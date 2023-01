4366ff509a

Nacional Política Luz Ebensperger (UDI) por designación del Fiscal Nacional: “Debiera haber una conversación privada, a puertas cerradas, con el Ejecutivo” La vicepresidenta del Senado abordó la nueva quina entregada por la Corte Suprema para definir quién encabezará el Ministerio Público y negó que la oposición esté tratando de imponer un nombre afín a los intereses políticos. Diario UChile Martes 3 de enero 2023 9:21 hrs.

La senadora integrante de la Comisión de Constitución y vicepresidenta del Senado, Luz Ebensperger (UDI), afirmó que una “reunión a puertas cerradas” con el Ejecutivo para definir quién encabezará el Ministerio Público no ha existido en este tercer intento por elegir el nombre del o la Fiscal Nacional. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la legisladora abordó la nueva carrera, tras la quina presentada por la Corte Suprema que está integrada por los postulantes Carlos Palma, Juan Agustín Meléndez, Erika Maira, Nayalet Mansilla y Ángel Valencia. Ebensperger indicó que la ley es clara al señalar que una vez que el máximo tribunal entregue la quina, el Presidente de la República con acuerdo del Senado tienen que designar a la persona y “eso no ha pasado. El Presidente dice que algunos senadores particularmente los que somos de oposición, queremos imponer un nombre, pero no es así”. Agregó que no se trata que uno u otro impongan un nombre, sino que “debiera haber una conversación, privada a puertas cerradas entre el Ejecutivo con el Senado y ver quién de los que están en la quina, reúne las condiciones, la capacidad, el conocimiento, la experiencia para poder ejercer de mejor manera este cargo que yo creo que hoy día, frente a la situación de seguridad del país, es el cargo más importante que nos toca nominar. Son además ocho años y ese trabajo y esa conversación no ha existido, al menos, en la segunda vez con la postulación de Marta Herrera. Sí existió con la postulación de José Morales”. La senadora afirmó que en el procedimiento, no solo faltaron votos de la oposición, sino del oficialismo que “no se han cuadrado con los nombres que ha propuesto el Presidente. Ojalá que esto no se llene de tinte político, porque, insisto, es el nombre más importante y uno dice, demoremos un par de semanas más a equivocarnos ocho años”. “Lo que hay que tratar de buscar es a la mejor persona con el liderazgo, experiencia, capacidad, conocimiento para ejercerlo y no buscar un fin político a los propios intereses. Creo que esto no ha pasado en otro nombramiento, con el mismo sistema (…) Me parece que estos cargos de esta naturaleza tienen que ser nombrados de esa manera. Sí, a lo mejor, se podría regular, reglamentar o modificar la ley en otro aspecto, ocho años en el caso del Fiscal nacional, es un periodo para un cargo tan importante a veces muy largo, sobre todo cuando uno se puede equivocar en el nombramiento”, indicó la senadora frente a los cuestionamientos por el sistema para elegir el cargo. En conversación con las periodistas Juanita Rojas y Diana Porras, Ebensperger agregó que los requisitos para postular “son bastante exiguos para ser un postulante idóneo que pueda quedar en la quina de la Corte Suprema, pero hay que reglamentar porque cuando aparece la quina, comienza un verdadero escarnio público (…) lo que uno esperaría es que las personas que son partidarias de un determinado candidato, resalten sus cualidades, pero no pasa. Lo que pasa es que lo único que a que se dedican es a criticar al resto, en vez de resaltar las características que la persona que tú crees es efectivamente el mejor”. Finalmente, afirmó que la designación del Fiscal Nacional no es un acuerdo propiamente tal con el Presidente de la República, sino son “conversaciones porque no solamente tienes que tener cuál es la persona más idónea, según tu percepción, sino que además que tenga los votos”.

