Economía Nacional Política Marcos Ilabaca: “Mantener el nivel de empleo es el mayor desafío que tenemos como país” El diputado socialista analizó el escenario político y económico de este 2023, la importancia de “entregar un paquete de medidas sólidas” y la necesidad de “terminar con las desconfianzas en el oficialismo” para avanzar en las reformas del gobierno. Osciel Moya Plaza Domingo 1 de enero 2023 11:02 hrs.

A la espera de lo que serán las medidas económicas que comprometió el gobierno para enfrentar la compleja situación económica que se vaticina para el 2023, la bancada de diputados del Partido Socialista también considera que el Ejecutivo debe dar una señal para mantener el nivel de empleo y evitar que la cesantía se escape. Así lo estimó el jefe del Comité, Marcos Ilabaca, quien precisó que uno de los desafíos para avanzar en los cambios que el Ejecutivo quiere impulsar, es terminar con las desconfianzas en las fuerzas del oficialismo. Hace unas semanas, la bancada presentó un proyecto de resolución con una serie de propuestas que incluyen la entrega de una tarjeta de compra de 300 mil pesos para el 60% de los hogares de más bajo ingresos, aumentar el subsidio para arriendo y compra de viviendas, la reposición de préstamos social del Estado para la clase media, el beneficio de adelanto de la devolución de impuestos para los trabajadores independientes con boletas de honorarios y un bono de 200 mil pesos por tres meses para transportistas menores, entre otras. Aunque durante la pandemia fueron populares los retiros del 10 por ciento de las AFP para hacer frente a la crisis económica, hoy no cuenta con el apoyo transversal de los diputados. No obstante, se tramita en el Congreso el Autopréstamo que permitirá a los usuarios retirar dinero de las cuentas de ahorro previsionales con el compromiso de devolverlo, pero no es una idea que goce de mucha simpatía. De hecho, otro de los integrantes de la bancada socialista, el diputado Leonardo Soto, indicó que “este retiro solapado” podría ir contra la idea matriz del proyecto de reforma previsional. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado Ilabaca analizó el escenario económico y político del 2023 a luz de estos hechos. Al respecto, señaló que no será un año bueno para las familias y “el mayor desafío que como país tenemos que enfrentar en materia económica, dice relación con ver de qué forma somos capaces de mantener el nivel de empleo y que la tasa de desempleo no se escape”. “El empleo va a ser la principal preocupación del gobierno en el 2023 y debe ser la principal preocupación de todos nosotros, facilitando la inversión tanto pública como privada, fomentándola, y además, como segundo tema, tenemos que tener una mirada puesta en el alza del costo de la vida. Creo que la inflación y el aumento de los precios de los bienes son temas preocupantes”, señaló el legislador. Ilabaca afirmó que como bancada pidieron al gobierno reevaluar la aplicación del 19% de impuesto a los servicios básicos que debería empezar a regir el 1 de enero, “porque allí vamos a tener también una medida económica que se dictó el gobierno pasado, pero que que se va a implementar ahora y va a afectar también los precios de los servicios en todo el país”. Explicó que por ejemplo, en la región de Los Ríos y en todas las regiones que tiene un número importante de APR (agua potable rural) “van a tener que aplicar el 19% por sobre la tasa que actualmente tienen y a quién va a impactar eso, a aquellas personas que tienen mayores necesidades, nuestro mundo rural que tienen APR y que han solventado con mucho esfuerzo”. Por eso, estimó que el Ejecutivo debe tener claro cómo va a enfrentar el tema del empleo, el aumento del costo de la vida y acudir en auxilio de aquellas familias que hoy día lo están pasando mal y ahí la importancia de “entregar un paquete de medidas sólidas que logre ayudar a que las familias enfrenten el duro momento que se avecina”. Oficialismo y relaciones de confianza Existe otro componente que entra en este debate, a la hora de definir las prioridades que debe definir el gobierno, y éste tiene relación con el escenario político en el que se da. En esa línea, el diputado socialista expresó su inquietud por las relaciones al interior de las fuerzas del oficialismo. “Siempre ha sido compleja la relación entre fuerzas que antiguamente nunca habían trabajado juntas, que es lo que sucede con la Apruebo Dignidad, el Frente Amplio en particular, y el mundo del Socialismo Democrático y no ha sido una relación fácil”, indicó Ilabaca. Sin embargo, afirma que “hemos puesto todo de nuestro lado para poder avanzar en una relación mucho más fluida y mucho más cercana donde las desconfianzas se empiezan a derrumbar. No es fácil llevar adelante este proceso de generar mayorías que se requieren para poder llevar adelante los cambios cuando desde tu sector, desde nuestro mundo, todavía existen desconfianzas, problemas de relaciones, y espero que esos problemas se terminen porque no le hacen bien a la política, al país, que mantengamos estos niveles de confianza interno y menos aún, a la relaciones que tenemos que necesariamente tener con la derecha para poder llevar adelante los cambios que se requieren y que el Presidente ha propuesto”. El diputado afirmó que todas las propuestas y reformas del gobierno que implicarán un cambio profundo, requiere de mayorías que el oficialismo no tiene. “Allí necesariamente tenemos que primero consolidar la unidad interna y entender que estamos todos detrás del proyecto que implica y lidera el presidente Gabriel Boric para poder ser capaces de sentarnos con la derecha a conversar para ver de qué manera podemos avanzar en conjunto, sin estas peleas de trinchera por el bienestar de Chile de cada uno de sus habitantes”, acotó. En esta coyuntura económica y política, sectores de la oposición consideran que es mucho más relevante atender las demandas diarias que tiene la ciudadanía, como la inflación, el desempleo o la seguridad, que perderse e invertir más recursos en una discusión como la elaboración de una nueva Constitución. Al respecto, Ilabaca indicó que “tenemos que ser capaces de mirar lo coyuntural, lo próximo, el día a día, pero sin dejar de ver el país que queremos construir para los 30 o 50 años. Ambas cosas son importantes. No podemos descuidar el momento presente y para eso claramente la obligación del gobierno es gobernar y avanzar en orden a enfrentar los problemas de delincuencia, de seguridad pública, los problemas económicos y los derechos sociales”. “Quiero valorar el acuerdo que fue suscrito además por casi todos los títulos políticos de manera transversal, y en ese marco es importante el cambio constitucional. Claramente no va a resolver los problemas de hoy día, no lo va a hacer. Eso es mentir y quienes ponen eso como ejemplo están realizando una mala caricatura. Creo que hoy día, insisto, tenemos dos grandes temas: la coyuntura y la oportunidad histórica de construir un Chile diferente para los próximos años”. Finalmente, el diputado socialista reconoció que las debilidades del gobierno en este primer año, “fue la falta de experiencia en el arte de gobernar” y fue notorio en la composición de los equipos, pero con la llegada de figuras como Ana Lya Uriarte y Carolina Tohá, y el trabajo del ministro Mario Marcel, han ayudado a consolidar el trabajo, pero “los más graves problemas que tenemos, dicen relación con las desconfianzas en nuestra alianza de gobierno”.

