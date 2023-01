4366ff509a

Covid-19 Nacional Salud Gabriel Cavada y avance del Covid 19: “Es probable que lleguemos a 30, 40 mil contagios y eso es mucho” El epidemiólogo de la Universidad de Chile se refirió al ritmo de contagio que se verifica en el país con la aparición de la nueva variante. El especialista apuntó a la mayor movilidad producto del verano y llamó a cumplir el proceso de vacunación. Diario UChile Martes 3 de enero 2023 14:54 hrs.

Un importante incremento de los contagios por Covid 19 se ha comenzado a evidenciar en las últimas semanas, lo que hace prever un crecimiento importante de las personas con la enfermedad que aún está presente y está “lejos de que pase”. Así lo señaló el epidemiólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada, quien subrayó que se trata de un fenómeno estacional ligado a la mayor movilidad de personas producto de la época estival. El docente de la Escuela de Salud Pública explicó que “en términos de contagio, las cosas iban bien hasta hace un mes atrás con una contracción pandémica del orden del 20 por ciento de casos por semana hasta hace exactamente tres lunes en que la cantidad de contagios volvió a explotar y explotó a una razón de un 12 por ciento, un aumento del 12 por ciento de casos por semana. Esta misma explosión se volvió a verificar el lunes antepasado y ayer ya teníamos un incremento de contagio del 17 por ciento”. El especialista agregó que “esto hace que estemos proyectando un peak de contagio, esta ola de verano a la cual estamos acostumbrados y es probable que de aquí a las próximas tres semanas podamos verificar una cantidad de contagios semanales que fueran del orden de los 30 a 40 mil y eso es mucho”. En conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, Cavada puntualizó que “las explosiones pandémicas se producen precisamente cuando hay una gran movilidad de personas. Cuando hay una gran movilidad de personas, nosotros esperamos que los contagios crezcan”. A eso sumó que “la campaña de cuarta dosis de vacunación, la que correspondía a la campaña antigua -hay que separarla de esta campaña de vacuna bivalente porque es otro esquema-, tristemente fue un fracaso. La velocidad con la que se vacunó fue bastante escasa y no alcanzó la población objetivo”. A pesar de ese retroceso en la vacunación de la gente, Cavada insistió en que se debe reforzar el llamado a que se adquiera la nueva dosis bivalente. “Esta campaña bivalente no es una vacuna de refuerzo. De hecho, la ministra Aguilera sostuvo durante el fin de semana que esta es una vacuna anual. Se parece a los esquemas de vacunación de influenza”, indicó. El llamado del académico apunta a mejorar la campaña de vacunación, ya que sólo entre el 20 y el 23 por ciento de la población objetiva que debería estar con la dosis la ha adquirido. “Ahí ha faltado un poco de intensidad en la promoción vacunal. Necesitamos contarle a la gente que esto no ha pasado. Estamos todos cansados de esto, es un hecho… no queremos más. Pero la verdad es que esto está lejos de que pase. Y por lo tanto, el único camino que queda para poder hacer un control efectivo de esto es el camino vacunal”, precisó. Y si bien hay una mayor cantidad de contagios, Cavada precisó que esto no ha significado una mayor ocupación de camas UCI en la red de salud, aunque lamentó que la cifra de fallecidos sigue siendo alta, pero no llegan a los recintos asistenciales, sino que mueren en sus hogares. “Por esta época vivimos la cantidad de ocupación de camas UCI en promedio por semana más baja durante toda la pandemia. Ese es un indicador que en general la enfermedad se está presentando de formas menos graves. Sin embargo, esa es una parte del problema. La otra parte es que también la cantidad de muertos ha venido en baja, lo que es más o menos importante. Pero estamos en una cifra importante que todavía nos enluta”, subrayó. Al respecto, señaló que “fundamentalmente y muy desgraciadamente la gente muere en su casa sin acceder al sistema de salud. La gran masa de personas no muere en la UCI, no muere hospitalizada. Muere previamente antes de llegar al sistema hospitalario y cuando llegan a la atención de urgencia, en general, muy desgraciadamente se llega a constatar una enfermedad muy grave donde el sistema terapéutico no tiene nada que hacer”. Por eso, el especialista insistió con las medidas de prevención como el utilizar mascarilla en lugares de alta afluencia de público y poca ventilación como el sistema de transporte público, así como el lavado de manos y particularmente acudir a los recintos asistenciales ante cualquier sospecha de contagio.

