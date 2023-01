e24ac460ad

Justicia Nacional Política Ángel Valencia Vásquez es el abogado designado por el Presidente Boric para el cargo de Fiscal Nacional Durante la tarde de este miércoles, el Ministerio de Justicia informó que el profesional de la Universidad de Chile fue designado para encabezar el Ministerio Público. El Senado escuchará la exposición de Valencia el próximo lunes 9 de enero. Osciel Moya Plaza Miércoles 4 de enero 2023 19:42 hrs.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, decidió nominar a Ángel Valencia Vásquez para el cargo de Fiscal Nacional, informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En un comunicado público, se informó que “Valencia es abogado de la Universidad de Chile y cuenta con un Master of Laws (LLM) de la California Western School of Law. Además, se desempeña como académico de la Universidad Alberto Hurtado desde el año 2000 y ha sido docente de la Universidad San Sebastián, la Universidad Finis Terrae, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Valparaíso”. “Entre los años 2002 y 2006, el señor Valencia trabajó en el Ministerio Público, como abogado asesor de la Fiscalía Regional de Aysén, y como Fiscal Adjunto en las Fiscalías de Valparaíso y Metropolitana Sur. Desde el año 2006, el señor Valencia se ha desempeñado en el libre ejercicio de la profesión de abogado, especializándose en la litigación de causas penales”, destacó el ministerio. El candidato del Ejecutivo ahora deberá ser debe ser ratificado por dos tercios del Senado. Sobre los cuestionamiento que existen sobre Valencia, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, afirmó que “no nos podemos hacer cargo de trascendidos o comentarios que no sean nuestras opiniones. Cada vez que hemos nominado una candidatura hemos enfatizado en que no hemos nominado a una persona, centrándonos en los problemas o trascendidos de prensa del resto de las demás candidaturas”. Durante la mañana, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que esperan que esta vez “la tercera sea la vencida”, luego de dos intentos fallidos. La secretaria de Estado destacó “la importancia que tiene alcanzar un acuerdo en el Senado, es decir quórum, para poder ratificar el nombre propuesto para liderar la Fiscalía Nacional”. “No podemos seguir esperando, porque debilita la capacidad de conducción de un poder del Estado importante en la persecución del delito”. Recordemos que este miércoles se cumplieron 96 días, desde que Jorge Abbott dejó su cargo a la cabeza del Ministerio Público. Con el nuevo nombre designado por el mandatario, el periodo se extenderá hasta el lunes 9 de enero, día en que sesionará la comisión de Constitución del Senado a las 11:00 horas para escuchar la exposición de la persona propuesta, de acuerdo a lo informado por el presidente de la instancia, Matías Walker (exDC). De esta forma, comienza una etapa de mayor incertidumbre dado la férrea oposición que el Ejecutivo ha encontrado en el Senado, donde necesita dos tercios (33 votos) para que se apruebe su candidato. Conocido el nombramiento, la vicepresidenta del Senado, Luz Ebensperger (UDI), afirmó que “cuando uno escucha a los distintos senadores, eventualmente pareciera ser que éste tiene más consenso, pero lo responsable es escucharlo en la comisión el lunes y ahí emitir una opinión formada y fundamentada”. Por su parte, el senador socialista Gastón Saavedra, afirmó que hay que ver “las competencias que tiene Valencia para ser fiscal nacional y su plan que tiene para que lo podamos evaluar en su mérito y ese es el minuto que a nosotros nos corresponde”, al tiempo que desestimó las críticas por la relación familiar que tiene con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. En relación a las causas relacionadas con delitos sexuales, Saavedra afirmó que “eso es pretérito”. En tanto, el senador DC, Iván Flores, afirmó que “para hablar las cosas con claridad, el gobierno estaba complicado porque habían estado contando los votos y claramente había una postura mayoritaria hacia (Juan Agustín) Meléndez y de Valencia que si no era éste último, sería Meléndez (…) el gobierno ha tomado una decisión y veremos tal como actuamos en los casos anteriores, escucharemos la exposición de Valencia y actuaremos en consecuencia”. Flores no obstante, reconoció que Velencia era el nombre que mayor satisfacción genera en la derecha. “Siempre tuvo el visto de la derecha, siempre la tuvo. Sin embargo, el nombramiento del señor Valencia no es inocuo, no va a sacar aplauso de todos los sectores”, precisó. Cabe consignar que el nombre de Valencia genera mucha resistencia en la opinión pública, por su cercanía con la UDI y “existe el temor de que a futuro pueda beneficiar a personas de ese sector político en casos vinculados a hechos de corrupción”, como lo indicó el abogado Mauricio Daza en entrevista a nuestro medio. Por otro lado, Red Chilena contra la violencia hacia las Mujeres había llamado al gobierno a desistir de Valencia porque considera que “es inaceptable que el Presidente de la República ceda a presiones para optar por el continuismo. Más aún si nombrara al abogado Ángel Valencia, quien no sólo ha defendido grandes intereses empresariales y políticos, sino hasta a agresores de mujeres, en especial al juez de Rancagua, Luis Barría, denunciado por funcionarias del mismo Poder Judicial por acoso y abuso sexual, siendo el candidato Ángel Valencia parte de la red de protección de Barría en el Poder Judicial, conforme han denunciado varias funcionarias, a quienes Valencia ha perseguido social y judicialmente”.

