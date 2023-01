ed7f38da68

Derechos Humanos Nacional Política seguridad Davor Harasic e indulto a Jorge Mateluna: “Acá lo único que se ha hecho es cumplir con el sistema jurídico” El abogado y ex decano de Derecho de la Universidad de Chile, destacó que en este caso se siguió el procedimiento que establece la normativa. Además, negó una vinculación con el presidente Gabriel Boric como publicó un medio nacional. Diario UChile Jueves 5 de enero 2023 15:08 hrs.

El 30 de agosto el abogado y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, presentó la solicitud de indulto a favor de Jorge Mateluna, condenado por un tribunal a 16 años de cárcel desde el 2013 acusado de participar en el asalto de una sucursal del Banco Santader en la comuna de Pudahuel. Desde entonces el profesional que representa al ex militante del FPMR tuvo que esperar hasta conocer la decisión del Presidente de la República respecto a esta iniciativa. “Yo me enteré el viernes pasado en la mañana que el Presidente lo había acogido”, precisó el abogado penalista en conversación con el programa Política en Vivo de Radio y Diario Universidad de Chile. En la entrevista, Harasic subrayó que en ningún momento conversó sobre el tema con el mandatario respecto del tema. “Hay un diario (La Tercera) que habla de mis relaciones con el Presidente. Yo no he hablado con Gabriel Boric desde que ha sido designado Presidente. Me encontré con él en una librería hace dos años y nos saludamos”. Incluso, precisó que “yo no he sido profesor de él” durante su paso por las aulas de la Universidad de Chile en su edificio de calle Pío Nono. Para el abogado “se arma todo un tema… ¿y por qué esto? Creo que estamos un poco envenenados, como que tendemos a disparar sin pensar lo que estamos haciendo y sin tener fundamento para lo que estamos haciendo. Y eso repercute en todo, en la seguridad, en la sensación de inseguridad”. Harasic subrayó que la presentación de la solicitud de indulto está dentro del ordenamiento jurídico y mientras exista la disposición él como abogado tiene la obligación de pedirla en el caso de un cliente que está en esa situación. “Acá lo único que se ha hecho es cumplir con el sistema jurídico: Un Poder Judicial lo ha condenado. Y no solo lo ha condenado, sino que él llevaba ocho años sirviendo la condena en prisión, más de la mitad. Pedimos el 30 de agosto el indulto. Es decir, echamos manos a la vía que la institucionalidad nos daba frente a una condena y el Presidente lo acogió”, describió. Sin embargo, precisó que “en torno a esto hay todo un guirigay que no se entiende por qué se arma. El sistema sí permite estas cosas y las permite razonablemente. Entonces, no es lógico que se entre a todo un problema de descalificaciones”, en referencia a las declaraciones de la oposición luego de conocidos los indultos del presidente Boric. Designación del Fiscal Nacional e imagen del Ministerio Público: “Ya está dañada” Otro tema que abordó Davor Harasic en la entrevista con Política en Vivo fue la dificultosa designación de un sucesor de Jorge Abbott al frente de la Fiscalía Nacional y que ya ha tenido dos candidatos fallidos (Jorge Morales y Marta Herrera), a la que ahora se suma Ángel Valencia como tercera alternativa que deberá ser visada por el Senado. Al respecto, Harasic planteó que el sistema de designación debe ser revisado. “Si por tercera vez fracasa, ya simplemente es un problema institucional grave. El Ministerio Público tiene que ser -repensado es demasiado fuerte- tiene que ser analizado con mucho cuidado y creo que ese es uno de los temas importantes de la reforma constitucional que aparentemente vamos a tener y vamos a estudiar. El Ministerio Público requiere de ciertos cambios sobre situaciones que son esenciales”, puntualizó. Esto porque el sistema no tiene filtro “en las personas que se presentan; hay una audiencia que es un mero formalismo. Después estas pugnas, las audiencias privadas… una serie de cosas que a todos nos escandalizan, pero que siguen sucediendo. Entonces, qué hacer, salvo que Chile se haya vuelto loco, que yo creo que no, cómo hacer que prime la cordura y que nos sentemos y pensemos qué es lo que nos está pasando. Yo creo que eso es muy importante”. Por eso afirmó que la imagen del Ministerio Público “ya está dañada. Yo creo que los ocho años del último fiscal la dañaron bastante”. Junto con destacar que se han superado prácticas como “el pasilleo” de los candidatos en el edificio del Poder Judicial, Harasic estimó que “hay que distinguir lo que se le entrega a la Suprema, porque acá la verdad se metió a la Suprema en este asunto. Pero se metió un poco asemejando lo que sería la designación de los ministros de corte. Y la verdad es que no ha habido un gran interés en involucrarse en este asunto. Entonces es más bien es un asunto formal”. Además, precisó que “el Ministerio Público requiere urgentemente de una directriz clara respecto de qué hacer. Lamentablemente, desde mi punto de vista, con Abbott no la ha tenido, hay fiscalías regionales que se notan más eficientes que otras, pero no hay una política del Ministerio Público que pueda enfrentar la situación. Entonces el tema es extremadamente delicado”. Todo esto lleva a la sensación de inseguridad que existe entre la población, de la que Harasic advierte que se registra producto de una realidad más compleja en la materia. “Yo creo que Chile ha pasado a ser desgraciadamente más inseguro. Y en consecuencia la gente desgraciadamente con mucha facilidad empieza a añorar otras situaciones que no son precisamente las más deseables y que si llegaran o cuando han llegado, se ha demostrado la atrocidad de esas situaciones. Pero es un hecho objetivo, la gente está preocupada y yo creo que hay razones para preocuparse”, estimó el jurista.

