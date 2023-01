Bolsonaristas asaltan edificio de los tres poderes de Brasilia exigiendo un golpe de Estado

Una semana después de que Lula da Silva asumiera la presidencia de Brasil en la explanada del Congreso y la sede de gobierno de Brasilia, centenares de manifestantes pro bolsonaristas superaron las barreras de seguridad de la Policía del Distrito Federal e ingresaron al edificio del Parlamento.

El hecho se registró luego que decenas de buses llegaran a la capital brasileña para unirse a otros manifestantes que acampan frente al Cuartel General del Ejército para exigir un golpe de Estado en contra del recién asumido mandatario que se impuso a Bolsonaro en la elección de 2022.

La situación llevó a que las fuerzas policiales dispararan bombas lacrimógenas en contra de la gente que de manera masiva se desplazaba por las calles aledañas al Planalto y el Congreso.

En su cuenta de Twitter, el ministro de Justicia Flavio Dino, se refirió a la situación considerándola como un “intento absurdo por imponer la voluntad por la fuerza”, adelantando que “no va a prevalecer.

Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça.

— Flávio Dino (@FlavioDino) January 8, 2023