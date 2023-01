1b5618819d

95135cbb15

Nacional Política Transportes Ministro Muñoz descartó un alza en el transporte público: “Sigue congelada” El secretario de Estado afirmó que “no hay cambio al respecto, la tarifa sigue congelada”. Eso sí, sostuvo que en algún momento deberá cambiar esa decisión, pero subrayó que "nunca va a ser en la magnitud de $100 como se ha anunciado en la prensa". Diario UChile Sábado 7 de enero 2023 12:38 hrs.

Compartir en

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, descartó este sábado que se vaya a producir un alza en la tarifa del transporte público, como lo planteó el panel de expertos del Transporte Público en su última reunión. El secretario de Estado, que esta jornada dio a conocer el programa de trenes del verano en el terminal de ferrocarriles de Estación Central, afirmó que “no hay cambio al respecto, la tarifa sigue congelada”. “El panel de expertos tiene el rol y lo ha hecho antes de solicitar alzas de tarifas, pero como gobierno hemos decidido mantener la tarifa congelada hasta que haya un nuevo anuncio”, manifestó el ministro. Muñoz indicó que “así que no hay cambio en nada de lo que yo he dicho antiguamente, previamente había dicho que la tarifa se mantiene congelada hasta que nosotros avisemos que no va a ser así”. “Eventualmente, se tiene que descongelar. Cuando eso ocurra lo vamos a informar con harta anticipación y va a ser gradual, nunca va a ser en la magnitud de $100 como se ha anunciado en la prensa. Es decir, no hay cambios respecto de la política tarifaria y espero que, cuando tengamos una decisión clara y oportuna, poder entregársela a la población”, agregó. En la reunión que sostuvo el panel de expertos a fines de diciembre se planteó un alza de la tarifa en $40 y, según había informado El Mercurio, se debería hacer efectiva en enero, hecho que el ministro Muñoz descartó este sábado.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, descartó este sábado que se vaya a producir un alza en la tarifa del transporte público, como lo planteó el panel de expertos del Transporte Público en su última reunión. El secretario de Estado, que esta jornada dio a conocer el programa de trenes del verano en el terminal de ferrocarriles de Estación Central, afirmó que “no hay cambio al respecto, la tarifa sigue congelada”. “El panel de expertos tiene el rol y lo ha hecho antes de solicitar alzas de tarifas, pero como gobierno hemos decidido mantener la tarifa congelada hasta que haya un nuevo anuncio”, manifestó el ministro. Muñoz indicó que “así que no hay cambio en nada de lo que yo he dicho antiguamente, previamente había dicho que la tarifa se mantiene congelada hasta que nosotros avisemos que no va a ser así”. “Eventualmente, se tiene que descongelar. Cuando eso ocurra lo vamos a informar con harta anticipación y va a ser gradual, nunca va a ser en la magnitud de $100 como se ha anunciado en la prensa. Es decir, no hay cambios respecto de la política tarifaria y espero que, cuando tengamos una decisión clara y oportuna, poder entregársela a la población”, agregó. En la reunión que sostuvo el panel de expertos a fines de diciembre se planteó un alza de la tarifa en $40 y, según había informado El Mercurio, se debería hacer efectiva en enero, hecho que el ministro Muñoz descartó este sábado.