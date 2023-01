95fb55c722

Justicia Nacional Política seguridad Catalina Pérez y críticas por indultos del Gobierno: “Yo acá lo que veo es una constante actitud de llevar el debate al barro” "A mí me da la impresión de que esto no se trata de la ministra Ríos, se trata más bien de que no importa si hay justificación, no importa quien, la cosa es oponerse a lo que haga el Gobierno", adujo la vicepresidenta de la Cámara. Maria Luisa Cisternas Viernes 6 de enero 2023 16:27 hrs.

A la salida de la mesa por acuerdo nacional de seguridad y a la amenaza de una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos -y contra el propio mandatario- Renovación Nacional sumó una denuncia contra el Gobierno por el delito de “prevaricación”. En su arremetida contra el Ejecutivo por los indultos particulares, diputados de la colectividad ingresaron una denuncia a Fiscalía acusando la comisión de una resolución manifiestamente injusta en el indulto que se otorgó particularmente a Jorge Mateluna. En ese sentido, consideraron que la actuación administrativa por la que se le concedió el beneficio al ex frentista no cumple los estándares legales, dado que el decreto exento N°3212 -con el que se concede la liberación del recluso- no presenta los motivos por los que Mateluna resulta calificado al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N°18.050. Junto a ello, se ha cuestionado la decisión del Presidente dado los antecedentes penales de algunos de los jóvenes indultados, cuestión a raíz de la cual el mandatario ha llamado a dar por zanjado el tema de los indultos para aunar las fuerzas en pos de las necesidades urgentes del país. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la parlamentaria de Revolución Democrática y vicepresidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Catalina Pérez, consideró inadmisible que el sector cuestione las potestades que la Constitución concede al Presidente. “Yo creo que la oposición tiene claro que los indultos están en regla si el propio Presidente Piñera realizó 38 entre sus dos mandatos sin que ellos dijeran absolutamente nada”, afirmó. “Yo acá lo que veo es una constante actitud de llevar el debate al barro, de pegarle al Gobierno cada vez que sea posible sin ponderar que superar la crisis que estamos viviendo como país económica, la crisis que hoy día experimentan las familias, requiere de unidad y de esfuerzos coordinados de todas las fuerzas políticas”, sostuvo. En ese sentido consideró que “lo que termina priorizándose no es un debate político a la altura de lo que necesitamos como país, sino que más bien, una búsqueda permanente por rebajar el nivel de la conversación y pegarle al Gobierno a cualquier costa”. En cuanto a las criticas relativas al momento elegido por el Presidente para conceder estos beneficios, Pérez advirtió que “el problema de eso, es que es algo que podría decirse en cualquier momento que ocurrieran los indultos”. “Creo que es una decisión difícil que no tiene un momento ideal para ser comunicada, hoy día es por la mesa de seguridad pero luego sería la reforma tributaria, la reforma de pensiones, el proceso constituyente, marzo y la crisis económica“, adujo. Y añadió que “que uno pueda tener diferencias sobre los indultos que el Presidente Boric otorgó, yo creo que eso es legítimo, pero vivimos en una democracia y no tenemos que estar de acuerdo con todo lo que hace el Presidente”. “Hoy día Chile Vamos y Republicanos está en contra de los indultos presentados por el mandatario al igual que en el pasado nosotros estuvimos en contra de los indultos que otorgó el expresidente Sebastián Piñera a violadores de derechos humanos, pero creo que una cosa distinta es buscar por ejemplo, establecer una relación con el problema de seguridad, cuando en Chile el problema de seguridad no son los 13 indultados del Presidente, crear ese vínculo es de una deshonestidad intelectual tremenda”, complementó. En cuanto a los costos que ello ha implicado para secretarios de Estado, la legisladora dijo sorprenderse al ver que, sin concluir el primer año de Gobierno, tanto el titular de Mideso, Giorgio Jackson y a la ministra de justicia, Marcela Ríos, estén amenazados de ser acusados constitucionalmente. “A mí me da la impresión de que esto no se trata de la ministra Ríos, se trata más bien de que no importa si hay justificación, no importa quien, la cosa es oponerse a lo que haga el Gobierno cuando lo que necesitamos es justamente todo lo contrario, es entregar certidumbres, abrir el diálogo, es trabajar por acuerdos”, insistió. Por lo demás, la vicepresidenta de la Cámara quito pesó a las voces de Apruebo Dignidad que se han manifestado a favor de otorgar más indultos. “Cada momento tiene su afán y creo que comentar una atribución que es exclusiva al Presidente de la República creo que no es algo que sea conveniente el día de hoy”, señaló. “Creo que tenemos otras urgencias de las cuales ocuparnos y el oficialismo en esto está, preocupado de sacar adelante la reforma tributaria, sacar adelante las pensiones. Ayer aprobamos una modificación a la Pensión Garantizada Universal, así como medidas en seguridad pública”, relevó. Estudio CEP Con los resultados del último estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP), han surgido críticas contra el relato oficialista, en cuanto este iría a contrapelo de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Algo que descartó de plano la diputada de Revolución Democrática, asegurando que el Ejecutivo ha liderado en los asuntos acuciantes para el país. “Efectivamente la encuesta señala que las principales preocupaciones de la ciudadanía son el combate a la delincuencia, la salud, las pensiones y la verdad es que siendo justos me parece que son agendas en que el Gobierno ha estado más que activo, ha estado presentando propuestas, ha estado viabilizando acuerdos, ha estado anunciando medidas”, relevó. A modo de ejemplo, subrayó que “aprobamos el aumento de los beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal vinculada a pensiones, materia donde además la ministra Jara y el ministro Marcel se han desplegado de una muy buena manera. En concreto son alrededor de 73 mil adultos mayores que accederían a este beneficio”. En materia de salud destacó la aplicación del Copago Cero. “Una medida que realmente, de forma transformadora, logró implementar el Gobierno en su primer año que permite que personas que se atienden en Fonasa hoy día reciban una pensión 100% gratuita. O sea, esta medida también benefició a cerca de 170 mil personas durante a penas su primer mes de implementación”. Y añadió que “cuando además hablamos en materia de seguridad, me parece destacable el trabajo que ha realizado el Gobierno, por ejemplo desarticulando bandas de crimen organizado o recuperando el espacio público como se ha realizado con el retiro del comercio ambulante en sectores donde había aumentado de sobre manera la delincuencia”. Sin perjuicio de aquello, dijo mantener preocupación sobre el abordaje del proceso constituyente. “Creo que no se puede dejar de mencionar que la mayoría de la gente aún cree que una nueva Constitución probablemente ayude a resolver los problemas, sin embargo, el desinterés respecto al proceso constituyente aumenta y en eso creo que nosotros como oficialismo hemos estado al pie del cañón, porque sabemos que necesitamos salir de este estanco y darle una salida institucional y constitucional a la crisis económica que enfrentan las familias y a la crisis política que experimentamos”.

