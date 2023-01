cbe1616714

Nacional Política “Estamos asistiendo al lado más oscuro de la derecha chilena”: Diputados PS rechazan acusaciones constitucionales a ministros del Gobierno Los legisladores Daniel Manouchehri y Leonardo Soto apuntaron que este tipo de estrategia "busca destruir y salirse de los acuerdos; romper los puentes y derribar autoridades del Gobierno". Diario UChile Martes 3 de enero 2023 20:15 hrs.

Los diputados de la bancada del Partido Socialista, Leonardo Soto y Daniel Manouchehri, salieron al paso a los anuncios que realizaron las bancadas de la UDI y Republicanos en orden a presentar acusaciones constitucionales en contra de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y del titular de la cartera de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. En particular, el libelo impulsado por el gremialismo se enmarca tras la decisión del Presidente Gabriel Boric de indultar a doce presos del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna. Mientras que la acción de Republicanos contra Jackson se da luego de las declaraciones de la ex seremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo, quien acusó haber sido presionada por parte del Gobierno para aprobar proyectos con los que no estaba de acuerdo en el Comité de Evaluación del Servicio de Evaluación Ambiental. Según expresó el diputado Soto “hoy día, hemos sido notificados como Congreso que la oposición por separado ha anunciado dos acusaciones constitucionales en contra del mismo número de ministros y ministras de este Gobierno. Al respecto, manifestamos nuestro repudio a esta nueva estrategia ideada por la oposición, que busca destruir y salirse de los acuerdos; romper los puentes y derribar autoridades del Gobierno”. En ese sentido, dijo que “estamos asistiendo al lado más oscuro de la derecha chilena, que intenta simplemente bloquear y paralizar el trabajo de este gobierno”. Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri hizo hincapié en que las y los chilenos desean que los parlamentarios “nos dediquemos a resolver en cómo levantar la economía del país, en cómo disminuir los precios de los alimentos y en cómo logramos controlar a la delincuencia”. “Cuando presentan este tipo de iniciativas, lo que hacen, es desviar la atención y desviar el tiempo que tenemos -dedicado a legislar- en esta serie de acusaciones que no tienen otro fundamento que la pequeña política, el querer hacer noticia en base a pequeñeces políticas sin ningún fundamento jurídico, y en temas que solo le importan a ellos y sus partidos pero que al resto de los chilenos no les modifican ni una coma en su vida”, concluyó.

