Educación Nacional Política Osmar Valdebenito, jefe admisión U. Chile: “La PAES permite avanzar en la reducción de brechas” El jefe de admisión de la Universidad de Chile hizo un llamado a los estudiantes a concurrir a la Semana del Postulante que se desarrollará hasta este jueves o ingresar a admisionuchile.cl donde serán orientados para postular a la educación superior. Diario UChile Jueves 5 de enero 2023 9:36 hrs.

El jefe de admisión de la Universidad de Chile, Osmar Valdebenito, destacó el cambio en los contenidos que permite la nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior, PAES, lo que favorecerá la reducción de brechas en el sistema educativo y tener mayor desempeño una vez que ingresó a la educación superior. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Valdebenito afirmó que con la PAES “los estudiantes pueden interpretar la información, más que saber los contenidos y que en cierta parte recupera lo que fue la Prueba de Aptitud Académica, y eso está orientado no solo en ir avanzando en la reducción de brechas dentro del sistema educativo, sino que una vez que ingresen al sistema tengan mayor desempeño”. También destacó que hay otros cambios en cómo estas pruebas van a ser evaluadas, lo que permitirá tener información respecto de los estudiantes. Es decir si un alumno obtuvo 600 puntos sabe más o menos que otro que obtuvo 600 puntos, porque hoy el sistema “permite tener comparabilidad entre las diferentes rendiciones y nos permite decir si un estudiante que sacó 600 puntos sabe lo mismo o tiene las mismas capacidades que tuvo en la prueba de invierno del año pasado o en las anteriores. Eso hace que se pueda conocer mejor su comportamiento, pero sobre todo rendir la prueba en más ocasiones y quedarse con el mejor puntaje, lo que nos ayuda mucho a que los estudiantes bajen el nivel de estrés, puedan rendir las prueba en mejores condiciones y nosotros podamos evaluar a los estudiantes”. En esa línea, Valdebenito hizo un llamado a las y lo estudiantes a acercarse a la Semana del Postulante de la Universidad de Chile que se desarrollará hasta las 16:30 horas de este jueves en la Facultad de Economía y Negocios de nuestra casa de estudios ubicada en Diagonal Paraguay 205 o ingresar a admisionuchile.cl donde podrán ser orientados sobre la oferta académica de la casa de estudios. En esta feria, las y los estudiantes podrán encontrar acompañamiento a la postulación, diversos stands con orientación sobre facultades y carreras, financiamiento y beneficios estudiantiles, admisión e ingresos especiales, vida universitaria y apoyos académicos. Valdebenito indicó que junto con entregar toda la información que requieren los estudiantes, han puesto mucho énfasis en entender este proceso y cómo impacta en la postulación. “Tratamos de orientar. En genera este año no hay puntajes de corte porque es un sistema nuevo, una nueva escala, por lo tanto, no se puede comparar con lo que había antes, y esos generaba bastante ansiedad, y por eso les decimos que no se preocupen porque los puntajes de corte eran una referencia, pero que tampoco aseguraban si ibas a ser seleccionado o no. Entonces, que se enfoquen en las carreras que más les guste, dónde se ven como profesionales y en función de esto, comenzamos a configurar la postulación”, precisó. Las postulaciones a la educación superior comienzan este viernes y los resultados se conocerán el 17 de enero, donde también podrán acceder a las listas de espera y de ingreso especial una vez matriculados.

