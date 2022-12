“No hay acuerdo posible en temas de seguridad”: Oposición arremete contra Boric por indultos y anuncia su retiro de la mesa convocada por Tohá

Como una contradicción fue considerado por Chile Vamos el indulto que el presidente Gabriel Boric ordenó para 10 presos del estallido social y para Jorge Mateluna. El sector consideró inexplicable que el mandatario diera señales de “impunidad” para quienes fueron condenados por hechos perpetrados en el marco de las protestas, bajo el contexto de un trabajo mancomunado con el ministerio del Interior para arribar al acuerdo nacional de seguridad.

“El anuncio del presidente Boric de indultar a 10 personas en minutos donde estamos desarrollando una mesa de seguridad por supuesto que pone un signo de interrogación muy importante respecto de cuál es la real voluntad del Gobierno”, señaló el secretario general de RN, Diego Schalper”.

Dirigéndose al mandatario, el diputado expresó: “Presidente Boric, usted tiene que tomar una decisión, o está del lado de las víctimas, del orden público o la seguridad o está del lado de los delincuentes y la señal que usted está dando hoy día, la verdad es que da la impresión que tiene al menos una complicidad pasiva con combatir el crimen organizado y la delincuencia de la manera que Chile lo necesita”.

En esa línea, el jefe de bancada de diputados RN, Andrés Longton, señaló: “Presidente es inaceptable que mientras hacemos los esfuerzos en una mesa de seguridad y cuando la delincuencia en nuestro país está desbordada, usted indulte a delincuentes condenados. Es decir, mientras el país clama porque los delincuentes estén presos, usted se dedica a liberarlos. No vamos a seguir conversando con el gobierno en esas condiciones”

Ahora bien, diferente fue lo que planteó su correligionario del Senado, Manuel José Ossandón. “No estoy de acuerdo con el indulto que está entregando el Presidente a los presos del estallido, no es el momento ni es la oportunidad, menos cuando estamos trabajando en una mesa de seguridad. Para mí la señal es gravísima porque estamos diciendo a los violentos que no se preocupen porque el Estado de Chile mañana los va a perdonar. Yo no me voy a retirar de la mesa de seguridad porque ese es un compromiso país que no puede estar condicionado para nada, pero ya que está indultando delincuentes espero que ahora revise los casos de Carabineros y personal militar involucrado, porque tiene que ser con todos los chilenos. La ley pareja no es dura”, sostuvo.

Dando cuenta del retiro de la UDI de la mesa de seguridad, el senador Iván Moreira afirmó que “aquí no termina la fiesta de los delincuentes y de los violentistas, aquí comienza una nueva fiesta de esos violentistas y esos terroristas y esos delincuentes que lo único que han hecho en el estallido social es dañar, es destruir y el presidente Boric y su Gobierno los premia, en medio de una mesa de seguridad en donde la ministra quería cerrar el acuerdo el próximo martes a las siete de la mañana, con esto no cabe duda que nos tenemos que parar de esa mesa de seguridad porque la señal que envía el Gobierno es contraria”.

Quien también exhibió su molestia fue el senador Rojo Edwards, del Partido Republicano.”Es indignante ver cómo el Presidente Boric y su gobierno indemnizan e indultan a delincuentes e incluso a un terrorista. Los delincuentes celebran este fin de año con una verdadera fiesta y quiero decirle al Presidente Boric que no hay acuerdo posible en temas de seguridad si no cambia esta actitud pro delincuencia que está demostrando”, indicó.

Oficialismo

Desde la vereda del oficialismo, el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, enalteció la decisión del mandatario. “Valoro la valiente definición del presidente de la República, Gabriel Boric, de generar indultos presidenciales particulares que es una facultad que tiene el Presidente en la actual Constitución y que todos los Gobiernos democráticos han llevado adelante distintos tipos de indulto por diferentes razones, humanitarias, de salud y en este caso buscando avanzar en la paz social, en ir cerrando y sanando las heridas y las fracturas del estallido social“, destacó.

A su vez, ante los emplazamientos de Chile Vamos, el diputado Boris Barrera (PC), indicó que no se pueden considerar cuando en realidad lo que buscan desde Chile Vamos es impedir un acuerdo a favor de la seguridad para el país.

“El llamado al Presidente a que deje de escuchar los chantajes impresentables de la derecha, porque según ellos el tema que más preocupa hoy día a los chilenos es la seguridad, por lo tanto buscar una excusa para no firmar ese acuerdo de esa mesa que trae acuerdo de cómo enfrentar la seguridad, el crimen organizado, creo que sería impresentable y demostraría que la derecha aquí solo quiere boicotear y no quiere avanzar en nada”, señaló el legislador comunista.