejor del rugby seven de Chile. Tras la pandemia el torneo volverá a tener carácter internacional con equipos venidos de Argentina, otorgando mayores posibilidades de competencia en un año 2023 en que la atención estará puesta en nuestro deporte por el debut de los Cóndores en el Mundial de Francia”, sostuvo Edmundo Olfos, director deportivo del torneo. El lanzamiento oficial se realizará el jueves 12 de enero a las 21:00 horas en The Mackay School y se procederá a realizar al sorteo de grupos tanto de la qualy como del cuadro principal. Los tickets se podrán adquirir en el sistema Passline y tendrán un valor de $5.000 (viernes) y $10.000 (sábado y domingo), con la posibilidad de adquirir un abono por los tres días por $16.000. La nueva edición del Rugby Seven DFSK Viña 2023 by Tell será transmitida por DirecTV a través de D Sports. Las redes oficiales serán oldmackayans.cl y la cuenta de Instagram @oldmackayansrfc. EQUIPOS PARTICIPANTES: CUADRO PRINCIPAL – Old Mackayans RFC, Reñaca (Valparaíso)

– Old John’s, San Pedro de La Paz (Biobío)

– Old Boys, Colina (Santiago)

– COBS, Lo Barnechea (Santiago)

– DOBS, Colina (Santiago)

– CD Alumni, Lo Barnechea (Santiago)

– Los Lobos, Puerto Montt (Los Lagos)

– Marista Rugby Club, Mendoza (Argentina)

– San Juan Rugby, San Juan (Argentina)

– Invitación Cuyo (Argentina)

– Invitación Salta (Argentina)

– Ganador Circuito Asociación Regional de Valparaíso FASE CLASIFICATORIA O QUALY – Old Mack’s B, Reñaca (Valparaíso)

– PWCC, La Reina (Santiago)

– Old Georgians, Vitacura (Santiago)

– Old Locks, Las Condes (Santiago)

– Seminario Rugby Club, La Serena (Coquimbo)

– JOBS, Arica (Arica y Parinacota)

– Antapacay, Antofagasta (Antofagasta)

– Nómades Rugby Club, Talca (Maule)

– Ganador Asociación La Serena

– Ganador Unión Osorno

– Vicecampeón Asociación Concepción

– Vicecampeón Asociación Regional de Valparaíso Foto: Maximiliano Aceitón – prensa Rugby Seven DFSK Viña 2023 by Tell.

