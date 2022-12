576fda8123

Covid-19 Nacional Salud Patricio Meza, presidente del Colmed: “Necesitamos mantener este personal que está dedicado a temas de pandemia” El dirigente del gremio médico se sumó al llamado al Gobierno para “hacer un esfuerzo adicional” que permita continuar con la contratación de miles de funcionarios que reforzaron el sistema sanitario a raíz del Covid 19. Diario UChile Jueves 29 de diciembre 2022 12:06 hrs.

Como una medida positiva evaluaron en el Colegio Médico la decisión del Ministerio de Salud de extender la alerta sanitaria hasta marzo de 2023 a raíz del expansivo contagio de casos de Covid 19 en China y cuya variante BF.7 se va a extender en todo el mundo. En conversación con el periodista Claudio Medrano, el presidente del gremio de los médicos, Patricio Meza, indicó que esta determinación también hace prever que se extenderán los contratos de los funcionarios de la salud a honorarios que reforzaron la red sanitaria a causa de la pandemia. “Obviamente es un llamado al que también nos sumamos al Ministerio de Hacienda, porque también requerimos de un esfuerzo adicional para justamente poder mantener este personal que está dedicado a temas de pandemia de tal modo que el personal que habitualmente labora en los servicios de salud, en la atención primaria, en los CDT, hospitales, puedan seguir haciendo sus actividades normales”, precisó el dirigente. Según los gremios de los funcionarios de la salud, serían unos 16 mil trabajadores a honorarios los despedidos, lo que generaría una crisis en el sistema público que gracias a estas contrataciones ha podido avanzar significativamente en atender las listas de espera. Respecto del impacto que podría tener la ampliación de la emergencia sanitaria decretada por el Minsal, Meza precisó que ayudará a retrasar la llegada de la variante BF.7 al país, aunque no impedirla. “Independiente que se implementen esas medidas, lo que pueden hacer es detener o enlentecer la llegada de la variante, que va a llegar de todas maneras. Eso es lo que dicen los especialistas. Por lo tanto, nosotros debemos estar preparados para ver cómo enfrentamos de mejor forma esa variante”, subrayó. La rapidez con que se ha expandido la variante, se debe a juicio del médico a que en China hubo una política de Covid Cero donde las personas no tuvieron contacto con el virus, no desarrollando de esta manera la inmunidad que sí tenemos en Chile. A eso se suma, explicó el dirigente de los galenos a que la política de vacunación no ha sido la óptima en la nación asiática y su alta tasa de población adulto mayor. “A pesar de ser muy contagiosa, no ha demostrado ser más grave que las últimas que han estado en nuestro país. Y frente a una situación donde tenemos a muchas personas en nuestro país, ya sea porque tuvieron la enfermedad o porque están vacunadas, a lo mejor hace pensar que no debería tener un gran impacto en la red sanitaria”, sostuvo Meza. Y si bien en nuestro país se han mantenido altas las cifras de contagio, el presidente del Colmed indicó que la situación “en ningún caso ha tensionado las consultas en los servicios de urgencia o de hospitalización, lo que consideramos tremendamente positivo”. Por eso recordó las medidas de autoprotección, especialmente la vacunación y preferir la realización de actividades al aire libre, además de realizarse un test de antígenos en caso de presentar cualquier síntoma de la enfermedad. Por último, Meza insistió en que la vacunación “es una forma de evitar la enfermedad grave que requiera hospitalización o que requiera estar conectado a ventilación mecánica o incluso el riesgo de fallecer”.

