ed7f38da68

444a4820f7

Cultura Derechos Humanos Nacional Museo de la Memoria lanza Programación 2023 con enfoque en los 50 años del Golpe de Estado Pronto a cumplir 13 años desde su inauguración, la entidad tiene contemplada una serie de actividades e intervenciones con grupos musicales y diversas personalidades del país, además de exposiciones conjuntas con archivos internacionales. Natalia Palma Jueves 5 de enero 2023 14:19 hrs.

Compartir en

Este jueves, la recientemente asumida directora ejecutiva del Museo de la Memoria, María Fernanda García, y la presidenta del Directorio, Marcia Scantlebury, dieron a conocer la Programación 2023 de la institución, que estará enfocada en los 50 años del Golpe de Estado. En la instancia, también entregaron detalles del acto aniversario del Museo –que cumple 13 años desde su inauguración- para el próximo miércoles 11 de enero y que marcará el inicio de actividades del año. Para ese día está fijado un concierto de la banda nacional Congreso, quienes realizarán a partir de las 20:00 horas en la explanada del Museo una propuesta escénica preparada especialmente para la ocasión, con un relato que pondrá énfasis en la conmemoración del Golpe en las voces de las actrices Gloria Münchmeyer y María Gracia Omegna. Posteriormente, con motivo del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo se desarrollará una intervención en la que se expondrán archivos (boletines, fotografías, afiches, panfletos, entre otros) del Museo y del Archivo de Mujeres y Género del Archivo Nacional, con reproducciones facsimilares a gran escala en el muro negro de la explanada del MMDH. Además, los días 11 de cada mes se realizarán visitas guiadas, entre marzo y diciembre, acompañadas por personas de reconocida trayectoria en memoria, cultura y derechos humanos. En dicha actividad se abordarán temáticas mensualmente, tales como Mujeres, Música, Medios de Comunicación, Diversidades sexuales y género. Algunas de las personalidades que acompañarán estos trayectos serán la ex diputada y vicepresidenta del Partido Socialista, Fanny Pollarolo; la coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés; la escritora y dramaturga, Nona Fernández; los músicos y compositores Horacio Salinas y Camilo Salinas; la Premio Nacional de Periodismo, Mónica González; y el abogado de Derechos Humanos, Álvaro Varela. También se efectuará en la sala expositiva del tercer piso del museo una exposición anual que propone un recorrido del Golpe y sus consecuencias inmediatas, la que estará disponible entre el 1 de junio y 29 de octubre. Mientras en agosto se desarrollará una exposición colectiva que apunta a la conmemoración de los 50 años del Golpe Militar en Chile y los 40 años del retorno a la democracia en Argentina, en un trabajo coordinado con el Centro Cultural Kirchner. Para la conmemoración del 11 de septiembre se propone generar una serie de hitos de convocatoria abierta y masiva que se extenderá entre el 4 y 11 de septiembre, cuyo clímax estará dado por un gran acto público para lo cual los dramaturgos Nona Fernández y Guillermo Calderón están trabajando en una propuesta conmemorativa, a realizarse en un día por definir dentro de esa semana. “Sin memoria no hay futuro” Consultada por nuestro medio sobre un análisis respecto del rescate de la memoria en el contexto actual del país, la directora ejecutiva del Museo, María Fernanda García, sostuvo que “creo que no podemos solo mostrar y exponer estas exposiciones o espectáculos o conmemoraciones sin también tener una fuerte revinculación entre los equipos y quienes trabajamos aquí en el museo”. “Tenemos que estar siempre revisando las formas de trabajo y volviendo a comprometernos con este espacio, con este lugar, que no solo es un lugar físico, sino que además atraviesa todo Chile y que nosotros quisiéramos que volviera a itinerar por todo Chile, porque todo los habitantes de nuestro país se merecen tener un pedazo del Museo de la Memoria en sus experiencias de vida. Si ellos no pueden venir, tenemos que ir nosotros”, expresó García. Una mirada similar expresó la presidenta del Directorio, Marcia Scantlebury, quien fue enfática en señalar que “sin memoria no hay futuro. Los países que dan vuelta la espalda a la memoria vuelven a repetir los mismos errores. No hay que olvidarnos que este museo nace justamente con la necesidad de poner a la luz lo que se veía oculto para que la gente, para que todos aprendamos y saquemos conclusiones de esto. Sacar conclusiones del pasado para proyectar el futuro, nosotros no nos podemos olvidar y qué más vigente hoy día que estamos también en momentos de incertidumbre, de violencia, que sacar conclusiones de lo ya vivido para no repetirlo”. En tanto, el músico e integrante de Congreso, Francisco Sazo, manifestó que de cara a la presentación del próximo miércoles “para nosotros es un honor, un privilegio y un deber de estar aquí, en el corazón de Chile en el sentido de poder cantar juntos más que a todos los dolores, a la ternura, cantar al amor y cantar como una especie de exorcismo, de conjunto a la amnesia. Los pueblos amnésicos generalmente corren el riesgo de volver a caer en lo mismo”. Para conocer más información sobre la Programación 2023, visita web.museodelamemoria.cl.

Este jueves, la recientemente asumida directora ejecutiva del Museo de la Memoria, María Fernanda García, y la presidenta del Directorio, Marcia Scantlebury, dieron a conocer la Programación 2023 de la institución, que estará enfocada en los 50 años del Golpe de Estado. En la instancia, también entregaron detalles del acto aniversario del Museo –que cumple 13 años desde su inauguración- para el próximo miércoles 11 de enero y que marcará el inicio de actividades del año. Para ese día está fijado un concierto de la banda nacional Congreso, quienes realizarán a partir de las 20:00 horas en la explanada del Museo una propuesta escénica preparada especialmente para la ocasión, con un relato que pondrá énfasis en la conmemoración del Golpe en las voces de las actrices Gloria Münchmeyer y María Gracia Omegna. Posteriormente, con motivo del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo se desarrollará una intervención en la que se expondrán archivos (boletines, fotografías, afiches, panfletos, entre otros) del Museo y del Archivo de Mujeres y Género del Archivo Nacional, con reproducciones facsimilares a gran escala en el muro negro de la explanada del MMDH. Además, los días 11 de cada mes se realizarán visitas guiadas, entre marzo y diciembre, acompañadas por personas de reconocida trayectoria en memoria, cultura y derechos humanos. En dicha actividad se abordarán temáticas mensualmente, tales como Mujeres, Música, Medios de Comunicación, Diversidades sexuales y género. Algunas de las personalidades que acompañarán estos trayectos serán la ex diputada y vicepresidenta del Partido Socialista, Fanny Pollarolo; la coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés; la escritora y dramaturga, Nona Fernández; los músicos y compositores Horacio Salinas y Camilo Salinas; la Premio Nacional de Periodismo, Mónica González; y el abogado de Derechos Humanos, Álvaro Varela. También se efectuará en la sala expositiva del tercer piso del museo una exposición anual que propone un recorrido del Golpe y sus consecuencias inmediatas, la que estará disponible entre el 1 de junio y 29 de octubre. Mientras en agosto se desarrollará una exposición colectiva que apunta a la conmemoración de los 50 años del Golpe Militar en Chile y los 40 años del retorno a la democracia en Argentina, en un trabajo coordinado con el Centro Cultural Kirchner. Para la conmemoración del 11 de septiembre se propone generar una serie de hitos de convocatoria abierta y masiva que se extenderá entre el 4 y 11 de septiembre, cuyo clímax estará dado por un gran acto público para lo cual los dramaturgos Nona Fernández y Guillermo Calderón están trabajando en una propuesta conmemorativa, a realizarse en un día por definir dentro de esa semana. “Sin memoria no hay futuro” Consultada por nuestro medio sobre un análisis respecto del rescate de la memoria en el contexto actual del país, la directora ejecutiva del Museo, María Fernanda García, sostuvo que “creo que no podemos solo mostrar y exponer estas exposiciones o espectáculos o conmemoraciones sin también tener una fuerte revinculación entre los equipos y quienes trabajamos aquí en el museo”. “Tenemos que estar siempre revisando las formas de trabajo y volviendo a comprometernos con este espacio, con este lugar, que no solo es un lugar físico, sino que además atraviesa todo Chile y que nosotros quisiéramos que volviera a itinerar por todo Chile, porque todo los habitantes de nuestro país se merecen tener un pedazo del Museo de la Memoria en sus experiencias de vida. Si ellos no pueden venir, tenemos que ir nosotros”, expresó García. Una mirada similar expresó la presidenta del Directorio, Marcia Scantlebury, quien fue enfática en señalar que “sin memoria no hay futuro. Los países que dan vuelta la espalda a la memoria vuelven a repetir los mismos errores. No hay que olvidarnos que este museo nace justamente con la necesidad de poner a la luz lo que se veía oculto para que la gente, para que todos aprendamos y saquemos conclusiones de esto. Sacar conclusiones del pasado para proyectar el futuro, nosotros no nos podemos olvidar y qué más vigente hoy día que estamos también en momentos de incertidumbre, de violencia, que sacar conclusiones de lo ya vivido para no repetirlo”. En tanto, el músico e integrante de Congreso, Francisco Sazo, manifestó que de cara a la presentación del próximo miércoles “para nosotros es un honor, un privilegio y un deber de estar aquí, en el corazón de Chile en el sentido de poder cantar juntos más que a todos los dolores, a la ternura, cantar al amor y cantar como una especie de exorcismo, de conjunto a la amnesia. Los pueblos amnésicos generalmente corren el riesgo de volver a caer en lo mismo”. Para conocer más información sobre la Programación 2023, visita web.museodelamemoria.cl.